నేషనల్ హైవేపై సోలార్ వెలుగులు - బ్లాక్ స్పాట్ల ప్రమాదాలకు చెక్
Solar Lights on National Highways: జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు చేపట్టారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లావ్యాప్తంగా రూ.13 కోట్ల వ్యయంతో 104 ప్రాంతాల్లో సోలార్ లైట్లు ఏర్పాటు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:47 PM IST
Solar Lights on National Highways : అడ్డూ అదుపూ లేని వేగం, కనుచూపు మేర అంధకారం, నిద్రమత్తు, వాహనాల అక్రమ పార్కింగ్ ఇలా కారణం ఏమైతేనేం, జాతీయ రహదారులపై నిత్యం ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతోంది. బ్లాక్ స్పాట్ల వద్ద పరిస్థితి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ ప్రాంతాల వద్ద లైట్లు లేకపోవడం వాహనదారుల ఉసురు తీస్తోంది. దీంతో అవసరమైన చోట్ల హైవే, పోలీసుల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో సోలార్ దీపాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిధిలో వివిధ జాతీయ రహదారులు వెళ్తున్నాయి. రాజమహేంద్రవరం మీదుగా ఎన్హెచ్-16 , ఎన్హెచ్-216, ఎన్హెచ్-216-A జాతీయ రహదారులు వెళ్తాయి. నిరంతరం వాహనాల రద్దీ ఉండే ఈ రోడ్లపై రాత్రివేళ్లలో ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరగడం ఆందోళన కలిగించే అంశం. చాలాచోట్ల రోడ్లు, కూడళ్లలో లైటింగ్ లేదు. దీనివల్ల వాహనదారులు, పాద చారులు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు.
70 కి.మీ పరిధిలో 263 లైట్లు ఏర్పాటు: ఇదే విషయం అధికారుల పరిశీలనలో తేలింది. నివారణ చర్యలపై దృష్టి పెట్టిన అధికారులు ఆయా రహదారుల్లో దారి పొడవునా సోలార్ లైటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఎన్హెచ్-16పై దివాన్ చెరువు నుంచి అన్నవరం వరకు 70 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 47 స్పాట్లు ఉండగా 263 సోలార్ లైట్లు ఏర్పాటు చేశారు.
రూ.13 కోట్ల వ్యయంతో: ఎన్హెచ్-216లో 17 ప్రాంతాల్లో 56 సోలార్ లైట్లు, ఎన్హెచ్-216Aలో దివాన్ చెరువు నుంచి గుండు గొలను వరకు 29 ప్రాంతాల్లో 157 సోలార్ లైట్లను ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా రూ.13 కోట్ల వ్యయంతో 104 ప్రాంతాల్లో 533 సోలార్ లైట్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అనకాపల్లి, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల వ్యాప్తంగా వీధి దీపాలు లేని ప్రాంతాల్లో సోలార్ లైటింగ్ను ఎన్హెచ్ఏఐ ఏర్పాటు చేస్తోంది.
"గోదావరి పుష్కరాల నాటికి రాజమహేంద్రవరం నగరం మీదుగా వెళ్తున్న మార్గంలో దివాన్ చెరువు నుంచి వేమగిరి వరకు జాతీయ రహదారిపై సోలార్ లైట్లు ఏర్పాటు చేయాలన్న ప్రతిపాదనలను ఎన్హెచ్ఏఐ ఆమోదించింది. ఇందుకుగానూ రూ.11 కోట్ల 71 లక్షలతో అధికారులు పనులు ప్రారంభించారు. తొలుత బ్లాక్ స్పాట్లలో సోలార్ లైట్లు ఏర్పాటు చేశారు. తద్వారా రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గే అవకాశముంది" -బి.కృష్ణమూర్తి, ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్, నేషనల్ హైవేస్ రాజమహేంద్రవరం
ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ లైట్లు సోలార్తోనే: వచ్చే ఏడాది గోదావరి పుష్కరాలకు పెద్దఎత్తున భక్తులు రాజమహేంద్రవరం తరలివస్తారు. దీంతో ప్రమాదాల నివారణపై అధికారులు దృష్టి పెట్టారు. నగరం మీదుగా వెళ్తున్న మార్గంలో దివాన్ చెరువు నుంచి వేమగిరి వరకు ఎన్హెచ్-16, ఎన్హెచ్-216 Aలపై దారి పొడవునా సోలార్ విద్యుత్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలన్న ప్రతిపాదనలను ఎన్హెచ్ఏఐ ఆమోదించింది. రూ.11 కోట్ల 71 లక్షలతో పనులు ప్రారంభించిన అధికారులు తొలుత కూడళ్ల వద్ద సోలార్ లైటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. బొమ్మూరు కూడలిలో లైటింగ్ సహా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ లైట్లు సైతం సోలార్తో పనిచేసే వాటిని అమర్చారు.
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