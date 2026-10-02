సహకార బ్యాంకుల్లో రూ.6 వేల కోట్ల అక్రమాలు! - బినామీల పేర్లతో పెద్దఎత్తున రుణాల స్వాహా
రాష్ట్రంలోని పలు పీఏసీఎస్లలో సుమారు రూ.6 వేల కోట్ల మేర అక్రమాలు జరిగినట్లు అంచనా. ఆ సొమ్మంతా ఎవరి దగ్గరకు చేరిందనే లెక్కలు తేల్చడం లేదు. విచారణలతోనే కాలం గడచిపోతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 8:07 AM IST
Primary Agricultural Credit Societies Frauds in AP : రాష్ట్రంలో కొన్ని వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాల్ని (PACS) నేతలు, అధికారులు కలిసి పీల్చి పిప్పి చేశారు. బంధువులు, బినామీ పేర్లతో రుణాలు తీసుకుని, తిరిగి కట్టకుండా అధికారాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని తప్పించుకుంటున్నారు. దీంతో పీఏసీఎస్లలో నగదు డిపాజిట్ చేసిన రైతులకు గడువు తీరినా సొమ్ము చెల్లించలేని దుస్థితి తలెత్తింది. రికవరీ లేదంటూ పీఏసీఎస్ అధికారులు నగదు తిరిగి ఇవ్వడం లేదు. వైద్య ఖర్చులు, పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్ల కోసం డిపాజిట్దారులు బయట అప్పులు చేయాల్సి వస్తోంది. ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లో పలుచోట్ల ఈ పరిస్థితి ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక కూడా అక్రమార్కులపై చర్యలు లేవు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు రూ.6 వేల కోట్ల మేర అక్రమాలు జరిగినట్లు అంచనా. ఆ సొమ్మంతా ఎవరి దగ్గరకు చేరిందనే లెక్కలు తేల్చడం లేదు. విచారణలతోనే కాలం గడచిపోతోంది. రాజకీయ అండదండలతో అక్రమార్కులు తమపై కేసులు లేకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు.
- ఖమ్మం-దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే నిర్మాణ సమయంలో భూములు కోల్పోయిన, అమ్ముకున్న రైతులు ఏలూరు జిల్లా టి.నర్సాపురం పీఏసీఎస్లో నగదు డిపాజిట్ చేశారు. వాటిపై వచ్చే వడ్డీతో జీవనం సాగించవచ్చని భావించారు. వారికి ఇప్పుడు ఒక్క రూపాయి వెనక్కి ఇవ్వడం లేదు. గడువు తీరిన డిపాజిట్లు పునరుద్ధరించాలని కోరుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదు.
- తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరం మండలం సూర్యారావుపాలెం పీఏసీఎస్ పరిధిలోనూ డిపాజిట్లు తిరిగి ఇవ్వడం లేదు. సుమారు 180 మందికి రూ.3.13 కోట్ల మేర చెల్లించాలి. రైతులు ఆందోళన చేయడంతో రూ.లక్ష లోపు డిపాజిట్ చేసిన వారికి రూ.40 వేలు, రూ.2 లక్షల లోపు రూ.75 వేలు, రూ.2 లక్షలు దాటితే రూ.లక్ష వరకు ఇవ్వాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఆ ప్రక్రియ కూడా ముందుకు సాగడం లేదు.
డిపాజిట్ గడువు ముగిసినా పునరుద్ధరించట్లేదు :
- ‘పొలం అమ్మగా వచ్చిన రూ.30 లక్షలు డిపాజిట్ చేశా. మేం (భార్య, భర్త) ఇద్దరం అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నాం. వైద్య ఖర్చులకు రూ.లక్ష కోరితే ఇవ్వలేదు. డిపాజిట్ గడువు ముగిసినా పునరుద్ధరించట్లేదు. వడ్డీ ఇవ్వడం లేదు. తెలిసిన వారి నుంచి నూటికి రూ.2 వడ్డీకి తెచ్చి ఆసుపత్రిలో చూపించుకుంటున్నాం’ అని టి.నర్సాపురం రైతు దేవరపల్లి సోమేశ్వరావు వివరించారు.
- మా అమ్మ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారని, రూ.1.40 కోట్ల డిపాజిట్ నుంచి రూ.లక్ష ఇవ్వాలని కోరినా పట్టించుకోవడం లేదని మరో రైతు అనుమోలు ప్రసాద్ వాపోయారు. ఇలా పదుల సంఖ్యలో రైతులు వివిధ రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అవకతవకలకు పాల్పడ్డ వారిపై చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు డిపాజిట్దారులకు చెల్లింపులు చేసేలా సహకార శాఖను ప్రభుత్వం ఆదేశించాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
పప్పుబెల్లాల్లా పంచుకున్నారు : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కొందరు నేతలు సహకార పరపతి సంఘాలను తమ ఇంటి బీరువాల్లా ఉపయోగించుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, బినామీల పేర్లతో రూ.లక్షల్లో రుణాలు తీసుకున్నారు. కొవిడ్ సమయంలో అదనపు రుణాల మంజూరుకు వచ్చిన నిధుల్ని కూడా పప్పుబెల్లాల్లా పంచుకున్నారు. అక్కడి అధికారులూ వారికి సహకరించారు. వారు కూడా తమ బంధువుల పేర్లతో రుణాలు తీసుకున్నారు. అక్రమాలకు పాల్పడ్డ అధికారులు, నేతలకే సహకార శాఖలోని కొందరు అధికారులు సహకరిస్తున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 30% పైగా సహకార సంఘాల్లో రుణాలు అక్రమంగా పొందారని, బకాయిలు చెల్లించడం లేదని నివేదికలు ఉన్నాయి.
చర్యలకు ఆదేశించినా స్పందన శూన్యం : టి.నరసాపురం పీఏసీఎస్ని పరిశీలిస్తే ఎలాంటి హామీ లేకుండా పెద్దమొత్తంలో రుణాలు మంజూరు చేయించుకున్నారు. 2023లో సహకార శాఖ విచారణ చేయగా రూ.43 కోట్ల దుర్వినియోగం జరిగిందని తేలింది. చర్యలకు ఆదేశించి మూడేళ్లయినా స్పందన శూన్యం. 2025 మార్చి 31కి రూ.16.22 కోట్ల డిపాజిట్లు చెల్లించాల్సి ఉంది. ఏలూరు డీసీసీబీకి రూ.86.17 కోట్ల బకాయిలున్నాయి. రైతుల నుంచి వసూలు చేయాల్సిన బకాయిలు రూ.57.33 కోట్లుగా గుర్తించారు. ఉండ్రాజవరం సహకార సంఘంలో సుమారు రూ.4.34 కోట్ల మేర అవకతవకలు బయటపడ్డాయి. సహకార శాఖలోని నేతలు, ఉద్యోగులు, బ్యాంకు అధికారులు కూడా బంధువుల పేర్లతో రుణాలు తీసుకున్నారు.
రైతులకు తెలియకుండానే రుణాలు - సహకార బ్యాంకుల్లో భారీ అవకతవకలు
వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘం కుంభకోణం- రూ.104 కోట్లకు పైగా నిధుల దుర్వినియోగం