రష్యాలో ఉద్యోగం అని చెబుతారు - సైన్యంలో చేర్చి యుద్ధ భూమిలో వదిలేస్తారు
రష్యాలో ఉద్యోగాలంటూ ఇక్కడి వారిని ఏజెంట్లు ఎరవేస్తున్నారు. టూరిస్టు వీసాపై రష్యా తీసుకెళ్లి ఆపై సైన్యంలో చేర్చుతున్నారు. ఇలా తెలంగాణకు చెందిన వ్యక్తులు దాదాపుగా 1500 మంది ఉంటారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
Published : September 30, 2026 at 10:36 AM IST
Telangana People In Russian Army : ఉపాధి కోసం అప్పులు చేసి రష్యాకు వెళుతున్న తెలంగాణ వాసులు అక్కడ అవస్థలు పడుతున్నారు. రష్యాలో సైనికులుగా మారి అక్కడే దుర్భర జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. తాము ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నామో కూడా తెలియక, ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. తాము పనిచేస్తున్న అటవీ ప్రాంతంలో కనీస వసతులు లేవని, రష్యా సైన్యంలో పనిచేస్తున్న తెలంగాణ వాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
40 కిలోల బరువైన ఆయుధాలను మోస్తూ
విదేశాల్లో ఉద్యోగం, మంచి వేతనం అంటూ తీసుకెళ్తున్న ఏజెంట్లు అక్కడ సైనికులుగా మారుస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి శిక్షణ ఇవ్వకుండానే సైన్యంలో పనిచేయిస్తున్నారని వాపోతున్నారు. రోజూ 40 కిలోల బరువైన ఆయుధాలను, సామగ్రిని 15 నుంచి 20 కిలోమీటర్ల మేర కాలినడకన మోసుకెళ్లడం నరకంలా ఉందని ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన మహమ్మద్ అఫ్జల్ఖాన్, సిర్షు అశోక్, భుక్యా రవీందర్, మెగావత్ ప్రకాశ్ తదితరులు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేసి తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఏజెంట్ల కక్కుర్తితోనే
అనేక మంది ఏజెంట్లు కమీషన్లకు కక్కుర్తి పడి, ఇక్కడి అమాయక ప్రజలను విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరిట ఎర వేస్తున్నారు. ఆపై వారిని రష్యాకు పంపుతున్నారు. తర్వాత వారిని అక్కడి సైన్యంలో చేర్చుతున్నారు. వారు యుద్ధంలో మరణిస్తే తమ కుటుంబాలకు దిక్కు ఎవరని వారంతా ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే నెల రోజుల క్రితం యుద్దంలో జగిత్యాల వాసి మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. అయితే తెలంగాణకు చెందిన వ్యక్తులు దాదాపుగా 1500 మంది రష్యా సైన్యంలో పని చేస్తున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
మూడు నెలల టూరిస్ట్ వీసాతో రష్యాకు
ఇటీవల నిర్మల్ జిల్లా దిలావర్పూర్ మండలానికి చెందిని 20 మందిని ఓ ఏజెంటు మూడు నెలల టూరిస్ట్ వీసాపై రష్యాకు పంపించాడు. మూడు నెలలు గడువు ముగిశాక, అక్కడి ఏజెంటు వారిని సైన్యంలో చేరాలని, లేదా జరిమానా చెల్లించాలని స్పష్టం చేశాడు. దీంతో వారు చేసేదేమీ లేక జరిమానా చెల్లించి భారత్కు తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. ఒక్కక్కరికీ వెళ్లి రావటానికి అయిన ఖర్చు రూ.5 లక్షల వరకు ఉంటుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇదే తరహాలో జిగిత్యాల జిల్లాకు చెందిన మరో 30 మంది కూడా వారం క్రితం ఇలాగే తిరిగి వచ్చారు. రష్యా సైన్యంలో చిక్కుక్కున్న వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇటీవల నిజామాబాద్ రూరల్ ఎమ్మెల్యే భూపతిరెడ్డిని కలిసి తమ సమస్యను విన్నవించుకున్నారు. ఆయన ఈ విషయాన్ని సీఎం రేవంత్రెడ్డికి లేఖ రాశారు.
సీఎం ప్రజావాణిలో బాధితుల మొర
ఉద్యోగాల కోసం వెళ్లి రష్యా సైన్యంలో చిక్కుకున్న తమ వారిని సురక్షితంగా స్వదేశానికి తిరిగి రప్పించాలని ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన పలువురు విజ్ఞప్తి చేశారు. మంగళవారం హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన సీఎం ప్రవాసీ ప్రజావాణిలో ఈ మేరకు అధికారులకు విన్నవించుకున్నారు. ప్రజావాణి ఇన్ఛార్జి గద్వాల్ విజయలక్ష్మిని కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. మహమ్మద్ అఫ్జల్ఖాన్, సిర్షు అశోక్, భుక్యా రవీందర్, మెగావత్ ప్రకాశ్ కుటుంబ సభ్యులు, వారి కష్టాలను అధికారులతో మొరపెట్టుకున్నారు. వీరి సమస్యపై స్పందించిన విజయలక్ష్మి బాధులను రప్పించేందుకు తగిన దౌత్యపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.
తుపాకీ కాల్చడం, బాంబులు విసరడంలో శిక్షణ
సిరికొండ మండలం వడ్డెర కాలనీకి చెందిన సిర్షు అశోక్ రష్యాలో ఉపాధి కోసం ఓ ఏజెంటును సంప్రదించాడు. గార్డెనింగ్ పనికి పంపిస్తానని నమ్మించాడు. 8 నెలల క్రితం అశోక్ను ఆ దేశానికి తీసుకెళ్లాడు. ఆపై అతనిని బలవంతంగా సైన్యంలో చేర్చాడు. ప్రస్తుతం తాను ఉన్న చోటు ఏదో తెలియదని, అడవిలో సైనికుడిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నానని అశోక్ వాపోయాడు. తుపాకీ కాల్చడం, బాంబులు విసరడంలో శిక్షణ ఇస్తున్నారని చెప్పుకొచ్చాడు. అప్పులకు వడ్డీలు కట్టలేక కుంగిపోతున్నామని అశోక్ భార్య సరిత కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు.
అక్కడ పని అయిపోందని
బాన్సువాడ మండలం తడ్కోల్ గ్రామానికి చెందిన మహమ్మద్ అఫ్జల్ ఖాన్ వద్ద దుబ్బాకకు చెందిన ఏజెంటు రూ.3 లక్షలు తీసుకొని మెకానిక్ పని అని చెప్పాడు. ఈ ఫిబ్రవరిలో రష్యాకు పంపించాడు. ఐదు నెలలు అక్కడే పని చేశాడు. దీంతో వేతనంగా రూ. 1.80 లక్షలు వచ్చాయి. అనంతరం అక్కడ పని అయిపోందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడే ఉన్న మరో ఏజెంట్ సైన్యంలో గార్డెనింగ్ పని ఉందంటూ నమ్మించాడు. అతన నుంచి రూ.1.80 లక్షలు తీసుకొని సైన్యంలో చేర్చాడు. అప్పటి నుంచి అఫ్జల్ఖాన్కు నరకం ప్రారంభమైంది. తనను సైనికుడిగా మార్చి సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోకి తీసుకెళ్తున్నారంటూ కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్లో విలపిస్తూ చెప్పాడు. తిండి కూడా సరిగ్గా పెట్టడం లేదని, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నా మందులు కూడా ఇవ్వడం లేదని వాపోతున్నాడు.
కూలి పని ఉందంటూ నమ్మించి
కామారెడ్డి జిల్లా దోమకొండకు చెందిన ఏజెంటును జక్రాన్పల్లి మండలం నల్లగుట్టతండాకు చెందిన భుక్యా రవీందర్ ఆశ్రయించాడు. దీంతో కూలి పని ఉందంటూ ఏజెంటు అతడిని ఆరు నెలల క్రితం రష్యాకు పంపించాడు. అక్కడ మరో వ్యక్తి రవీందర్ను బలవంతంగా సైన్యంలో చేర్చాడు. రూ.3 లక్షలు అప్పులు చేసి మరీ తన భర్తను రష్యాకు పంపించామని భార్య అనూష తెలిపారు. అక్కడ సైన్యంలో చేరిన తర్వాత దుర్భర జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నాడని ఆమె కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు.
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