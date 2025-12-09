ఎన్నికల్లో సోషల్ మీడియా హవా - నోటిఫికేషన్లతో మోత మోగిస్తున్న సర్పంచి అభ్యర్థులు
గత కొన్నేళ్లుగా ఎన్నికల ప్రచారంలో మార్పు - సోషల్ మీడియాను ప్రధానంగా ఉపయోగిస్తున్న అభ్యర్థులు - 30 నుంచి 40 సెకన్ల స్పీచ్తో ఆడియో ఫైల్స్ హవా
Published : December 9, 2025 at 9:24 AM IST
Sarpanch Election Campaign Through Social Media : గత కొన్నేళ్లుగా ఎన్నికల ప్రచారంలో వాట్సప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ తదితర సోషల్ మీడియాలు కీలకంగా మారాయి. ప్రస్తుత తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల అభ్యర్థులు ఈ మాధ్యమాల్లోకి చొచ్చుకుపోతున్నారు. తొలి దశ పోలింగ్కు ఇక ఎంతో టైం లేకపోవడంతో పోస్టులు, రీల్స్తో సెల్ఫోన్లను మోతమోగిస్తున్నారు. ఇంటింటి ప్రచారంలో తమ ఆలోచనల్ని, హామీలను ప్రతి ఓటరుకు వివరించే టైం ఉండదు. వాట్సప్ మెసేజ్లు, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్తో అవన్నీ సులభంగా వివరిస్తున్నారు. క్షణాల్లో వందలు, వేల మందికి వారి ఆలోచనల్ని, హామీలను చేరవేస్తున్నారు. ప్రచార రథాలపై డిజిటల్ తెరల ద్వారానూ ప్రచారం నిర్వహిస్తూ ప్రజల్లోకి మెరుపు వేగంతో చొచ్చుకుపోతున్నారు.
రహదారులు, తాగునీటి సమస్య గురించే కాదు, వారి గ్రామానికి అవసరమైన ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు తాము చేపట్టే ప్రణాళికల్ని అభ్యర్థులు వివరిస్తున్నారు. గ్రామ అభివృద్ధి దృశ్యాన్ని కొందరు సర్పంచి అభ్యర్థులు డిజిటల్ మ్యాప్లో చూపిస్తున్నారు.
30 నుంచి 40 సెకన్ల స్పీచ్తో ఆడియో ఫైల్స్ హవా : నిమిషంలోపు ఉండేలా తమ ఆడియో, వీడియో ప్రొఫైల్ రూపొందించి ఓటర్లకు సోషల్ మీడియా ద్వారా చేరవేస్తున్నారు సర్పంచి, వార్డు అభ్యర్థులు. తమ నేపథ్యం, వారు చేసిన సేవలను అందులో తెలియజేస్తున్నారు. 2 నుంచి 3 నిమిషాల నిడివితో హామీలు, మేనిఫెస్టో రీల్స్ను పోస్టు చేస్తున్నారు. వీటితోపాటు తమకు ఓటేయాలంటూ 30 నుంచి 40 సెకన్ల స్పీచ్తో ఆడియో ఫైల్స్ షేర్ చేస్తున్నారు. తనకు ఓటేస్తే గ్రామాన్ని ఎలా మారుస్తామన్నది స్వయంగా వివరిస్తున్నారు. తమ గెలుపుకి సహకరించాలని ఓటర్లను అభ్యర్థిస్తున్నారు. దీంతో ఇళ్లు, గోడలపై పోస్టర్లు తగ్గి పోస్టుల ప్రచారం తారస్థాయికి చేరుతోంది.
ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసుకున్న సర్పంచి అభ్యర్థులు : కూడళ్లలో ప్రచారం, వీధుల్లో రోడ్షో ప్రచారాలనూ సోషల్ మీడియా ద్వారా లైవ్ చేస్తున్నారు. దీంతో పట్టణాలు, నగరాల్లో ఉన్న ఓటర్లకూ గ్రామంలో తమ ప్రచారం గురించి తెలిసేలా అభ్యర్థులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాలకు ప్రత్యేక బృందాలను సర్పంచి అభ్యర్థులు ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి.
వాట్సప్ మెసేజ్ల ద్వారా సమాచారం : సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి మండలం అన్నారంలో ఓ ప్రధాన పార్టీ మద్దతుదారు అయిన సర్పంచి అభ్యర్థి తాను చేసే అభివృద్ధి పనులను, అందించే సేవలను సోషల్ మీడియా ద్వారా ఓటర్లకు చేరవేస్తున్నారు. తన సొంత నిధులతో 365 జాతీయ రహదారి నుంచి గ్రామం వరకు రహదారి విస్తరణ, సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు, అంబులెన్స్, అంతిమయాత్రకు ఉపయోగించే వాహనం ఫ్రీజర్, ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు సాయంత్రం ట్యూషన్ వంటి హామీలు ఇస్తూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఓటర్ల ఫోన్ నంబర్లకు ఉదయం, సాయంత్రం వాట్సప్ మెసేజ్ల ద్వారా సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్నారు.
డైలాగులు, పాటలు, కొటేషన్లతో ప్రచారం : నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ మండలం పాత ఎల్లాపూర్లో ఓ అభ్యర్థి ఫేస్బుక్, వాట్సప్ల ద్వారా డైలాగులు, పాటలు, కొటేషన్లతో ప్రచారం చేస్తున్నారు. గతంలో తాను చేసిన సేవలను, విద్యార్థులకు అందించిన సహాయాన్ని గుర్తు చేసి వివరిస్తున్నారు.
సర్పంచిని నిర్ణయించే ఆ ఒక్క ఓటు మీదే! - పల్లెకు పయనమవ్వు మిత్రమా
సర్పంచ్ పోతేపోయింది - ఉప సర్పంచి మాత్రం నేనే - గ్రామాల్లో పెరుగుతున్న డిమాండ్!