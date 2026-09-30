సీఎం చంద్రబాబు సభ సమీపంలో పేలిన గ్యాస్ సిలిండర్
విజయవాడలో బసవపున్నయ్య స్టేడియం సమీపంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. సభ జరుగుతున్న సమయంలో సమీపంలో ఒక్కసారిగా భారీ శబ్దంతో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలడం కలకలం రేపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 7:14 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 7:26 PM IST
Cylinder Blast in Chandrababu Meeting : విజయవాడలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బహిరంగ సభ సమీపంలో భారీ శబ్దంతో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలింది. అజిత్సింగ్నగర్ మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియం సమీపంలో ఇవాళ సాయంత్రం ఈ ఘటన జరిగింది. ఒక్కసారిగా భారీ శబ్దంతో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలడంతో సభలో ఉన్న వారు ఆందోళనకు గురయ్యారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు క్షణాల వ్యవధిలో స్పందించి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
సభాస్థలికి కూతవేటు దూరంలోని ఓ నిమ్మకాయ సోడా బండి వద్ద ఉన్న గ్యాస్ సిలిండర్ పేలినట్టు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉండటం వల్ల సిలిండర్ పేలినట్టు ప్రాథమికంగా గుర్తించామన్నారు. పేలుడు ధాటికి సిలిండర్ సుమారు 60మీటర్ల దూరంలోని విద్యుత్ స్తంభంపై పడింది. దీంతో ఆప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా కరెంట్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. పోలీసులు భద్రతా చర్యలు తీసుకోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
'నా అనుభవం, పవన్ హుషారు' - కేంద్రం సాయంతో ముందుకెళ్తున్నాం: సీఎం చంద్రబాబు
టెక్నాలజీ శక్తిని ఎవరూ మర్చిపోకూడదు - ఏ ఫైల్ స్థితి ఏంటో నేను తెలుసుకోగలను: చంద్రబాబు