జన్మ నక్షత్రం కలవాలి, అంకెలు అచ్చి రావాలి - ఇల్లు కొనాలంటే అబ్బో చాలా ఉన్నాయిలే!

ఇంటి కొనుగోలులో వాస్తుతో పాటు సంఖ్యాశాస్త్రం చూస్తున్న కొనుగోలుదారులు - ఇల్లు కొనుగోలు విధానం మారిందంటున్న బిల్డర్లు - జన్మ నక్షత్రాన్ని బట్టి దిక్కుల ఎంపిక

Published : November 8, 2025 at 10:18 AM IST

Numerology in Buying Home : సాధారణంగా ఇల్లు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మంది వాస్తును పరిశీలించడం తెలిసిన విషయమే. ప్రధాన ద్వారం మొదలు, వంట గది వరకు ప్రతీది వాస్తు ప్రకారం సరైన దిక్కులకు ఉందా? లేదా? అని చూసిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకుంటారు. కొనుగోలుదారుల సెంటిమెంట్లు గౌరవిస్తూ బిల్డర్లు కూడా ఇంటి డిజైన్​ దశ నుంచి వాస్తుపరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుని నిర్మిస్తున్నారు.

అయినప్పటికీ కొనుగోలుదారులు మాత్రం ఇక్కడితో సంతృప్తి చెందడం లేదు. జన్మ నక్షత్రం ప్రకారం ఏ దిక్కులో కొనాలి? సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం ఏ అంతస్తులో కొంటే కలిసి వస్తుంది? ఇంటి ఫ్లాట్​ సంఖ్య ఏది ఉంటే మంచి జరుగుతుందనేది పురోహితులు, గురువులు, న్యూమరాలజిస్టులను సంప్రదించిన తర్వాతే కొందరు తుది నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారని నిర్మాణ సంస్థలు చెబుతున్నాయి.

జన్మ నక్షత్రాన్ని బట్టి దిక్కుల ఎంపిక : ఆకాశ హర్మ్యాల్లో ఏ అంతస్తులో ఫ్లాట్​ కొనుగోలు చేయాలి? కొనే ఫ్లాట్​ నంబర్​ ఎంత ఉండాలి. మరీ ముఖ్యంగా సంఖ్యాశాస్త్రాన్ని బట్టి కొందరు కొనుగోలుదారులు వీటిని ఎంపిక చేసుకుంటున్నారని బిల్డర్లు చెబుతున్నారు. ఇలా ప్రతి సంఖ్య ఇంటి శక్తిని, వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని విశ్వసిస్తూ ఆయా ఫ్లోర్లలో కొనుగోలుకు మొగ్గు చూపుతున్నారని అంటున్నారు. మరికొందరు జన్మ నక్షత్రాన్ని బట్టి దిక్కులను ఎంపిక చేసుకునేవారు ఉన్నారని చెబుతున్నారు.

ఇంటి చుట్టూనే అన్ని : సొంతింటితో చాలా మందికి భావోద్వేగ బంధం ఉంటుంది. చాలా మంది కొత్త ఇల్లు కట్టుకోవాలని లేదా కొనాలని కలలు కంటారు. ఆ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత అంతా శుభమే జరుగుతుందని వారు నమ్ముతారు. దీనికోసం అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. సంఖ్యాశాస్త్రాన్ని నమ్మేవారు అపార్ట్​మెంట్​లో కొనే ఫ్లాట్​ నంబరు నుంచి అంతస్తు ఎంపిక వరకు వారికి కలిసొచ్చేది కావాలని అంటున్నారు. పాతతరం కొనుగోలుదారుల్లోనే కాదు, ఈ తరంలోనూ ఇప్పటికీ వీటిని నమ్మేవారు ఉన్నారని డెవలపర్లు చెబుతున్నారు. విదేశాల్లో ఉంటున్న వారు కూడా ఇంట్లో పెద్దవారి మాటల ప్రకారం సెంటిమెంట్లకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

ఇంటి దిక్కుల ఎంపిక ప్రకారం : వాస్తుతో పాటు జన్మ నక్షత్రం ప్రకారం ఇంటి దిక్కులను ఎంపిక చేసుకునే కొనుగోలుదారులు ఉన్నారు. తమిళులు ఎక్కువగా దక్షిణం వైపు నివాసాలను ఎంపిక చేసుకుంటారని, కొందరు వ్యాపారులు కలిసి వస్తుందని దక్షిణం వైపు ఎంపిక చేసుకుంటున్నారని బిల్డర్లు చెబుతున్నారు.

''జన్మ నక్షత్రం, సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం నివాసాలు ఎంపిక చేసుకునేవారు ఉన్నా, వీరి సంఖ్య చాలా తక్కువ. 12, 14వ అంతస్తులను ఎక్కువగా ఎంపిక చేసుకుంటుంటారు. 13వ అంతస్తును వద్దంటారు. ఫ్లాట్​ సంఖ్య ఎంపిక చేసుకోవాల్సి వస్తే ఒకే ప్లాన్​, ఒకే దిక్కు, ఒకే విస్తీర్ణం కలిగిన ఫ్లాట్లు వేర్వేరు అంతస్తుల్లో ఉన్నప్పుడు సంఖ్యాశాస్త్రం చూస్తుంటారు. అయితే ఇలా ఎంచుకునే వారు చాలా తక్కువగా ఉంటారు. ఎక్కువగా వాస్తు చూస్తుంటారు. తూర్పు, పశ్చిమ , కార్నర్​ ఫ్లాట్ల వైపు ఎక్కువ మంది మొగ్గు చూపుతుంటారు. కొంత మంది అయితే వారి వ్యక్తిగత ఇళ్లలో ఉదయాన్నే సూర్య కిరణాలు పడితే మంచిదని తూర్పు వైపు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడన్నీ అపార్ట్​మెంట్లే. ఎక్కువ అపార్ట్​మెంట్ల​లో తూర్పు కంటే పశ్చిమం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వంట గదిలో సరైన వెలుతురు, గాలి వస్తుంది. అలాగే గృహిణులు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.'' - ఎం.విజయసాయి, అధ్యక్షుడు, నరెడ్కో తెలంగాణ

