పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రచారం - పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సరికొత్త ట్రెండ్
సామాజిక మాధ్యమాలే వేదికగా అభ్యర్థుల విస్తృత ప్రచారం - మద్దతుదారులు, గ్రామస్థుల సెల్ఫోన్ నంబర్లతో ప్రత్యేక వాట్సాప్ గ్రూప్లు - అభ్యర్థులు, నాయకులు, కార్యకర్తల సోషల్ మీడియాలపై అధికారుల నిఘా
Published : December 4, 2025 at 8:08 AM IST
Social Media Plays Key Role In Panchayat Elections Campaign : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ పల్లెలో చూసినా పంచాయతీ ఎన్నికల సందడే కనిపిస్తోంది. గెలుపే లక్ష్యంగా అభ్యర్థులు పలు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే విస్తృత ప్రచారం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాను తమ ప్రచారాస్త్రంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. తద్వారా తాము గెలిస్తే ఏం అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నారో ప్రజలకు వివరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇందుకోసం వాట్సాప్ గ్రూపులు, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ తదితర సామాజిక మాధ్యమాలను విరివిగా తమ ఎన్నికల ప్రచారానికి వినియోగిస్తున్నారు. డిజిటల్ యుగంలో సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించి తమ ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు.
ప్రత్యేక గ్రూపులు : పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్లకు ముందు నుంచే ప్రత్యేక వాట్సప్, ఫేస్బుక్, ఇతర సోషల్ మీడియాలో వారి మద్దతుదారులు, గ్రామస్థుల సెల్ఫోన్ నంబర్లతో ప్రత్యేక వాట్సప్ గ్రూపులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. గ్రామంలో చేపట్టే పనులపై మినీ మేనిఫెస్టోలు, నేతల సందేశాలు, ఇతర హామీలు, రోజువారీ కార్యక్రమాలను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రత్యర్థులు పెట్టే పోస్టులకు భిన్నంగా, ఆసక్తికరంగా ఉండేవిధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. అభ్యర్థి అనుచరగణం, కుటుంబ సభ్యులు కూడా వీటినే ఉపయోగించుకుంటున్నారు. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ప్రచారం చేసుకునేందుకు అవకాశముండటంతో చాలా మంది అభ్యర్థులు వీటినే ప్రధాన అస్త్రాలుగా వాడుతున్నారు.
పోలీసుల నిఘా: మరోవైపు అభ్యర్థులు, నాయకులు, కార్యకర్తల సోషల్ మీడియాలపై ఎన్నికల అధికారులు ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు. సోషల్ మీడియాలో అభ్యంతరకరమైన పోస్టులు, వ్యక్తిగత దూషణలు, రెచ్చగొట్టే మాటలు, మెసేజ్లు, ఫొటోలు తదితర పోస్టులను గుర్తించే పనిలోపడ్డారు. హద్దు మీరినట్లయితే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు :
- ఈ డిజిటల్ యుగంలో ఎవరి చేతిలో చూసినా స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది. దాదాపు వాట్సప్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్, యూట్యూబ్ తదితర సోషల్ మీడియాల ద్వారా ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పార్టీల మద్దతుదారులు, స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కూడా చురుగ్గా ప్రచారం చేస్తున్నారు. వీడియో సందేశాలతో పాటు చిత్ర వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు పెడుతున్నారు.
- రాజోలి మండలంలో ఓ నాయకుడి సతీమణి గతంలో సర్పంచిగా పని చేశారు. ఇప్పుడు ఆయనే ఎన్నికల బరిలో దిగారు. స్థానికులు గత పాలనలో జరిగిన అభివృద్ధి అంశాలను గ్రామంలో చర్చకు పెడుతున్నారు. వాటిపై ఆ నేత వాట్సప్ గ్రూపుల్లో ఆధారాలతో సహా పోస్టులు పెడుతూ ప్రజలకు వివరణ ఇస్తున్నారు.
- గట్టు మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన ఓ యువకుడు తనను గెలిపిస్తే చేసే 22 హామీలను బాండ్ పేపర్పై రాసి గ్రామ వాట్సప్ గ్రూపుల్లో పోస్టు చేశారు. ఇది సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.
- ధన్వాడ మండలంలోని ఓ పార్టీ మద్దతుతో ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన అభ్యర్థి 330 మందితో ప్రత్యేక వాట్సప్ గ్రూప్ తయారు చేసి సమాచారాన్ని పంచుకుంటున్నారు.
- తిమ్మాజీపేటలో రెండు గ్రామాల అభ్యర్థులు గతంలో చేసినటువంటి సేవా కార్యక్రమాల చిత్రాలు, వీడియోలు పోస్టు చేస్తూ ఓటర్లును ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
- మహబూబ్నగర్ మండలంలో ఓ గ్రామానికి చెందిన అభ్యర్థి తాను చేపట్టే అభివృద్ధి కార్యక్రమాల జాబితాను పెట్టారు.
