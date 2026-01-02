మాటలన్నీ మాధ్యమాల్లోనే - హద్దు దాటితే ప్రమాదమే అని హెచ్చరిస్తున్న నిపుణులు
సంతోషమైనా, దుఖఃమైనా సోషల్ మీడియాలోనే - పొద్దస్తమానం వాట్సప్, ఇన్స్టాగ్రాం వంటి సామాజిక మాధ్యమాలతో గడిపేస్తున్న యువత - ముఖాముఖి సంభాషణలకే ప్రాధాన్యమిచ్చేలా యువతను ప్రోత్సహించాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు
Social Media Effect On Mental Health : ఈ రోజుల్లో నిద్ర లేచింది మొదలు పడుకునేవరకు యవత సెల్ఫోన్తోనే అధిక సమయం గడుపుతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఏ పని ప్రారంభించినా, సంతోషం వచ్చినా, దుఃఖం వచ్చినా అన్నీ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకుంటున్నారు. ఇందులో ఫాలోవర్ల సంఖ్య పెరుగుతుంటే వీరికి ఎక్కడా లేని ఆనందం. పొద్దస్తమానం వాట్సప్, స్నాప్చాట్, ఇన్స్టాగ్రాం, ఫేస్బుక్ వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫాంలతోనే గడిపేస్తున్నారు.
హద్దు దాటితే ప్రమాదమే : నేటి యువత రోజంతా సోషల్మీడియాలో వచ్చే నోటిఫికేషన్లను గమనించుకుంటూ వారి ఫొటోలకు వచ్చిన కామెంట్లను చూసుకుంటూ ఉండటమే వీరి వంతు అన్నట్టు వ్యవహరిస్తున్నారు. రోజంతా సెల్ఫోన్లో నిమగ్నమై ఉండటంతో వీరు ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. దీంతో కొన్ని ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో వారు వేదన పడుతుంటారు. ఇది హద్దు దాటితే చాలా ప్రమాదమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
నిజ జీవితంలోకి రప్పించాలి : ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండేందుకు ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలపై ఇప్పటి నుంచే శ్రద్ధ వహించాలి. సోషల్ మీడియాలో స్నేహం చేసే నేటి యువతను నిజ జీవితంలోకి రప్పించాలి. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎంత మంది స్నేహితులున్నా తాను ఒంటరిననే అనుభూతికి లోనవుతున్న వారిని ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా చూస్తున్నాం.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనసు విప్పి మాట్లాడే స్నేహితులు దగ్గరున్నా వారికి దూరంగానే ఒంటరిగా సమయాన్ని గడుపుతున్న వ్యక్తులు కన్పిస్తుంటారు. ఈ మాధ్యమాల ద్వారా స్నేహాలు పెరుగుతున్నట్టు కనిపించినా నిజానికి వారి జీవితంలోని మానవ సంబంధాల మధ్య అంతరాన్ని మరింతగా పెంచుతున్నాయి. ఈ నిశ్సబ్ద సమస్య రోజు రోజుకూ పెరిగిపోతోంది. ఇది మానసిక స్థితికి ఓ పరీక్షలా నిలిచింది.
ఆ పరిస్థితులన్నీ పూర్తిగా మారిపోయాయి : 'నేను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం రోజూ మా స్నేహితుల ఇళ్లకు వెళ్లే వాణ్ని. అక్కడ చదువు గురించి ఇతర విషయాల కోసం ప్రత్యక్షంగా వారితో మాట్లాడే వాణ్ని. గ్రామంలోని మిత్రులమంతా వీధుల్లోకి వచ్చి ఆటలు ఆడుకునేవాళ్లం. పెద్దవారితోనూ మాట్లాడేవాళ్లం. ఇంట్లోనివారు ఏదైనా పని అప్పగిస్తే ఆటను మధ్యలోనే ఆపేసి వారు చెప్పిన పనులు పూర్తి చేసే వాళ్లం. ఇప్పుడు పరిస్థితులన్నీ పూర్తిగా మారిపోయాయి. స్నేహితులు బయట కలుసుకోవడం లేదు. వారితో మాట్లాడుకోవడాలు దాదాపు కనుమరుగయ్యాయి.
అంతా వాట్సప్ గ్రూప్లలోనే స్నేహాలు సాగుతున్నాయి. మిత్రుల మధ్య ఏ విషయమైనా మెసేజ్ల రూపంలోనే సాగుతోంది. నేనూ ఇదే తరహాలో సామాజిక మాధ్యమాల్లోనే నా స్నేహితులకు రిప్లై ఇస్తున్నాను. గతంలో చిన్న కేక వేస్తే పలికే నా పక్కింటి స్నేహితుడు నేడు ప్రత్యక్షంగా కలవడం మానేశాడు. ఇప్పుడు ఫోన్లతోనే మా ఫ్రెండ్షిప్ గడిచిపోతోంది' అని ఓ యువకుడు తన బాల్యాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ తన ఆవేదనను వెల్లడించాడు.
"ఒకప్పుడు నలుగురు కలిసి మాట్లాడుతున్నారంటే వారంతా ఒకే చోట కనిపించేవారు. ఆ స్నేహ భావానికి నిజమైన అర్థం ఉండేది. ఇప్పుడు నలుగురు యువకులు ఒకేచోట ఉన్నా వారు ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడుకోవడానికి ఇష్టపడటం లేదు. దీనికి ప్రధాన కారణం వీరి మధ్యలోకి సోషల్మీడియా చొరబడింది. ఎవరికి వారే ఫోన్లో చాటింగ్ చేస్తూ సమయాన్ని గడిపేస్తున్నారు. దీని ప్రభావంతో తన చుట్టూ నలుగురు వ్యక్తులు ఉన్నప్పటికీ వారు ఒంటరిగానే భావిస్తున్నారు. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని సమాజానికి ఉపయోగపడేలా యువత కొత్త కొత్త ఆలోచనలతో క్షేత్రస్థాయిలో ముందడుగు వేయాలి. ప్రతి ఒక్కరితో ముఖాముఖి సంభాషణలకే ప్రాధాన్యమిచ్చేలా యువతను ప్రోత్సహించాలి. ఇలా చేస్తేనే మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. చిన్న పిల్లలను ఇంట్లోని పెద్దలే హెచ్చరించాలి." - వీరేందర్, సైకాలజిస్టు
