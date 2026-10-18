స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారంలో నయా ట్రెండ్ - సోషల్ మీడియాలో పార్టీల హోరు
సామాజిక మాధ్యమాలు ప్రచారానికి అతి పెద్ద వేదికలుగా మారిపోయాయి. ఎక్కువ శ్రమ, ఖర్చు అవసరం లేకపోవడం, ప్రజలను సులభంగా చేరుకునే వీలుండటంతో పార్టీలన్నీ తమ ప్రచారం కోసం సామాజిక మాధ్యమాలను విస్తృతంగా వాడుకుంటున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 4:52 PM IST
AP Local Body Elections 2026 : రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికల వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. నామినేషన్ల దాఖలుకు గడువు ముగుస్తుండటంతో క్షేత్రస్థాయిలో రాజకీయ ముఖచిత్రం శరవేగంగా మారుతోంది. ఒకవైపు ప్రచారానికి పట్టుమని వారం రోజుల సమయం కూడా లేకపోవడం, మరోవైపు రానున్న 3 రోజులపాటు వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలతో అభ్యర్థుల్లో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది. కాలి నడకన ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకోవడం కష్టంగా మారింది. కాగా ఈ నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు సాంప్రదాయ ప్రచారానికి స్వస్తి పలికి ఆధునిక డిజిటల్ వ్యూహాలకు తెరలేపారు. రోజులో 10 సార్లు ఓటర్ల మొబైల్ స్క్రీన్లపై ప్రత్యక్షం కావడమే లక్ష్యంగా సరికొత్త ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.
ఈ డిజిటల్ సమరంలో అభ్యర్థులు సామాజిక మాధ్యమాలను తమ ప్రధాన అస్త్రంగా మలచుకుంటున్నారు. వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, ఎక్స్ వంటి సోషల్ మీడియాల ద్వారా ప్రచారాన్ని క్షేత్ర స్థాయిలోకి తీసుకెళ్తున్నారు. అన్ని పార్టీల నేతలు ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకుంటూ రాజకీయ వేడిని పుట్టిస్తున్నారు. ఈ మేరకు డివిజన్లలోని ప్రతి ఓటరు ఫోన్ నంబరును సేకరించేందుకు ప్రత్యేక ఐటీ బృందాలను రంగంలోకి దించారు.
ఊర్లలోని వీధివీధికో వాట్సప్ గ్రూపును క్రియేట్ చేసి, అభ్యర్థి ప్రొఫైల్, ఎన్నికల హామీలు, గత సేవా కార్యక్రమాలతో కూడిన సంక్షిప్త సందేశాలను, డిజిటల్ పాంప్లెట్లను ముంచెత్తుతున్నారు. చదవడం రాని ఓటర్ల కోసం అభ్యర్థులు స్వయంగా మాట్లాడిన ఆడియో సందేశాలను నేరుగా వారి సెల్ఫోన్లకు పంపుతూ ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్నారు. మరోవైపు, కొత్తగా ఓటు హక్కు పొందిన ‘జెన్-జీ’ (యువ) ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు సోషల్ మీడియా వేదికలను హోరెత్తిస్తున్నారు. ఫేస్బుక్లో లైవ్ సెషన్లు నిర్వహిస్తూ డివిజన్ సమస్యలపై చర్చిస్తున్నారు.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆకర్షణీయమైన రీల్స్, షార్ట్ వీడియోలను వదులుతున్నారు. యువతను కనెక్ట్ చేసేందుకు ట్రెండింగ్ పాటలు, ట్రోల్ వీడియోలను సైతం వాడుకుంటూ వాట్సప్ స్టేటస్ల ద్వారా వైరల్ చేస్తున్నారు. వాతావరణం అనుకూలించకపోయినా, సమయం సరిపోకపోయినా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఓటరు ముంగిటకే వెళ్లేందుకు అభ్యర్థులు పడుతున్న ఈ ఆరాటం మున్సిపల్ పోరును మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చింది.
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