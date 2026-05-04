బాయ్ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా సర్దుకుపోదామనుకున్నాడు - కానీ ఆ వీడియోతో ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు
పెళ్లికి ముందే భాయ్ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారన్న భార్య - పిల్లాడిని ఇంట్లో పెట్టి గోవా వెళ్లిన తల్లి - మనస్తాపంతో హుస్సేన్సాగర్లో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న టెకీ సీతారాం రెడ్డి
Published : May 4, 2026 at 4:24 PM IST
Software Engineer Dead : పెళ్లంటే గౌరవం లేదు. భర్తంటే ప్రేమ లేదు సరికదా, కనీసం కుమారుడిపైనా ఆప్యాయత కురిపించలేదు. చంటిబిడ్డను ఇంట్లో పెట్టి తాళం వేసి బాయ్ఫ్రెండ్తో గోవా ట్రిప్నకు వెళ్లడం ఆమె బరితెగింపునకు నిదర్శనం. ఆమె వికృత చేష్టలు బిడ్డ కోసం భరిస్తూ వచ్చిన ఆ భర్త, ఆమె రాసలీలలు చూసి తట్టుకోలేక తనువు చాలించాడు. ఇదే అవకాశంగా భావించిన ఆ వీరవనిత ఎంచక్కా మొగుడు చనిపోయి నెల రోజులు కూడా గడవక ముందే మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంది.
'నువ్వంటే ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. మా అమ్మానాన్నలు బలవంతం చేస్తేనే పెళ్లి చేసుకున్నాను' అంటే ప్రేమతో తన మనసు గెలుచుకుందామని భావించాడు. పెళ్లికి ముందే బాయ్ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని చెబితే సరదాగా ఆటపట్టిస్తుందేమోనని అనుకున్నాడు. కానీ చంటి పిల్లాడిని ఇంట్లో పెట్టి తాళం వేసి చెప్పాపెట్టకుండా గోవా వెళ్లిపోతే కోపంలో వెళ్లిపోయిందని ఓర్చుకున్నాడు. కానీ తన భార్య వికృత చేష్టలు కళ్లారా చూసిన తర్వాత మాత్రం భరించలేకపోయాడు. ఆమె చేసిన నమ్మక ద్రోహాన్ని జీర్ణించుకోలేక ఆ టెకీ ఆత్మహత్య చేసుకోగా, భార్య మాత్రం మొగుడు చనిపోయి నెల రోజులు కూడా గడవక ముందే ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకుని హాయిగా కాపురం చేసుకుంటుంది.
సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకర వీడియో : మార్కాపురానికి చెందిన సీతారాంరెడ్డికి నంద్యాలకు చెందిన రేణుకతో 2018లో వివాహం జరిగింది. సాప్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్న సీతారాంరెడ్డి నెలకు రూ.2 లక్షలు సంపాదిస్తుంటాడు. తొలుత ఏడాది పాటు బెంగళూరులో కాపురం ఉన్న ఈ జంట ఆ తర్వాత మరో ఏడాది మార్కాపురంలోనే నివాసం ఉన్నారు. ఉద్యోగరీత్యా హైదరాబాద్కు బదిలీ కావడంతో బాచ్పల్లిలో ఉంటున్నారు. వీరికి ఓ కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. అయితే ఓరోజు సీతారాం సోషల్ మీడియాలో తన భార్య అసభ్యకర వీడియో చూసి షాక్ తిన్నాడు. వెంటనే ఇంటికి వెళ్లి ఆమె ఫోన్ పరిశీలించగా అలాంటి వీడియోలు లెక్కకు మించి ఉండటం చూసి కంగుతిన్నాడు.
చంటి పిల్లాడిని ఇంట్లో పెట్టి గోవా : ఇలాంటి పనులేంటని భార్యను నిలదీయగా, ఆమె అసలు విషయం బయటపెట్టింది. తనకు పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదని, తల్లిదండ్రుల ఒత్తిడితోనే చేసుకున్నానని చెప్పింది. పైగా తనకు చాలా మంది బాయ్ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని, వాళ్లను కలిసినప్పుడు వీడియోలు తీసుకోవడం అలవాటని చెప్పింది. దీంతో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవ జరగ్గా, ఆమె పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఆ తర్వాత పెద్ద మనుషుల పంచాయితీతో భార్యను మళ్లీ కాపురానికి తీసుకు రాగా, ఆవిడ ప్రవర్తనలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. చిన్న పిల్లాడిని ఇంట్లో పెట్టి బాయ్ఫ్రెండ్తో గోవా వెళ్లిపోయింది. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన సీతారాం హుస్సేన్సాగ్ర్లో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. చనిపోయే ముందు తన భార్య దురాగతాలన్నింటినీ 12 పేజీల లేఖలో పొందుపరిచాడు. అలాగే ఆమె వికృత వీడియోలన్నీ ఓ పెన్డ్రైవ్లో పెట్టి తండ్రికి అందేలా చేసి చనిపోయాడు. కోడలు రేణుక కారణంగానే తన కుమారుడు చనిపోయాడని సీతారాం తండ్రి వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి తెలిపాడు.
భర్త చనిపోయిన నెలరోజులకే బాయ్ఫ్రెండ్తో పెళ్లి : ఎన్నోసార్లు హెచ్చరించినా తన కోడలు పద్ధతి మార్చుకోలేదని, పిల్లల కోసమే తన కుమారుడు సర్దుకుపోయాడని సీతారాం తండ్రి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. కానీ ఆమె వికృత చేష్టలను భరించలేకపోయాడని వాపోయాడు. భర్త చనిపోయాడన్న బాధ గానీ, పిల్లలు దూరమయ్యారన్న బెంగ గానీ రేణుకలో ఏమాత్రం లేదు. సీతారాం చనిపోయిన నెలరోజులకే ఆమె తన బాయ్ఫ్రెండ్ను రెండో పెళ్లి చేసుకోవడం విశేషం. సీతారాం లేఖలో చెప్పిన దాని ప్రకారం, ఆమెకు పెళ్లికి ముందే ఆరుగురు బాయ్ఫ్రెండ్స్ ఉండగా, పెళ్లి తర్వాత కూడా మరో ముగ్గురితో సంబంధాలు పెట్టుకుందని తెలిపాడు.
"రేణుక తన ఫోన్లో బాయ్ఫ్రెండ్తో కలిసి ఉన్న అసభ్యకర వీడియో తీసింది. దాన్ని తన బాయ్ఫ్రెండ్కు పంపింది. అతడు ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పెట్టగా మా అబ్బాయి చూశాడు. దాంతో గొడవ కాగా రేణుకను వాళ్ల అమ్మానాన్న ఊరికి తీసుకెళ్లారు. నెల తర్వాత వాళ్ల నాన్న, పెదనాన్న వచ్చి మా అమ్మాయిది తప్పయి పోయిందన్నారు. ఆమె కొన్ని అలవాట్లు మార్చుకోదు, ఏదైనా ఉంటే బాయ్ఫ్రెండ్కు ఇచ్చి పెళ్లి చేయమన్నాం. వాళ్లు అమ్మాయిని కనుక్కొని వస్తామన్నారు. మరో నెల తర్వాత పిల్లల కోసం వస్తానంది. సెల్ వాడనంది. తర్వాత నుంచి బానే ఉన్నారు. రేణుక కుమారుడిని ఇంట్లో పెట్టి, గడేసి వెళ్లిపోయింది. దాంతో తన కుమారుడు మనస్తాపం చెంది 12 పేజీల సూసైడ్ లెటర్ రాసి, హుస్సేన్ సాగర్లో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు" - వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి, సీతారాంరెడ్డి తండ్రి
