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నేటి యువతలో పెరుగుతున్న సోషల్​ మీడియా లవ్​ - వాటితో జరిగే అనర్థాలివే!

'కాగ్నిటివ్ బయాస్' బారిన పడుతున్న యువత - సాధారణ పరిచయంతో మొదలై పూర్తి సాన్నిహిత్యం వరకు - ప్రేమ ట్రాప్​లో పడేయడానికి అవతలి వ్యక్తి వేసే ఎత్తులివే!

సోషల్​ మీడియా ప్రేమ ప్రభావాలు
Social Media Love Traps (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 3:08 PM IST

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Social Media Love Traps : ప్రస్తుత కాలంలో ప్రేమికులుగా ఉంటున్న యువతీయువకులే ఒకరినొకరు దారుణంగా హత్య చేసుకుంటున్న ఘటనలు చూస్తున్నాం. వాటికి కారణాలు ఆరా తీయగా, వారంతా ఫేస్‌బుక్ లేదా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా పరిచయం అయ్యి, ప్రేమలో పడ్డ వారేనని తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే సోషల్ మీడియాలో చూసిన వారిని నిజంగా ఎలా ప్రేమించగలరు? అనే సందేహం అందరిలో మెదులుతుంది. మీరు ఒకరిని ప్రేమించాలన్నా, లేదా పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా, ముందూ వెనక చాలా ఆలోచిస్తారు కదా. అలాంటప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూడని వారిని ప్రేమించడం ఎలా సాధ్యం? అని అంతా అనుకుంటారు. నిజానికి ఇలాంటి ఘటనల వెనక ఒక పెద్ద కథే ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మొదట సాధారణ పరిచయం : 'సోషల్ మీడియా హనీట్రాప్ సంఘటనలను సాధారణ నేరాలుగా చూడకూడదు. మనిషి మనస్సు ఎలా పని చేస్తుందో, అది ఎలా బలహీనంగా మారుతుందో చూపించే సంఘటనలు ఇవి. ఇలాంటి ఉచ్చుల్లో పడటం ఒక్కసారిగా జరగదు. మొదట ఒక సాధారణ పరిచయం, ఆ తర్వాత ప్రశంసలు, వ్యాఖ్యలతో ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తారు. ఆపై సాన్నిహిత్యంగా ఉంటారు. ఇది మూడు దశల్లో జరుగుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ప్రేమలో మరింత లోతుకు : ఈ క్రమంలో నేరస్థులు చేసే ఏకైక పని అవతలి వ్యక్తి భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకుని, దానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించడం. వారు కొంతకాలం చాలా సన్నిహితంగా ఉంటారు. ఆ తర్వాత కొంతకాలం అదృశ్యమవుతారు. ఈ మార్పు బాధితుల్లో ఒక వింత ఆకర్షణను కలిగిస్తుంది. వారు ఎందుకు దూరమయ్యారని బాధపడి, తమను తామే ప్రశ్నించుకుంటారు. అదే సమయంలో అవతలి వ్యక్తి కనిపించి, కొంచెం ప్రేమ చూపిస్తే చాలు, ఆ ప్రేమ మరింత పెరుగుతుంది. దాంతో వారు మరింత లోతుగా చిక్కుకుపోతారు.

కాగ్నిటివ్​ బయాస్​ అంటే ఇదే : మనకు నచ్చినదే నిజమని మెదడు సహజంగా నమ్ముతుంది. ఎవరైనా మనతో మంచిగా మాట్లాడితే, వారి నుంచి పొంచి ఉన్న ప్రమాదాన్ని మనం గమనించకుండా చేస్తుంది. అందుకే మనకు నచ్చిన చిన్న చిన్న సంకేతాలను మాత్రమే మనం పట్టుకుని, ఇతర హెచ్చరికలను విస్మరిస్తాం. దీనినే 'కాగ్నిటివ్ బయాస్' అంటారు. ఆ సమయంలో నిర్ణయాలు మన చేతుల్లో ఉండవు. కేవలం భావోద్వేగాల నియంత్రణలో ఉంటాయి.

ఇలాంటి పరిస్థితికి వచ్చినప్పుడు బాధితులు అవతలి వ్యక్తికి (ఆన్‌లైన్‌లో కూడా) దూరంగా ఉండటం కష్టంగా భావిస్తారు. వారి అనుబంధం కోసం ఆరాట పడుతుంటారు. దీనినే అసలైన ఉచ్చు అంటారు. బయట నుంచి చూస్తే అది కేవలం ఒక చాట్ మాత్రమే. కానీ లోతుగా చూస్తే, అది ఒకరి ఉచ్చులోకి చిక్కుకున్నట్లే అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

మనుషుల భావోద్వేగాల పరంగా దూరం : ఇది కేవలం వ్యక్తిగత బలహీనత మాత్రమే కాదు. సమాజంలో పెరుగుతున్న భావోద్వేగ శూన్యతకు నిదర్శనం. కుటుంబాలలో, స్నేహాలలో ప్రజలు శారీరకంగా దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ, భావోద్వేగపరంగా దూరంగా ఉంటున్నారు.

"ఆ వెలితిని నింపటానికి ప్రజలు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా మద్దతు, ఓదార్పును పొందుతున్నారు. అయితే ఈ సమస్య సోషల్ మీడియా వల్ల కాదు, మన ఆలోచనల వల్లే ఈ సమస్యలు. మీకు తెలియని వ్యక్తి గురించి మీరు ఆందోళన చెందడం మొదలుపెడుతుంటారు. అప్పుడు ఆలోచించుకోండి. ముఖ్యంగా మన భావోద్వేగాలపై మనకు పూర్తి అవగాహన ఉండాలి. అదే నిజమైన భద్రత " - చంద్రకళ వడ్లమూడి, కౌన్సెలింగ్‌ సైకాలజిస్ట్‌

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TAGGED:

EFFECTS OF SOCIAL MEDIA LOVE
YOUTH INTEREST ON SOCIAL MEDIA LOVE
COGNITIVE BIASES MEANING
సోషల్​ మీడియా ప్రేమ ప్రభావాలు
SOCIAL MEDIA LOVE TRAPS

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