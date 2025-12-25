యథేచ్ఛగా మట్టి తవ్వకాలు - విద్యుత్​ టవర్లు కూలిపోయే అవకాశం

ETV Bharat / state

Illegal Sand Mining in Electricity Towers: విద్యుత్తు సరఫరా నెట్‌వర్క్‌లో కీలక టవర్లకు కూడా భద్రత కరవైంది. మట్టి మాఫియా ఆగడాలకు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోయింది. టవర్లను ఆనుకుని ఉన్న మట్టిని విచ్చలవిడిగా తవ్వేస్తోంది. టవర్‌ కారిడార్‌కు ఇరువైపులా ఎలాంటి నిర్మాణాలు, తవ్వకాలు జరపకూడదన్న నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఇవేవి మాఫియాకు పట్టలేదు. విద్యుత్తు చట్టంలో స్పష్టంగా పేర్కొన్న అంశాలను కూడా లెక్క చేయడం లేదు.

ప్రమాదం తలెత్తే అవకాశం: ఇక మారుమూల ప్రాంతాల్లో అయితే యథేచ్ఛగా తవ్వకాలు జరుపుతోంది. దీనివల్ల లోతైన గుంతలు ఏర్పడుతున్నాయి. వర్షాలకు నీరు నిలిచి పోతోంది. అక్కడ నేల దెబ్బ తింది. దీంతో బలమైన గాలులు వీస్తే టవర్లు కూలిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇలా జరిగితే లైన్లలో విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిచిపోతుంది. దక్షిణాది గ్రిడ్‌కే ప్రమాదం తలెత్తే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

టవర్లే నెట్‌వర్క్‌కు ఆధారం: రాష్ట్రంలో వివిధ సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసిన విద్యుత్తు జాతీయ గ్రిడ్‌కు అనుసంధానం చేయాలనే యోచనలో ఉన్నాయి. ఇందుకుగానూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ట్రాన్స్‌కో, కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ పవర్‌గ్రిడ్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (PGCIL) 765 కె.వి., 400 కె.వి., 220 కె.వి. నెట్‌వర్క్‌ వినియోగించుకుంటాయి. ఇప్పటికే కొన్ని ప్రైవేటు సంస్థలు విద్యుత్తు సంస్కరణల నేపథ్యంలో సరఫరా నెట్​వర్క్​ను కూడా అభివృద్ధి చేశాయి. ఈ లైన్లు మొత్తం జాతీయ గ్రిడ్‌కు అనుసంధానం అవుతాయి.

ఇందుకుగానూ 400/220/132 కె.వి. లైన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నాయి. వీటి కోసం 40 నుంచి 50 మీటర్ల ఎత్తు టవర్లను విద్యుత్‌ సంస్థలు ఏర్పాటు చేస్తాయి. ఒక్కొక్క టవర్‌ సుమారు 100 టన్నుల బరువు ఉంటుంది. ఆ టవర్లు దెబ్బ తినకుండా, గాలులకు పడిపోకుండా భూమి లోపల సుమారు 3.5 మీటర్లు ఫౌండేషన్‌ ఏర్పాటు చేస్తారు. ట్రాన్స్‌కో పరిధిలో సుమారు 31,000 సర్క్యూట్‌ కిలోమీటర్లలో లైన్లు ఉన్నాయి. వీటి కోసం 12 రకాల భద్రత అంశాలను ప్రత్యేక బృందం పరిశీలిస్తుంది.

రైల్వే లైన్లు, హైవే క్రాసింగ్, నదుల పై భాగం నుంచి వెళ్లే లైన్లను అత్యంత సెన్సిటివ్‌గా గుర్తిస్తాయి. అక్కడ ప్రతినెలా తనిఖీలు నిర్వహించాలి. ఇతర ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన లైన్లను మూడు, ఆరు నెలలకు ఒకసారి పెట్రోలింగ్‌ నిర్వహిస్తాయి.

విద్యుత్ చట్టం ప్రకారం: విద్యుత్తు లైన్లు ఏర్పాటు చేసిన ప్రాంతానికి ఇరువైపులా రైట్‌ ఆఫ్‌ వే (ROW) కారిడార్‌గా విద్యుత్‌ సంస్థలు గుర్తిస్తాయి. టవర్‌ నుంచి గరిష్ఠంగా 52 మీటర్లు, కనిష్ఠంగా 27 మీటర్ల పరిధిని ఆర్‌వోడబ్ల్యూ ప్రాంతంగా నిర్ణయిస్తాయి. లైన్ల ఏర్పాటు కోసం భూ సేకరణ జరుపుతాయి. ఆ సమయంలోనే ఆ ప్రాంతానికి పరిహారాన్ని కూడా చెల్లిస్తాయి. విద్యుత్తు చట్టంలో ఆ పరిధిలో ఎలాంటి తవ్వకాలు, నిర్మాణాలు జరపకూడదని స్పష్టంగా పేర్కొంది. దెబ్బతిన్న టవర్‌ను పునరుద్ధరించాలి అంటే కనీసం నెల రోజులు పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టవర్ల తనిఖీలకు ప్రత్యేక అధికారులు బృందాలు ఏర్పాటు చేశామని ట్రాన్స్‌కోకు చెందిన ఒక అధికారి తెలిపారు. టవర్ల వెంట ఎలాంటి తవ్వకాలు జరపకుండా బృందాలు పర్యవేక్షిస్తాయి అన్నారు. అయినా, చాలా చోట్ల మాకు తెలియకుండా తవ్వేస్తున్నారు అని పేర్కొన్నారు.

రైట్ ఆఫ్ వే కింద పరిగణించే విస్తీర్ణం:

వోల్టేజి (కె.వి.) ఆరోవోడబ్ల్యూ వెడల్పు (మీటర్లలో)
40052
22035
132 27

