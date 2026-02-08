ETV Bharat / state

రీల్స్‌, షార్ట్స్‌తో సూటిగా, సుత్తిలేకుండా - చెప్పాలనుకున్నదంతా ఆకర్షణీయంగా నిమిషంలోనే!

పురపాలికల ఎన్నికల ప్రచారంలో సామాజిక మాధ్యమాల హవా - కృత్రిమమేధ పరిజ్ఞానంతో తమ ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్న అభ్యర్థులు - ప్రతి వ్యక్తికి చేరేలా రీల్స్​ షేర్ చేస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు

MUNICIPAL ELECTIONS
SOCIAL MEDIA IN MUNICIPAL ELECTIONS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 8, 2026 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Social Media in Municipal Election Campaigns : తెలంగాణలోని నగరపాలక, పురపాలక సంఘాల్లో ఎన్నికల ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో ఉద్ధృతంగా సాగుతోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పరిజ్ఞానంతో అభ్యర్థులు తమ ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. వాల్‌ పోస్టర్లు, డోర్‌ పోస్టర్లు, కరపత్రాలు, హోర్డింగులు, ఫ్లెక్సీలు, గోడలపై రాతల సందడి గతంలో ఉన్నంత మాత్రం లేదు. ఇప్పుడు అంతా ఆధునిక పంథాను అనుసరిస్తున్నారు. గత ఎన్నికల డేటాను ఉపయోగించి, ఏ బూత్‌లో ఎవరెవరికి పట్టు ఉంది? ఏ సామాజిక వర్గం ఎటు మొగ్గు చూపుతుందో విశ్లేషించుకుని ముందుకు వెళుతున్నారు. ప్రచారంపై ప్రజల స్పందన ఎలా ఉంది? నెగిటివ్‌ టాక్‌ వస్తే ఎలా తిప్పికొట్టాలి అనే అంశాలతో కొంతమంది అభ్యర్థులు పని చేస్తున్నారు.

  • వరంగల్‌ జిల్లా నర్సంపేటలో ఒక మాజీ కౌన్సిలర్‌ తన వల్ల లబ్ధి పొందిన కొంతమంది సామాన్య ప్రజల మాటలను చిన్న వీడియోలుగా తీసి ఫేస్‌బుక్‌లో షేర్‌ చేశారు.
  • భద్రాద్రి కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్‌లో రాగ్యానాయక్‌ అనే ఉపాధ్యాయునికి బంజారా భాషలో ఓటును అభ్యర్థిస్తూ సందేశం రాగా, ఆయన తెగ ఆనందపడుతున్నారు.
  • హైదరాబాద్‌ సమీపంలోని చేవెళ్ల, అలియాబాద్‌ మున్సిపాలిటీల్లో పలువురు అభ్యర్థులు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ప్రచారాన్ని గట్టిగా చేస్తున్నారు.
  • నల్గొండ కార్పొరేషన్‌లో ఒక పార్టీ కార్యకర్త సైదులు వాట్సప్‌ ఆన్‌ చేయగా ఒక్కసారిగా తమ ప్రత్యర్థి పార్టీ అభ్యర్థి శ్రీనివాస్‌ ఫొటో కనిపించింది. శ్రీనివాస్‌కే ఓటేసి గెలిపించాలి అంటూ తమ పార్టీ అధినేత వాయిస్‌ ఉండటంతో సైదులు షాక్​ అయ్యారు.

తక్కువ గడువులో ఎక్కువ మందిని ఆకట్టుకునేలా :

  • నగరపాలక, పురపాలక ఎన్నికల నామినేషన్ల అనంతరం పోలింగ్​కు వారం రోజుల గడువే మిగిలింది. తక్కువ సమయంలో ఓటర్లను ఆకట్టుకునే వ్యూహంతో అభ్యర్థులు సంప్రదాయ ప్రచారంతో పాటు సోషల్ మీడియాను వేదికగా చేసుకుంటున్నారు
  • వాట్సప్, ఫేస్‌బుక్‌, ఎక్స్, ఇన్​స్టాగ్రామ్​ ద్వారా అభ్యర్థులు నిత్యం ఓటర్లకు అందుబాటులో ఉంటున్నారు. యూట్యూబ్‌ షార్ట్స్, ఆకర్షించే వీడియోలతో ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఎక్స్, వాట్సప్‌ ఇలా ప్రతి వేదికలో డిజిటల్‌ రూపంలో ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. కంప్యూటర్, మొబైల్‌ సాయంతో రూపొందించిన సందేశాలను ఒకేసారి వేల మందికి పంపించే అవకాశాన్ని అభ్యర్థులు గెలుపు కోసం వినియోగించుకుంటున్నారు.
  • నిమిషం నిడివి ఉండే ఆకర్షణీయమైన వీడియోలు, రీల్స్, సినిమా పాటల పేరడీలతో షార్ట్స్‌ చేసి అభ్యర్థులు తాము చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని ప్రజల్లోకి పంపిస్తున్నారు. ప్రతి ఓటరు పేరును ప్రస్తావిస్తూ మీ ఓటు నాకే వేయండి అని చెప్పే వ్యక్తిగత వీడియోలు ఓటర్లను ఈ మధ్యలో విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
  • ఓటర్ల వయసు, వృత్తి, సమస్యల ఆధారంగా డేటా సేకరించి, ఎవరికి ఏ మెసేజ్‌ పంపితే ఓటు వేస్తారో విశ్లేషించి మరీ గట్టిగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
  • ఓటర్లు తమ వార్డు సమస్యలపై అభ్యర్థికి మెసేజ్‌ చేస్తే, అభ్యర్థి తరఫున తక్షణమే సమాధానం రావడం ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారుతోంది. ప్రజాదరణ పొందిన నాయకులు అభ్యర్థికి మద్దతు తెలుపుతున్నట్లు కృత్రిమ మేధ ద్వారా వీడియోలు సృష్టించి పంపుతున్నారు. పేరున్న యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ల ద్వారా ప్రచారం నడిపిస్తున్నారు.
  • డేటా ఎనలిటిక్స్‌ ఉపయోగించి ఒక ప్రాంతంలోని ఓటర్ల ఆసక్తిని బట్టి ప్రత్యేక మెసేజ్‌లను సోషల్ మీడియాల ద్వారా పంపిస్తున్నారు. నేరుగా ఇంటికి వెళ్లలేని సమయాల్లో జూమ్‌ లేదా ఫేస్‌బుక్‌ లైవ్‌ ద్వారా డిజిటల్‌ దర్బార్‌ నిర్వహిస్తూ ఓటర్లు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు అభ్యర్థులు సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. స్థానిక, ప్రాంతీయ మాండలికాల్లో ప్రచార వీడియోలు రూపొందించి ఓటర్లకు మరింత చేరువవుతున్నారు.
  • మహిళలను ఆకట్టుకునేలా వారికి బతుకమ్మ, మేడారం జాతర వీడియోలు, రీల్స్‌, షార్ట్స్ పంపి ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్నారు.
  • సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం ద్వారా ఈసారి అభ్యర్థులు గెలుపు, ఓటములు కూడా తలకిందులయ్యే అవకాశం ఉందని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆటో డ్రైవర్ పొన్నం ప్రభాకర్! - మున్సిపల్ ప్రచార విన్యాసాలు​

పురపోరులో జోరుగా పార్టీల ప్రచార హోరు - ఓటర్లకు ముందస్తుగానే నగదు పంపిణీ

TAGGED:

MUNICIPAL ELECTION CAMPAIGN
SOCIAL MEDIA IN MUNICIPAL ELECTIONS
మున్సిపల్​ ఎన్నికల్లో సోషల్ మీడియా
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.