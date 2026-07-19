యువతి ప్రాణాలు తీసిన పీడకలలు! : అర్ధరాత్రి నగ్నంగా వీధుల్లో పరుగెత్తి - తెల్లారేసరికి శవమై తేలి
ఆత్మహత్య చేసుకున్న సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని - పని ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక ఇంటికే పరిమితం - అర్ధరాత్రి వీధుల్లోకి నగ్నంగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి చెరువులో దూకి మృతి
Published : July 19, 2026 at 8:55 AM IST
Software Engineer Decide To Dead : ఆమెకు చిన్న వయసులోనే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం వచ్చింది. జీతం రూ.లక్షల్లో ఉంది. జీవితం ఎంతో ఆనందంగా సాగిపోతోన్న తరుణంలో ఒక్కసారిగా అంతా మారిపోయింది. ఆఫీస్ విధుల్లో పని ఒత్తిడి భరించలేకపోయింది. ఇక ఇంటికే పరిమితమైంది. అకస్మాత్తుగా అర్ధరాత్రి వీధుల్లోకి నగ్నంగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లింది. మధ్యలో ఒక ఆలయం వద్ద మొక్కింది. అక్కడి నుంచి అలాగే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి, చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటన హైదరాబాద్లోని మేడిపల్లిలో వెలుగు చూసింది.
అర్ధరాత్రి నగ్నంగా పరుగెత్తి : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయనగరం జిల్లా దేవపల్లికి చెందిన వక్కులగడ్డి ఈశ్వర్ రావు, అరుణ దంపతుల కుమార్తె తేజస్విని (25). ఈమె బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా పని చేసేది. విధుల్లో తీవ్రమైన ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక ఆరు నెలల క్రితం ఉద్యోగం మానేసి విశాఖపట్నం వెళ్లిపోయింది. రెండు నెలల క్రితం తల్లి అరుణతో కలిసి హైదరాబాద్కు వచ్చింది. పీర్జాధిగూడలోని శంకర్నగర్ కాలనీలో ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని ఉంటోంది. ఆమె తండ్రి విశాఖపట్నంలోనే ఉంటున్నారు.
అయితే పీర్జాధిగూడ నుంచి ఖాళీ చేసి మరో చోట గదిని అద్దెకు తీసుకోవడానికి తల్లి అరుణ, తేజస్విని కలిసి శుక్రవారం సాయంత్రం వరకు మియాపూర్లో రూమ్ కోసం వెతికారు. రాత్రి తిరిగి పీర్జాధిగూడకు వచ్చి పడుకున్నారు. అర్ధరాత్రి 2.30 గంటల సమయంలో తేజస్విని నిద్రలేచి తల్లి ఉండే గదికి బయటి నుంచి తాళం వేసింది. ఆ తర్వాత చేతిలో చీర పట్టుకుని నగ్నంగా వీధుల్లోకి పరుగెత్తింది.
చెరువులో పడి బలవన్మరణం : మార్గం మధ్యలో స్థానిక బీరప్ప గుడి దగ్గర ఆగి మొక్కింది. మళ్లీ నగ్నంగానే పరిగెడుతూ పీర్జాధిగూడలోని చెరువులోకి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ దృశ్యాలు స్థానికంగా ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. తల్లి ఉదయం నిద్రలేచి చూసేసరికి ఇంటి తలుపులకు తాళం వేసినట్లు గుర్తించింది. గట్టిగా కేకలు వేయడంతో స్థానికులు వచ్చి తలుపులు తీశారు. తేజస్విని కోసం వెతకగా చెరువులో పడి చనిపోయి కనిపించింది.
ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు హైడ్రా, డీఆర్ఎఫ్ బృందాల సహాయంతో తేజస్విని మృతదేహాన్ని బయటకు తీసి, గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. తమ కుమార్తె తరచుగా పీడకలలు వస్తున్నాయని చెప్పేదని, మానసిక సమస్యలతోనే ఆత్మహత్య చేసుకుందని తల్లి మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదైంది. మృతురాలు ఫియర్ ఫోబియాతో బాధపడేదని పోలీసుల విచారణలో తేలింది.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు ఎదురవడం సాధారణమని, వాటికి తగిన విధంగా ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు దొరుకుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నా, మీ సమస్యను ఇతరులతో పంచుకోవాలని భావిస్తున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు ఆదివారం మినహాయించి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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