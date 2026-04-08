మెనోపాజ్ తర్వాత వచ్చే 'వజైనల్ వాల్ట్ ప్రోలాప్స్' సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం
పలుమార్లు శస్త్రచికిత్సల తర్వాత కూడా తగ్గని సమస్య - విజయవంతమైన వజైనల్ సర్జరీ చేసిన కిమ్స్ వైద్యులు - సమస్య నుంచి పూర్తి ఉపశమనం పొందిన పేషెంట్
Published : April 8, 2026 at 5:16 PM IST
Menopausal Vaginal Vault Prolapse : మెనోపాజ్ దశ దాటిన తర్వాత మహిళల్లో సాధారణంగా కొన్ని రకాల సమస్యలు వేధిస్తుంటాయి. ప్రధానంగా పెల్విక్ ఫ్లోర్ కండరాల బలహీనత కారణంగా కనిపించే 'ప్రోలాప్స్' సమస్యను చాలా మంది సహజంగా తీసుకుంటూ మౌనంగా భరిస్తుంటారు. కానీ, ఈ సమస్యకు సరైన సమయంలో చికిత్స తీసుకుంటే పూర్తిగా ఉపశమనం పొందొచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ హాస్పిటల్కు చెందిన కన్సల్టెంట్ యూరో గైనకాలజిస్ట్ డా. బిందుప్రియ తాజాగా పలుమార్లు శస్త్రచికిత్సలు చేసినప్పటికీ మళ్లీ వచ్చిన వజైనల్ 'వాల్ట్ ప్రోలాప్స్' కేసును విజయవంతంగా చికిత్స చేసినట్లు తెలిపారు.
మూడు సర్జరీలు చేసినా : 65 ఏళ్లున్న ఓ మహిళకు గతంలో గర్భాశయ గడ్డల కారణంగా ఆ అవయవాన్ని తొలగించడం (హిస్టరెక్టమీ) చేసినట్లు డాక్టర్లు తెలిపారు. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత యోనిలో బయటకు బల్జ్లా కనిపించడం ప్రారంభమై, ఆమె రోజువారీ జీవితాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసిందని వివరించారు. దీని నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు 2023లో ల్యాపరోస్కోపిక్ సర్జరీ చేయించుకున్నప్పటికీ ఫలితం లేకపోవడంతో, 2024లో మరోసారి మెష్తో అబ్డొమినల్ సర్జరీ (శాక్రోకోల్పోపెక్సీ) చేశారు. అయినప్పటికీ నాలుగు నెలల్లోనే మళ్లీ సమస్య తలెత్తిందని వైద్యులు తెలిపారు.
సర్జరీ లేకుండానే చికిత్స : ఎన్ని ఆపరేషన్లు చేసినా సమస్య నయం కాకపోవడంతో, పేషెంట్ చివరికి సికింద్రాబాద్లోని కిమ్స్ హాస్పిటల్లో తమను సంప్రదించారని యూరాలిజిస్టు డాక్టర్ బిందుప్రియ తెలిపారు. ఈ కేసును వారు సమగ్రంగా పరిశీలించి, మొదట 'వజైనల్ పెస్సరీ' ద్వారా కన్సర్వేటివ్ చికిత్సను సూచించినట్లు డాక్టర్ వివరించారు. అంటే కండరాలు బలహీనపడి, గర్భాశయ, మూత్రాశయ అవయవాలు జారకుండా సపోర్ట్గా ఉండేందుకు చేసే చికిత్స. ఈ పద్ధతిలో సర్జరీ అవసరం లేకుండా దీర్ఘకాలికంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని వైద్యులు వివరించారు. ఈ కేసులో పేషెంట్ ఏడాది పాటు ఈ విధానాన్ని అనుసరించారని డాక్టర్ తెలిపారు.
సమస్య నుంచి పేషెంట్కు రిలీఫ్ : కొద్ది రోజుల తర్వాత పేషెంట్ శాశ్వత పరిష్కారం కోసం ముందుకు రావడంతో వజైనల్ రీకన్స్ట్రక్టివ్ సర్జరీ చేశామని డాక్టర్ వెల్లడించారు. ఇందులో యాంటీరియర్ వజైనల్ వాల్ రిపేర్, యూటెరోసాక్రల్ లిగమెంట్ సస్పెన్షన్ ద్వారా గర్భాశయం, మూత్రాశయాలకు బలమైన సపోర్ట్ ఇవ్వడంతో పాటు హై పెరినియోరాఫీ చేశామని వైద్యులు వివరించారు. ఈ శస్త్రచికిత్సతో రోగి త్వరగా కోలుకుని, సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందిందని డాక్టర్ తెలిపారు.
ప్రతి రోగికి చికిత్సను వ్యక్తిగతంగా ప్రణాళిక చేయడం అత్యంత ముఖ్యం. ప్రోలాప్స్ తీవ్రత, ఇది వరకు పేషెంట్ అయిన సర్జరీలు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఎలాంటి చికిత్స చేయాలో నిర్ణయిస్తాం - బిందుప్రియ, యురాలజిస్ట్, సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ హాస్పిటల్
'సిగ్గుతో అలాగే భరించొద్దు' : పెల్విక్ ప్రోలాప్స్, మూత్రం అదుపు లేకపోవడం వంటి సమస్యలు వయస్సు కారణంగా రావడం సహజమేనని డాక్టర్లు తెలిపారు. అయినప్పటికీ, వీటిని అలాగే భరించాల్సినవి కూడా కాదన్నారు. సిగ్గు, అపోహల కారణంగా ఆలస్యం చేయకుండా, ఈ సమస్య లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే జీవన నాణ్యత మెరుగుపడుతుందని సూచించారు. మహిళలు నిర్భయంగా తమ ఆరోగ్య సమస్యలను వెల్లడించేలా అవగాహన పెంపొందించడం సమాజ బాధ్యత అని డా. బిందుప్రియ, డా. సాయి స్నేహిత పేర్కొన్నారు.
