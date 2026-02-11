చేసేది సాప్ట్వేర్ జాబ్, చేతిలో హార్ట్వేర్ టూల్స్ - సార్దంతా నైట్ డ్యూటీనే!
జల్సాలకు అలవాటుపడి చోరీలు చేస్తున్న సాప్ట్వేర్ ఉద్యోగి - తాళాలు వేసిన ఇళ్లల్లో చోరీలు చేస్తున్న మహేష్రెడ్డి - ఏపీ వ్యాప్తంగా మొత్తం 62 కేసుల్లో నిందితుడు - దోచుకున్న సొత్తుతో జల్సాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 4:46 PM IST
Software Employee Addicted to Luxurious Life and Committing Thefts: సూటు, బూటు వేసుకుని హీరోలా రెడీ అవ్వడం, కాలు బయటపెట్టాడంటే బీఎండబ్ల్యూ (BMW) కారులోనే ప్రయాణం. చేసేది సాప్ట్వేర్ జాబు అయినప్పటికీ వెంట ఎప్పుడూ హార్ట్వేర్ టూల్స్ ఉండాల్సిందే. తలపైన టోపీ, చేతులకు గ్లౌవ్స్, ముఖానికి మాస్క్ తప్పనిసరి. సాప్ట్వేర్ బాయ్ కదా ఎండకు కందిపోతాడనుకుంటున్నారేమో అసలు మనోడు ఎండకు బయటకే రాడు ఎందుకంటే సార్ది అంతా నైట్ డ్యూటీనే. ఇంతకీ అతను చేసే ఉద్యోగం ఏంటి? రాత్రిపూట మాత్రమే పని ఎందుకు ఉంటుంది? సాప్ట్వేర్ ఉద్యోగికి అసలు హర్డ్వేర్ టూల్స్తో పనేంటి అంటే మాత్రం ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
హైదరాబాద్లోని ఓ సాప్ట్వేర్ కంపెనీలో మంచి ఉద్యోగం. నెలకు మంచి జీతం. ఉండటానికి ఇల్లు, తిరగడానికి కారు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ. సహోద్యోగుల వద్ద గొప్పింటి బిడ్డలా ఫోజులివ్వడం అతనికి అలవాటు. ఆ డాబు, దర్పం కనిపించేలా మంచి బట్టలు, షూస్ వేసుకుని టిప్టాప్గా రెడీ అవుతాడు. బీఎండబ్ల్యూ కారులో షికార్లు కొడుతుంటాడు. విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతూ తనకు తాను యువరాజులా ఫీలవుతుంటాడు. మరి వీటన్నింటికీ డబ్బులు ఎలా అని అడిగితే సైడ్ బిజినెస్ ఉందంటూ దాటవేసేవాడు. వేరేచోట నైట్డ్యూటీ కూడా చేస్తున్నాని తప్పించుకునేవాడు. పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తే గానీ వారికి అర్థం కాలేదు ఆ యువకుడు చేసే బిజినెస్ ఏంటో? వేరేచోట అతను చేసే నైట్డ్యూటీలు ఏంటో.
15వ ఏట నుంచే అడ్డదారులు: విశాఖకు చెందిన అచ్చి మహేశ్రెడ్డికి చిన్నప్పటి నుంచి విలాసవంతంగా జీవించడమంటే ఎంతో ఇష్టం. కానీ కుటుంబ పరిస్థితులు అందుకు అనువుగా లేవని తనకు తానే ఓ అందమైన జీవితాన్ని సృష్టించుకున్నాడు. అందుకోసం 15వ ఏట నుంచే అడ్డదారులు తొక్కాడు. దొపిడీలు, దొంగతనాలు చేసి వచ్చిన సొమ్ముతో జల్సాలు చేయడం ఆరంభించాడు. పీఎం పాలెంలో 4 దొంగతనాలు చేసి పోలీసులకు పట్టుబడి జువైనల్హోమ్కు వెళ్లాడు. బయటకు వచ్చినా మహేశ్రెడ్డి తీరులో మార్పురాలేదు. చదువుకుంటూనే తాళాలు వేసి ఉన్న ఇళ్లలో చోరీలు చేస్తూ వచ్చాడు. హైదరాబాద్లో సాప్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నా తన ప్రవృత్తిని మాత్రం మార్చుకోలేదు.
గాజువాకకు చెందిన కన్నా శివరామకృష్ణ ఇంటికి తాళం వేసి అరుణాచలం వెళ్లగా ఆ ఇంట్లో మహేశ్రెడ్డి చోరీ చేశాడు. 17 తులాల బంగారం, 30 తులాల వెండి దోచుకెళ్లాడు. తాళం పగులగొట్టి ఉండటం చూసి ఇంటి యజమానికి శివరామకృష్ణకు ఫోన్చేసి చెప్పగా పరుగుపరుగున వచ్చి చూస్తే ఇంట్లో సామాన్లు అన్నీ చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి. సుమారు 4 లక్షల 30 వేల విలువైన సొత్తు చోరీకి గురైనట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ఆధారంగా నిందితుడు మహేశ్రెడ్డిని పట్టుకున్న పోలీసులు సొత్తు రికవరీ చేశారు.
దొంగతనానికి మహేశ్రెడ్డి చాలా పకడ్బందీగా వెళ్తాడు. ఎవరూ చూడకుండా ముఖానికి మాస్కు, తలకు టోపీ ధరిస్తాడు. వేలిముద్రలు పడకుండా చేతులకు గ్లౌవ్ వేసుకుంటాడు. అలాగే తాళాలు పగులగొట్టడానికి సుత్తి, స్క్రూడ్రైవర్ వంటివి వెంట తీసుకెళ్తాడు. ఒక్క విశాఖలోనే 26 చోరీలు చేసిన నిందితుడు ఏపీ మొత్తం మీద 62 దొంగతనాలు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అలాగే రాజమహేంద్రవరం జైలులో 14 నెలల పాటు శిక్ష అనుభవించాడు.
కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి - బంగారం, నగదు, కారు ఎత్తుకెళ్లిన దొంగలు
విజయవాడలో నొక్కేస్తారు, నేపాల్లో అమ్మేస్తారు - కొలిక్కి వచ్చిన సెల్ఫోన్ల చోరీ కేసు!