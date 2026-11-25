Yuva : రూ.500 ఖర్చుతో సోలార్ కుక్కర్! - ఐఐటీ హైదరాబాద్ అద్భుత ఆవిష్కరణ
Solar cooker at a Cost of Rs.500 : వలస కూలీలు, రోజువారీ కార్మికులు, పేదలకు ఉపయోగ పడేలా రూ.500 ఖర్చుతో పోర్టబుల్ సోలార్ కుక్కర్ను ఐఐటీ హైదరాబాద్ వారు రూపొందించారు.
Published : November 25, 2026 at 6:13 PM IST
ఐఐటీ హైదరాబాద్ విద్యార్థులు కేవలం రూ.500 ఖర్చుతో సులభంగా ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లగలిగే (పోర్టబుల్) సోలార్ కుక్కర్ను రూపొందించారు. వలస కూలీలు, రోజువారీ కార్మికులు తమ పని ప్రదేశాల్లోనే ఇంధన ఖర్చు లేకుండా వేడివేడి ఆహారం వండుకునేందుకు సంగారెడ్డి జిల్లా ఐఐటీ హైదరాబాద్ పరిశోధకులు శ్వాశత పరిష్కారం చూపారు.
పనితీరు ఎలాగంటే
చుట్టూ మూడు స్టీల్ షీట్లు, మధ్యలో ఒక నల్లటి టిఫిన్ బాక్సుతో కూడిన ఈ సోలార్ కుక్కర్ను ఐఐటి హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ దీపక్ జాన్ మాథ్యూ తయారు చేశారు. బాక్స్లోని కింద అరలో ఎసరుతో బియ్యం, పైఅరలో కూర తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలు వేసి ఎండలో ఉంచితే ఒకరికి వంట తయారవుతుందని చెప్పారు. ఒక వ్యక్తికి సరిపడా వండవచ్చని ఆయన అన్నారు. స్టీల్ షీట్లను రెండు నుంచి మూడు గంటల పాటు ఎండలో ఉంచితే, బాక్సులోని ఉష్ణోగ్రత 140 డిగ్రీలకు పెరుగుతుందని ఆయన వివరించారు. దీనివల్ల అన్నం, కూర ఉడుకుతాయని, ప్రయోగాత్మక పరీక్షలలో మంచి ఫలితాలు వచ్చాయని ఆయన చెప్పారు. త్వరలో 100 నుంచి 150 కుక్కర్లను ఉచితంగా పంపిణీ చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ కుక్కర్ తయారీకి రూ.500 ఖర్చయిందని పేర్కొన్నారు. ప్రయోగత్మక పరిశోధనలు పూర్తయ్యాక విడుదల చేస్తామంటున్నారు.
తక్కువ ఖర్చుతో చిరకాలం
సామాన్యుడికి సైతం అందు బాటులో ఉండే వీలుగా దీని ధర నిర్ణయించారు. సోలార్ కుక్కర్ తయారీకి కేవలం రూ.500 మాత్రమే ఖర్చవుతుంది. ఒక్కసారి కొనుగోలు చేస్తే ఎటువంటి గ్యాస్, కరెంటు లేదా కట్టెల అవసరం లేకుండా కేవలం సూర్యరశ్మితో వంట చేసుకోవచ్చు. ఈ కుక్కర్లో అన్నం, పప్పు, మాంసాహారం కూడా సులభంగా వండుకోవచ్చని పరిశోధకులు చెపుతున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులో ప్రొఫెసర్ దీపక్ జాన్ మాథ్యూ, పీహెచ్డీ స్కాలర్స్ గణేష్ కుమార్, ఉషా కిరణ్లు కీలక పాత్ర పోషించారు.
"వలస కార్మికులు, కూలీలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫోర్టబుల్ సోలార్ కుక్కర్ రూపొందించాం. వారికి వేడిగా, పోషకాహారం అందిచాలనే ఉద్దేశంతో తయారు చేశాం. పని ప్రదేశాల్లో వారికి వేడిగా పోషకాలతో కూడిన ఆహారం తయారవుతుంది. ప్రకృతిలో లభించే సూర్యరశ్మిని ఉపయోగిస్తున్నాం. దైనందిక జీవితంలో భాగం అవుతుంది " - ప్రొఫెసర్ దీపక్ జాన్ మాథ్యూ, గణేష్ కుమార్, ఉషా కిరణ్ - పీహెచ్డీ స్కాలర్స్, ఐఐటీ హైదరాబాద్
చౌకగా సూర్యరశ్మితో వంట
రోజంతా కష్టపడే కార్మికులకు పని ప్రదేశాల్లో వంట చేసుకునే సమయం, వసతి ఉండవనే ఉద్దేశంతో ఈ చౌకైన పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. డబ్బు, సమయం ఆదా చేయడంతో పాటు కూలీలకు పోషకాహారం అందుతుంది. సహజ సిద్ధంగా సూర్యరశ్మితో ఉడికించడం వల్ల పోషకాలు నశించవు. ప్రోటిన్లు, విటమిన్లతో కూడిన ఆహారం అందుతుంది. వ్యాపార లాభాపేక్ష లేకుండా పేదలకు ఉపయోగ పడాలని సామాజిక బాధ్యతతో రూపొందించిన ఈ ఆవిష్కరణ అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.