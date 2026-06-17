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కుండపోతతో నేల కోత - వ్యవసాయ రంగానికి సవాల్‌గా వాతావరణ మార్పులు

ఎల్‌నినో, సూపర్ ఎల్‌నినో హెచ్చరికలతో కలవరం - సాధారణంగా ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు - ఒకేసారి కుంభవృష్టి కురవడంతో పెను ముప్పు - ఇటీవల అనంతపురం జిల్లాలో భారీ వానలు

Climate Effects On Agriculture
Climate Effects On Agriculture (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 4:42 PM IST

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Climate Effects On Agriculture : వాతావరణ మార్పులు వ్యవసాయ రంగానికి పెను సవాల్‌గా మారుతున్నాయి. అయితే అతివృష్టి లేకుంటే అనావృష్టితో ఏటా రైతులకు నష్టాలే. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎల్‌నినో, సూపర్ ఎల్‌నినో హెచ్చరికలు కలవర పెడుతున్నాయి. సాధారణంగా ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ఇవి ఓ రకంగా ఇబ్బందే అయినా ఒకేసారి పెద్ద ఎత్తున వర్షం కురవడం అంతకు మించిన పెద్ద దెబ్బ. ఇటీవల అనంతపురంలో ఇలాంటి పరిస్థితులే ఎదురయ్యాయి. ఒక్క రాత్రి కుంభవృష్టి కురవడంతో. పంటలు కొట్టుకుపోయాయి. అంతేకాదు భూములు కోతకు గురై నేల నిస్సారంగా మారే ప్రమాదముంది.

ఓవైపు సాగు పెట్టుబడి భారం పెరుగుతుంటే మరోవైపు వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పులు అన్నదాతలను ఆర్థికంగా దెబ్బతీస్తున్నాయి. వర్షాలు పడకపోవడం ఇబ్బందనుకుంటే ఒకేసారి భారీగా కురుస్తున్న వర్షాలు శాపాలుగా మారుతున్నాయి. అనంతపురం జిల్లాలో ఇటువంటి పరిస్థితులు నెలకొనడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సాధారణంగా విత్తనం వేయడానికి పంట ఏపుగా పెరగడానికి 2 సెంటీమీటర్ల వరకు వర్షపాతం సరిపోతుంది. ఈ మోతాదులో వర్షం పడితే అటు పంటకు ఇటు నేలకు ఆరోగ్యకరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇటీవల బత్తలపల్లిలో 7 సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదైంది. ధర్మవరం, కొత్తచెరువులో 5 సెంటీమీటర్ల వాన కురిసింది. ఫలితంగా వ్యవసాయ పంటలు, ఉద్యాన పంటలు తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి. కుండపోతతో నేల పైపొర కొట్టుకుపోయి కోతకు గురవుతోంది.

"మన రాష్ట్రంలో వర్షపాతం ఎల్​నినో ప్రభావంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే, ఈ సంవత్సరం సంభవించబోయే ఎల్​నినో ప్రభావాన్ని 'సూపర్ ఎల్ నినో'గా పేర్కొంటున్నారు. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) పరిస్థితిని విశ్లేషించి దీనివల్ల 10 శాతం వరకు వర్షపాత లోటు ఏర్పడవచ్చని సూచించింది. ప్రత్యేకంగా అనంతపురం జిల్లాలో అంచనా వేసిన వర్షపాతంలో 50 శాతం వరకు తగ్గుదల కనిపించే సూచనలు ఉన్నాయి. వర్షపాత సరళిలో అంచనా వేసిన వర్షమంతా ఒకే కుండపోత వర్షంలో కురవడం లేదా నెల రోజుల వరకు వర్షాలు లేని పొడి వాతావరణం ఉండటం వంటివి ఉండవచ్చు. దీనిని ఒక హెచ్చరికగా పరిగణించాలి. అధిక వర్షపాతం పై పొర మట్టిని కొట్టుకుపోయేలా చేసి, నేల క్షీణతకు దారితీస్తుంది. కేవలం ఒక సెంటీమీటర్ మట్టి ఏర్పడటానికి దాదాపు వంద సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఈ సారవంతమైన పై పొర మట్టిని కోల్పోవడం వల్ల వ్యవసాయ ఉత్పాదకత తగ్గే అవకాశం ఉంది." -విజయ శంకర్ బాబు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త

భారీ వర్షంతో నేల తల్లే కాదు నదులూ కోతకు గురై వాటిదిశను మార్చుకునేంతగా ప్రవాహం ముంచెత్తుతోంది. సాగు భూమి కోతకు గురవడంతో బాగు చేసుకోలేక రైతులు పంట భూమిని బీడుగా వదిలేస్తున్నారు. నేల కోతకు గురికాకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలను వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు ఈటీవీకి వివరించారు. భూసారాన్ని కోల్పోకుండా అడ్డుకట్ట వేయకుంటే భవిష్యత్తులో పంట భూములు ఎడారిగా మారుతాయని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.

నేల సారాన్ని కోల్పోకుండా నివారించడానికి ఈ క్రింది చర్యలు చేపట్టాలి:

  • కాంటూర్ కట్టల (contour bunds) నిర్మాణం: ఈ కట్టలు భూమిపై వివిధ ప్రాంతాలలో వర్షపు నీటిని నిలిపి ఉంచడానికి సహాయపడతాయి. గతంలో నేల సంరక్షణ శాఖ (Soil Department) ఇటువంటి పనులను పర్యవేక్షించేది.
  • కట్టల వెంబడి చెట్లను నాటడం: చెట్లను నాటడం వల్ల గాలి వేగం తగ్గుతుంది.వర్షం ధాటికి పై పొరలోని మట్టి కొట్టుకుపోకుండా నివారించవచ్చు.
  • పంటల సాగు: భూమిలో పంటలను పండించడం వల్ల నేల సారం కాపాడుకోవచ్చు.

ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా రైతులు తరచుగా ఈ చర్యలను అమలు చేయలేకపోతున్నారు. వారికి సహాయపడేలా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను చేపడితే, నేల సారం తగ్గిపోవడాన్ని కొంతవరకు అరికట్టవచ్చు. ఈ సమస్య కాలక్రమేణా తగ్గే అవకాశం కంటే మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశమే ఎక్కువగా ఉంది". -మల్లారెడ్డి, ఆర్డీటీ ఎకాలజీ సెంటర్ ప్రోగ్రాం డైరెక్టర్

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TAGGED:

ELNINO EFFECTS ON AGRICULTURE
SUPER ELNINO EFFECTS DUE TO RAIN
SOLI EROSION ON AGRICULTURE LANDS
వ్యవసాయ రంగానికి పెను సవాల్‌
CLIMATE EFFECTS ON AGRICULTURE

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