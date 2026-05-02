'నన్ను అడ్డుకుంటే నీ పేరు రాసిపెట్టి చనిపోతా' - సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగి ఆత్మహత్య కేసులో భార్య బెదిరింపులు

సీతారాంరెడ్డి మృతి కేసులో భార్య బెదిరింపులు - భార్య పలువురితో వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకోవడంతో భర్త బలవన్మరణం - కేసు విచారణలో వెలుగులోకి సంచలన నిజాలు

Bachupally Sitharam Reddy Death Case
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 2, 2026 at 12:51 PM IST

Bachupally Sitharam Reddy Death Case : 'నన్ను అడ్డుకుంటే నీ పేరు రాసిపెట్టి చనిపోతా' అంటూ బలవన్మరణానికి పాల్పడిన సీతారాంరెడ్డి భార్య తరచుగా బెదిరింపులకు పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. బాచుపల్లికి చెందిన ఐటీ ఉద్యోగి సీతారాంరెడ్డి ఫిబ్రవరి 9వ తేదీన హుస్సేన్​సాగర్​లో దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తమ కోడలు పలువురితో వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుని వేధింపులకు గురి చేయడంతోనే తన కుమారుడు బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్లు మృతుడి తండ్రి గురువారం మీడియాతో చెప్పడంతో కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి మృతుడి భార్య సహా మొత్తం 11 మంది పేర్లను బాచుపల్లి పోలీసులు ఎఫ్​ఐఆర్​లో చేర్చారు.

కేసు విచారణలో ఎన్నో విస్తుపోయే అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తన భార్య పలువరితో సన్నిహతంగా ఉన్న వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమంలో చూసిన అతడు భార్యను హెచ్చరించగా 'నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఈ విషయం మా అమ్మానాన్నలకు అప్పుడే చెప్పాను. అయినా కూడా వారు నీకిచ్చి బలవంతంగా వివాహం చేశారు. నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరుగుతాను. నన్ను అడ్డుకుంటే నీ పేరు రాసిపెట్టి చచ్చిపోతా' అంటూ ఆత్మహత్యకు యత్నించినట్లు తెలుస్తోంది.

అంతేకాదు తన కుమారుడిని వదిలి, ఇతర వ్యక్తులతో గోవా కూడా వెళ్లినట్లు సమాచారం. దాంతో ఈ విషయాన్ని సీతారాంరెడ్డి కుటుంబీకులు, నిందితురాలి పుట్టింటి వారికి సమాచారమిచ్చి పంచాయితీ పెట్టించారు. పంచాయితీ అనంతరం తన కుమార్తె మరోమారు అలా చేయకుండా చూసుకుంటామని అత్తింటి వారు భర్తకు హామీ ఇవ్వడంతో అంగీకరించి భార్యను తిరిగి ఇంటికి తెచ్చుకున్నట్లు బంధువులు తెలిపారు. అయినప్పటికీ ఆమె ప్రవర్తనలో ఎలాంటి మార్పు రాకపోవడంతో తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురై 19 పేజీల లేఖ రాసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు భావిస్తున్నారు.

పూర్తి వివరాలు ఇలా : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని మార్కాపురానికి చెందిన సురసాని సీతారాంరెడ్డికి 36 ఏళ్లు. నంద్యాల జిల్లా కొత్తపల్లికి చెందిన యువతితో 2018లో వివాహమైంది. బాచుపల్లిలో నివాసం ఉంటూ సీతారాంరెడ్డి ఐటీ ఉద్యోగిగా పని చేస్తుండగా భార్య ఇంట్లోనే ఉండేది. వారికి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఫిబ్రవరి 8వ తేదీన సీతారాంరెడ్డి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోవడంతో ఆయన భార్య బాచుపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మరుసటి రోజు అతడు ట్యాంక్​బండ్​పై నుంచి హుస్సేన్​సాగర్​లో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అనంతరం లేక్​వ్యూ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని ఆ తర్వాత బాచుపల్లికి ట్రాన్స్​ఫర్​ చేశారు. అయితే అప్పట్లో ఆత్మహత్యకు కారణాలు తెలియలేదు.

పలుమార్లు హెచ్చరించినా మారలేదు : ఆ తర్వాత మృతుడి తండ్రి వెంకటేశ్వర్​ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ తన కుమారుడు రాసిన 19 పేజీల లేఖలోని అంశాలను మీడియాకు తెలిపారు. తన కోడలు రమణారెడ్డి, శ్రవణ్​, మరికొందరితో వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకున్నట్లు సమాచారం. వీరిలో ఓ వ్యక్తితో సన్నిహితంగా ఉన్న వీడియోలను ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పోస్టు చేయడంతో తమ కుమారుడు పలుమార్లు భార్యను హెచ్చరించాడన్నారు. అయినప్పటికీ ఆమె మారలేదని, పలుమార్లు బాచుపల్లి పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్లగా సరిగా స్పందించలేదని తెలిపారు. మరోవైపు ఈ కేసులో మృతుడి భార్యతో పాటు రమణారెడ్డి, శ్రవణ్​లను ఏప్రిల్​ 21న అరెస్టు చేశామని బాచుపల్లి సీఐ సతీశ్​​ కుమార్​ తెలిపారు.

నెల రోజుల్లో ప్రియుడితో వివాహం : ఈ కేసులో మరి కొందరిని అరెస్టు చేయాల్సి ఉందని సీఐ పేర్కొన్నారు. తన కోడలు రేణుక భర్త సీతారాం రెడ్డి మృతి చెందాక ప్రియుడు రమణరెడ్డిని వివాహం చేసుకున్నట్టు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. అది కూడా భర్త ఆత్మహత్య చేసుకున్న నెల రోజుల వ్యవధిలోనే వీరిద్దరు వివాహం చేసుకున్నట్టు బయటపడింది. ఇప్పటికే వీరిద్దరినీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. భార్య కారణంగానే తన కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని సీతారాం తండ్రి వాపోయాడు. పోలీసులు మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేసి ఈ ఆత్మహత్యకు సంబంధించి నిందితులందరినీ అరెస్టు చేయాలని కోరాడు. తన వద్ద అన్ని ఆధారాలున్నాయని చెబుతున్నాడు.

19 పేజీల డెత్ నోట్, కన్నీళ్లు పెట్టించే నిజాలు - సాఫ్ట్​వేర్ ఇంజినీర్ ఆత్మహత్య​ కేసులో సంచలనం​

ఉస్మానియా వైద్య కళాశాలలో పీజీ వైద్య విద్యార్థి ఆత్మహత్య - సీనియర్ల ర్యాగింగే కారణమా?

