వారిని విధి ఓడించినా - ఓటర్లు ఆదరించారు : మరణించిన అభ్యర్థులను వరించిన విజయం

తెలంగాణలో ముగిసిన రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు - పలు జిల్లాల్లో మరణించిన అభ్యర్థుల గెలుపు - గెలిచిన అభ్యర్థులు మరణించిన చోట్ల తిరిగి ఎన్నిక నిర్వహిస్తామని అధికారుల వెల్లడి
Published : December 15, 2025 at 2:58 PM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు ఆదివారంతో ముగిశాయి. ఆ రోజునే ఫలితాలూ వెల్లడించారు. అయితే పలుచోట్ల మరణించిన అభ్యర్థులను విజయం వరించింది. వారిని విధి ఓడించినా ఓటర్లు మాత్రం గెలిపించారు. ఏయే జిల్లాల్లో ఇలాంటి ఘటనలు జరిగాయి? ఆ వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం.
విధి ఓడించినా ప్రజలు గెలిపించారు : రంగారెడ్డి జిల్లాలోని శంకర్పల్లి మండలంలోని మాసానిగూడ గ్రామంలో 8వ వార్డు సభ్యురాలుగా పల్లె లత(42) తన సమీప ప్రత్యర్థిపై 30 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు. వాస్తవానికి ఈ నెల 7వ తేదీన మాసానిగూడ అనుబంధ గ్రామమైన మంచర్లగూడెంలో ఇంటింటి ప్రచారం చేస్తున్న క్రమంలో ఆమెకు ఛాతీలో నొప్పి వచ్చింది. దీంతో ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మృతి చెందారు. అయినప్పటికీ లతను ఓటర్లు మాత్రం ఆదరించడం గమనార్హం. ఇదిలా ఉండగా ఈ వార్డు స్థానానికి మళ్లీ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి, ఎన్నిక నిర్వహిస్తామని ఎంపీడీఓ వెంకయ్య వెల్లడించారు.
మరణించిన అభ్యర్థిని వరించిన విజయం! : సంగారెడ్డి జిల్లాలోని రాయికోడ్ మండలం పీపడ్పల్లిలో నిర్వహించిన గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో మరణించిన అభ్యర్థినే గెలుపు వరించింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో పాటు సొంత పార్టీ వాళ్లే మోసం చేస్తున్నారనే ఆందోళనతో ఈ నెల 8న సర్పంచి అభ్యర్థి చాల్కి రాజు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. అప్పటికే నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఆదివారం నిర్వహించిన ఎన్నికల్లో రాజు 9 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించడం గమనార్హం.
తాజా వార్డు సభ్యుడి ఆత్మహత్య! : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వార్డు సభ్యుడిగా గెలిచిన వ్యక్తి ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఘటన పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఆదివారం జరిగింది. స్థానికులు తెలిపిన ప్రకారం కాల్వశ్రీరాంపూర్ మండలంలోని పందిల్లకు చెందిన రేవెల్లి రాజ్కుమార్(35) తొలివిడత జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 8వ వార్డు సభ్యుడిగా గెలుపొందారు. ఆయన గతేడాదిగా హైదరాబాద్ నగరంలో నివసిస్తున్నారు. ఓట్ల కోసం గ్రామానికి వచ్చిన ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అనంతరం హైదరాబాద్ వెళ్లిపోయారు. రాజ్కుమార్ ఆదివారం గ్రామంలో మిత్రులతో కలిసి మద్యం సేవించినట్లుగా సమాచారం. సాయంత్రానికి ఇంట్లో ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. మృతిపై గ్రామస్థులు పలు అనుమానాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రశాంతంగా ముగిసిన పోలింగ్ : రాష్ట్రంలో ఆదివారంతో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. 3,911 పంచాయతీలు, 29,917 వార్డులకు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగింది. తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ఉదయం నుంచే ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు బారులు తీరారు. ఉదయం 9 గంటల వరకు 22.54 శాతం పోలింగ్ నమోదవ్వగా, మధ్యాహ్నం 1 గంటకు పూర్తిస్థాయి ఓటింగ్ 80.84 శాతంగా నమోదైంది. అక్కడక్కడ చెదురుమదరు ఘటనలు మినహా అన్నిచోట్ల ఓటింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగింది. వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా ఎన్నికల తీరును అధికారులు పర్యవేక్షించారు. ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.
5 గ్రామాల్లో ఎన్నికలు నిలిపివేత : మరోవైపు రెండో దశలో 4,333 గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచి, 38,350 వార్డు సభ్యుల పదవుల ఎన్నికలకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. వీటిలో 415 గ్రామ సర్పంచి, 8307 వార్డు పదవులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. మరో 5 గ్రామాలు, 108 వార్డుల్లో మాత్రం నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. మిగతా వాటిలో 415 మంది సర్పంచ్లు, 8,307 వార్డు మెంబర్లు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
రెండు గ్రామ పంచాయతీలు, 18 వార్డుల్లో కోర్టు స్టే కారణంగా ఎన్నికలు నిలిచిపోయాయి. గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచి పదవులకు నామినేషన్లు దాఖలు కాని 5 గ్రామాల్లో రెండు నల్గొండ జిల్లాలో ఉండగా భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లా, వరంగల్, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో ఒకటి చొప్పున ఉన్నట్లు అధికారులు వివరించారు. రెండు సర్పంచి స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించడం లేదని ఈసీ వివరించింది.
