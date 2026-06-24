విచారణకు సహకరించాలని శ్రీచరణ్కు చెప్పాం - సరైన దర్యాప్తుతోనే రాధాగాయత్రి మృతిపై స్పష్టత: దుర్గాప్రసాద్
రాధాగాయత్రి దశదిన కర్మకు హాజరైన బంధువులు, స్నేహితులు - ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకునేంత పిరికిది కాదన్న రాధాగాయత్రి బంధువులు - అనుమానాస్పద మృతి కేసులో న్యాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 8:47 PM IST
Software Engineer Radha Gayatri Relatives Respond To Her Death : ఉత్తరాఖండ్లో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందిన టెకీ రాధాగాయత్రి దశదిన కర్మ విశాఖలో జరిగింది. కార్యక్రమంలో ఆమె బంధువులు, స్నేహితులు పాల్గొన్నారు. వారితో పాటు కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న శ్రీచరణ్ తల్లిదండ్రులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రాధా గాయత్రి మృతిపై స్పష్టత రావాలంటే సరైన దర్యాప్తు వల్లే సాధ్యమని శ్రీచరణ్ తండ్రి దుర్గాప్రసాద్ అన్నారు. రాధా గాయత్రి మనోబలం ఉన్న వ్యక్తి అని, ఆత్మహత్య చేసుకునేంత బలహీనురాలు కాదని ఆమె బంధువులు, స్నేహితులు చెప్పారు. రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో న్యాయం చేయాలని వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
టెకీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో పోలీసుల విచారణకు పూర్తిగా సహకరించాలని తమ కుమారుడు శ్రీచరణ్కు సూచించినట్లు అతడి తండ్రి దుర్గాప్రసాద్ తెలిపారు. ఉత్తరాఖండ్లోని మసూరీలో రాధా గాయత్రి అనుమానాస్పదరీతిలో మృతిచెందిన విషయం తెలిసిందే. మసూరీ పోలీసులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీచరణ్ తండ్రి స్పందించారు.
‘‘శ్రీచరణ్-రాధా గాయత్రి సంతోషంగా ఉండేవారు. ఈ ఘటన ఎలా జరిగిందో తెలియడం లేదు. రాధా గాయత్రి ఇంట్లో చాలా సరదాగా కబుర్లు చెప్పేది. కోడలి కంటే మంచి ఫ్రెండ్ చనిపోయిందనే బాధ ఉంది. ఈ అంశంలో లోతుగా దర్యాప్తు జరగాలి. మృతికి కారణాలు తెలియాలంటే పోస్టుమార్టం నివేదిక రావాలి. తప్పెవరిదో నిర్ణయించడానికి కోర్టు ఉంది’’ అని దుర్గాప్రసాద్ అన్నారు.
శ్రీచరణ్పై హత్యాయత్నం కేసు : విశాఖకు చెందిన టెకీ రాధా గాయత్రి అనుమానాస్పద మృతి ఘటనలో ఆమె భర్త శ్రీచరణ్ సోమయాజులుపై ఉత్తరాఖండ్లోని మసూరీ పోలీసులు ఆదివారం హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేశారు. మసూరీ పోలీసులకు గాయత్రి తండ్రి సుధాకర్ శనివారం ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో గాయత్రి చనిపోవడానికి 48 గంటల ముందు జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలు, వారు బస చేసిన హోటల్లోని సీసీ ఫుటేజీ, ఇతర వివరాలను పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు.
అసలేం జరిగిదంటే : విజయనగరం జిల్లా మామిడిపల్లికి చెందిన సుధాకర్, సత్యవతి దంపతుల ఒక్కగానొక్క కుమార్తె రాధా గాయత్రి. తండ్రి ఆర్మీ విశ్రాంత ఉద్యోగి. చిన్నతనం నుంచి గాయత్రి చదువులో చురుకుగా ఉండేది. 6 నుంచి 10 వరకు పెందుర్తిలో, ఎంకామ్, ఎంబీఏ ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో పూర్తిచేసింది. సోషియాలజీలో పీహెచ్డీ చేసింది. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో దిల్లీలో ఉద్యోగానికి ఎంపికైంది. గత సంవత్సరం నవంబర్ 8న విశాఖకు చెందిన శ్రీచరణ్తో ఆమెకు వివాహమైంది.
ఇద్దరూ గురుగ్రామ్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లుగా పని చేస్తున్నారు. దంపతులు విహారయాత్ర కోసం ఉత్తరాఖండ్ వెళ్లారు. కన్నవారింట్లో ఈనెల 21, 22న వ్రతం, ఇతర పూజా కార్యక్రమాలు చేయాలని నిర్ణయించడంతో కుటుంబసభ్యులకు ఫోన్ చేసి మే 17 (బుధవారం)కల్లా వస్తానని గాయత్రి చెప్పింది. ఇంతలో ఏమైందో కానీ మే 15న (సోమవారం) గాయత్రి ముస్సోరిలోని ఓ హోటల్ రూమ్లో అనుమాన్పద స్థితిలో మరణించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ముక్కు నుంచి రక్తం రావడంతో అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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