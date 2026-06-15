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వీకెండ్ పార్టీలో చిన్న గొడవ - కట్​చేస్తే ఈత కొలనులో తేలిన యువకుడు - ఆ రాత్రి ఏం జరిగింది?

అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందిన సాఫ్ట్​వేర్​ ఇంజనీర్ - వీకెండ్​ పార్టీలో పాల్గొన్న 20 మంది కొలిగ్స్ - స్నేహితుల మధ్య మాటామాటా పెరిగి ఘర్షణ - కొద్దిసేపటికే ఈత కొలనులో పడి యువకుడు మృతి

SOftware Engineer Dead Suspiciousl
SOftware Engineer Dead Suspiciousl (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 11:11 AM IST

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SOftware Engineer Dead Suspiciously : మనం వర్క్​ చేసే దగ్గర కొందరి పట్ల అమితమైన ఇష్టం, గౌరవం, మమకారం, ప్రేమ సహజంగానే ఏర్పడతాయి. మనం ఎంత మమకారంగా ఉంటామో, మన ఫ్రెండ్స్ కమ్​ కొలిగ్స్​​ అలాగే ఉంటే గొప్ప మిత్రులను సంపాదించుకున్నట్టే! కుదిరినప్పుడల్లా వారితో కలిసి సరదాగా గడపాలనుకుంటాం. జ్ఞాపకాలను పదిలపరచుకోవాలనుకుంటాం. అలాంటి ఉద్దేశంతోనే కొందరు స్నేహితులు ఫామ్​హౌస్​లో పార్టీ చేసుకోవాలని వెళ్లారు.

అక్కడ స్నేహితుల మధ్య మాటామాటా పెరిగి తగాదాకు దారి తీసింది. ఈ ఘర్షణ సద్దుమణిగిన కొద్దిసేపటికే ఓ యువకుడు ఈతకొలనులో పడి చనిపోయాడు. ఈ ఘటన భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం, ఎల్లంబావి పరిధిలోని ఓ ఫామ్​హౌస్​లో చోటుచేసుకుంది. అసలు ఆ యువకుడు ఎలా చనిపోయాడు? ఫ్రెండ్స్ చంపేశారా? అసలు అది హత్యా? లేక ఆత్మహత్యా? అక్కడ ఏం జరిగింది?

వీకెండ్ పార్టీ చేసుకున్న స్నేహితులు : పోలీస్​ ఇన్​స్పెక్టర్ మన్మథకుమార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్​ రామాంతపూర్​లోని అసెంట్ బిజినెస్ సొల్యూషన్స్ కంపెనీకి చెందిన 20 మంది ఉద్యోగులు వీకెండ్ పార్టీ చేసుకోవడానికి శనివారం సాయంత్రం ఎల్లంబావి శివారులోని ఆర్వా రిట్రీట్ ఫార్మ్​ రిసార్ట్ ఫామ్​హౌస్​కు వచ్చారు. ఈ పార్టీలో ఫ్రెండ్స్​ అంతా కలిసి మద్యం తాగారు. ఆ టైంలో వారి మధ్య చిన్న ఘర్షణ జరిగి, కాసేపటికి సద్దుమణిగింది.

కొలనులో పడిపోయి మృతి : అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఒంటి గంట సమయంలో ముగ్గురు స్నేహితులు ఈత కొట్టేందుకు కొలనులోకి దిగారు. ఇందులో ఒకరికి ఈత రాకపోవడంతో కొలనులో నడుస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో అడుగుభాగంలో ఓ వ్యక్తి శరీరం అతడి కాళ్లకు తగిలింది. వెంటనే స్పందించిన స్నేహితులంతా కలిసి అతడిని బయటికి తీసి చూశారు. కొలనులో పడిపోయిన వ్యక్తి గండ్ల రాము (27)గా గుర్తించారు. అతనికి సీపీఆర్ చేసి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే చనిపోయినట్టు డాక్టర్లు తెలిపారు. అనంతరం పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో చౌటుప్పల్ ఏసీపీ పటోళ్ల మధుసూదన్ ​రెడ్డి, పోలీస్ ఇన్​స్పెక్టర్ మన్మథ కుమార్​, ఎస్సై యాదగిరి ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి వివరాలు సేకరించారు.

SOftware Engineer Dead Suspiciously
అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందిన సాఫ్ట్​వేర్ ఇంజనీర్ (Eenadu)

మృతిపై అనుమానం వ్యక్తం చేసిన తండ్రి : మృతుడు మంచిర్యాల జిల్లా నర్సాపూర్ మండలం శ్రీరామ్​పూర్​ గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి. మృతుడు తాను పని చేసే కంపెనీలో హెల్త్​ కేర్ డిపార్ట్​మెంట్​లో పని చేస్తాడు. అవివాహితుడు. తమ కుమారుడి మృతిపై అనుమానం ఉందని, మృతదేహంపై గాయాలు ఉండటంతో ఘర్షణ జరిగి ఉంటుందని తండ్రి అంజయ్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు హత్య కేసు నమోదు చేసి, ఆ యువకుల ఫోన్​కాల్ డేటా ఆధారంగా పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు పోలీస్ ఇన్​స్పెక్టర్ తెలిపారు. ఈ వీకెండ్ పార్టీకి హాజరైన యువకులందరినీ అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు.

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