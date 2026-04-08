సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్​ చేస్తునే పామాయిల్‌ సాగు - ఏటా రూ.7 లక్షల ఆదాయం

పామాయిల్ సాగులో విజయం సాధించిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి కుర్రా మహేష్ - తొలి ప్రయత్నంలో విఫలం - ఎకరాకు 10 టన్నుల దిగుబడి వస్తుందని, రూ.7 లక్షల ఆదాయం పొందినట్లు తెలిపిన మహేశ్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 3:48 PM IST

Software Employee Kurra Mahesh Successful in Palm Oil Cultivation : బహుళజాతి కంపెనీలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగిగా జాబ్ చేస్తూనే పామాయిల్‌ సాగులో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు ఈ యువకుడు. ఖమ్మం నగరం బాలపేటకు చెందిన కుర్రా మహేశ్‌ (రాజు) లండన్‌లో ఎంఎస్‌ చేశాడు. అనంతరం 2012 సంవత్సరంలో ఇండియాకు వచ్చారు. ఉద్యోగరీత్యా 2015 సంవత్సరంలో అమెరికా వెళ్లిన కుర్రా మహేశ్‌ సంవత్సరానికే స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. అప్పటి నుంచి హైదరాబాద్‌ నగరంలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ జాబ్ చేస్తున్నాడు. కొవిడ్‌ లాక్‌డౌన్‌ నుంచీ ఇంటి వద్ద ఉంటూ విధులు నిర్వహిస్తున్న కుర్రా మహేశ్‌ వ్యవసాయంపై ఇష్టం పెంచుకున్నారు.

ముప్పై రకాల పండ్ల మొక్కలు : కుర్రా మహేశ్‌ పామాయిల్‌ మొక్కలతోపాటు, బావి, ఖాళీ స్థలాలు, గట్ల వెంట ముప్పై రకాల పండ్ల మొక్కలు నాటి రక్షిస్తున్నారు. వీటిలో జిగురు లేని పనస, బ్రెజిల్‌ చెర్రీ, మెక్సికన్‌ చెర్రీ, బార్బరో చెర్రీ, ఫ్యాషన్‌ ప్రూట్, జపాన్‌ జామ, అంజీర్, రామాఫలం, మల్బరీ, లక్ష్మణఫలం, హనుమాన్‌ ఫలం, అవకాడో తదితరాలు ఉన్నాయి.

తొలి ప్రయత్నంలో విఫలమైన : కుర్రా మహేశ్, తన తండ్రి సత్యనారాయణతో కలిసి పత్తి, మొక్కజొన్న, మిరప సాగు చేశారు. ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదు. ఈ క్రమంలో ఉద్యానశాఖ, గోద్రెజ్‌ సంస్థ ప్రోత్సాహంతో తమకు ఉన్న 4.3 ఎకరాల భూమిలో 2021 సంవత్సరంలో, అక్టోబరులో రూ.1.5 లక్షల పెట్టుబడితో కోస్టారికా పామాయిల్‌ మొక్కలను డైమండ్‌ విధానంలో మహేశ్, తన తండ్రి సత్యనారాయణ నాటారు.

ఎకరాకు 10 టన్నుల దిగుబడి వస్తుంది : ప్రముఖుల పామాయిల్‌ క్షేత్రాలను పలుమార్లు సందర్శించి సాగుపై అధ్యయనం చేశారు. తండ్రి సత్యనారాయణ అనారోగ్యానికి గురవడంతో సాగు బాధ్యత మహేశ్ తీసుకున్నారు. ఉదయం వ్యవసాయ పనులు, మధ్యాహ్నం 3 నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు ఉద్యోగ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. సంవత్సరానికి ఇరవై ట్రక్కుల పశువుల ఎరువు, అధికారులు సూచించిన మోతాదులో రసాయన ఎరువులు, బిందు సేద్యంతో పామాయిల్‌ మొక్కలకు నీరు అందిస్తున్నారు. మొక్కలు నాటిన రెండున్నర సంవత్సరాలకే 2024, జులై నుంచి గెలల దిగుబడి తీస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం ఎకరాకు సరాసరి 8 టన్నుల దిగుబడి వచ్చిందని, మొత్తం పొలంపై రూ.7 లక్షల ఆదాయం పొందినట్లు కుర్రా మహేశ్‌ తెలిపారు. వచ్చే సంవత్సరం ఎకరాకు 10 టన్నుల దిగుబడి వస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

"వ్యవసాయం ఓ అద్భుత వ్యాయామం లాంటిది. విధి నిర్వహణలో మానసిక ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమాన్ని ఇస్తోంది. మంచి నీటి వనరున్న వారంతా పామాయిల్‌ సాగుపై దృష్టి సారించాలి. 3 సంవత్సరాల పాటు అంతర పంటల ద్వారా ఆదాయం వస్తుంది. పది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ సంతృప్తికర ఫలితాలు పొందుతున్నాను" - కుర్రా మహేశ్‌, సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగి

