'స్నాప్ ఫ్లడ్ యాప్'లో ఫొటోలు అప్లోడ్ చేస్తే చాలు - సులభంగా వరద లెవెల్ తెలుసుకోవచ్చు
వరద వల్ల నష్టాన్ని నివారించడం కోసం కొత్త యాప్ - 'స్నాప్ ఫ్లడ్'తో వరద తీవ్రత తెలుసుకొనే ఛాన్స్ - యాప్లో చిత్రాలు అప్లోడ్ చేసి మీ ప్రాంతం వరద వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు
Published : August 20, 2026 at 8:56 PM IST
Snap Flood App To Check Flood Levels : భారీగా వర్షాలు కురిసినప్పుడల్లా లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోతుంటాయి. ఫలితంగా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవిస్తుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే నష్ట నివారణకు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచించారు ఐఐటీ హైదరాబాద్ విద్యార్థులు. ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఒక యాప్ను రూపొందించాలని భావించారు. అనుకున్నదే తడువుగా "స్నాప్ ఫ్లడ్" అనే పేరుతో ఒక అప్లికేషన్కు రూపకల్పన చేశారు. ఏ ప్రాంతంలో ఎంత వర్షం పడుతుంది? దానివల్ల వరద ఎంత మేర ఉండొచ్చు నష్టం ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది అనే అంశాలను ఈ యాప్లో సమాచారం సేకరించి పొందుపరుస్తారు. ఫలితంగా ఆ పరిసర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండడానికి తాము రూపొందించిన యాప్ ఉపయోగపడుతుందని ఐఐటీ హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ సతీష్ తెలిపారు.
ప్రశ్న : 'స్నాప్ ఫ్లడ్' యాప్తో ప్రజలకు ఉపయోగాలు ఏంటి?
జ : వరద ఎంత మేరకు వచ్చిందో తెలుసుకోవడానికి సెన్సార్, ఇన్స్రుమెంట్ అవసరమవుతుంది. చాలా ప్రాంతాల్లో అందుబాటులో లేకపోవడంతో వరద ఎంత వచ్చిందో తెలియదు. వరద ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కోలా ఉంటుంది. కొన్నిచోట్ల తగ్గుతుంది, పెరుగుతుంది. అన్ని ప్రాంతాల్లో సెన్సార్ పెట్టడం సాధ్యం కాదు. అందుకోసం స్నాప్ ఫ్లడ్ యాప్ను తయారు చేశాం. దీనిద్వారా ఒక ప్రాంతంలో వచ్చిన వరద ఫొటోను అందులో అప్లోడ్ చేస్తే ఎంత మేరకు వచ్చిందో చెబుతాం. కొంతమంది గతంలో వచ్చిన వరద చిత్రాలను అప్లోడ్ చేశారు. అపుడు ఎంత వర్షానికి ఎంత వరద వచ్చిందో తెలిసింది. దీనిద్వారా వర్షం ఎంత పడితే వరద ఎంత మేరకు రావచ్చో ఒక అంచనా వేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా నష్టం ఎంత వచ్చిందో కూడా కచ్చితంగా తెలుసుకోవచ్చు.
ప్రశ్న : ఏఐను వాడి ఫొటోలను మార్పింగ్ చేసి యాప్లో అప్లోడ్ చేస్తే ఎలా?
జ : ప్రస్తుతం ఫొటోను స్నాప్ ఫ్లడ్ యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలంటే అకౌంట్తో ఈ-మెయిల్ లేదా జీ-మెయిల్ ద్వారా లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా మాకు డేటా క్వాలిటీ చెక్స్ ఉంటాయి. వాటి ద్వారానే తప్పుడు సమాచారాన్ని గుర్తించగలుగుతాం. అలా చేసినట్లయితే ఆ వ్యక్తి నుంచి ఆ సమాచారాన్ని తీసుకోము.
ప్రశ్న : పట్టణాల్లో వరద మాత్రమే కాకుండా నదుల్లో ప్రవాహం వల్ల ఏర్పడే ఇబ్బందుల నుంచి ప్రజలను అప్రమత్తం చేయవచ్చా?
జ : ప్రస్తుతం ఇప్పుడున్న ఈ యాప్ ద్వారా వరద ఎంత మేరకు వస్తుందో తెలుసుకోవచ్చు. అయితే దీనిద్వారా భవిష్యత్తులో వర్షం రాబోయేముందు, ఎంత మేరకు వస్తుందో తెలుసుకునేలా అభివృద్ధి చేయాలని భావిస్తున్నాం.
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