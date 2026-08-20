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'స్నాప్​ ఫ్లడ్​ యాప్​'లో ఫొటోలు అప్​లోడ్​ చేస్తే చాలు - సులభంగా వరద లెవెల్ తెలుసుకోవచ్చు

వరద వల్ల నష్టాన్ని నివారించడం కోసం కొత్త యాప్ - 'స్నాప్ ఫ్లడ్'తో వరద తీవ్రత తెలుసుకొనే ఛాన్స్​ - యాప్​లో చిత్రాలు అప్​లోడ్​ చేసి మీ ప్రాంతం వరద వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు

Snap Flood App To Check Flood Levels
Snap Flood App To Check Flood Levels (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 8:56 PM IST

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Snap Flood App To Check Flood Levels : భారీగా వర్షాలు కురిసినప్పుడల్లా లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోతుంటాయి. ఫలితంగా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవిస్తుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే నష్ట నివారణకు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచించారు ఐఐటీ హైదరాబాద్ విద్యార్థులు. ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఒక యాప్‌ను రూపొందించాలని భావించారు. అనుకున్నదే తడువుగా "స్నాప్‌ ఫ్లడ్" అనే పేరుతో ఒక అప్లికేషన్‌కు రూపకల్పన చేశారు. ఏ ప్రాంతంలో ఎంత వర్షం పడుతుంది? దానివల్ల వరద ఎంత మేర ఉండొచ్చు నష్టం ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది అనే అంశాలను ఈ యాప్​లో సమాచారం సేకరించి పొందుపరుస్తారు. ఫలితంగా ఆ పరిసర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండడానికి తాము రూపొందించిన యాప్ ఉపయోగపడుతుందని ఐఐటీ హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ సతీష్ తెలిపారు.

స్నాప్‌ ఫ్లడ్ యాప్​ ద్వారా వరద వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు (ETV)

ప్రశ్న : 'స్నాప్‌ ఫ్లడ్' యాప్​తో ప్రజలకు ఉపయోగాలు ఏంటి?

: వరద ఎంత మేరకు వచ్చిందో తెలుసుకోవడానికి సెన్సార్​, ఇన్​స్రుమెంట్​ అవసరమవుతుంది. చాలా ప్రాంతాల్లో అందుబాటులో లేకపోవడంతో వరద ఎంత వచ్చిందో తెలియదు. వరద ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కోలా ఉంటుంది. కొన్నిచోట్ల తగ్గుతుంది, పెరుగుతుంది. అన్ని ప్రాంతాల్లో సెన్సార్ పెట్టడం సాధ్యం కాదు. అందుకోసం స్నాప్​ ఫ్లడ్​ యాప్​ను తయారు చేశాం. దీనిద్వారా ఒక ప్రాంతంలో వచ్చిన వరద ఫొటోను అందులో అప్​లోడ్​ చేస్తే ఎంత మేరకు వచ్చిందో చెబుతాం. కొంతమంది గతంలో వచ్చిన వరద చిత్రాలను అప్​లోడ్​ చేశారు. అపుడు ఎంత వర్షానికి ఎంత వరద వచ్చిందో తెలిసింది. దీనిద్వారా వర్షం ఎంత పడితే వరద ఎంత మేరకు రావచ్చో ఒక అంచనా వేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా నష్టం ఎంత వచ్చిందో కూడా కచ్చితంగా తెలుసుకోవచ్చు.

ప్రశ్న : ఏఐను వాడి ఫొటోలను మార్పింగ్ చేసి యాప్​లో అప్​లోడ్​ చేస్తే ఎలా?

: ప్రస్తుతం ఫొటోను స్నాప్​ ఫ్లడ్​ యాప్​లో అప్​లోడ్​ చేయాలంటే అకౌంట్​తో ఈ-మెయిల్​ లేదా జీ-మెయిల్​ ద్వారా లాగిన్​ కావాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా మాకు డేటా క్వాలిటీ చెక్స్​ ఉంటాయి. వాటి ద్వారానే తప్పుడు సమాచారాన్ని గుర్తించగలుగుతాం. అలా చేసినట్లయితే ఆ వ్యక్తి నుంచి ఆ సమాచారాన్ని తీసుకోము.

ప్రశ్న : పట్టణాల్లో వరద మాత్రమే కాకుండా నదుల్లో ప్రవాహం వల్ల ఏర్పడే ఇబ్బందుల నుంచి ప్రజలను అప్రమత్తం చేయవచ్చా?

: ప్రస్తుతం ఇప్పుడున్న ఈ యాప్​ ద్వారా వరద ఎంత మేరకు వస్తుందో తెలుసుకోవచ్చు. అయితే దీనిద్వారా భవిష్యత్తులో వర్షం రాబోయేముందు, ఎంత మేరకు వస్తుందో తెలుసుకునేలా అభివృద్ధి చేయాలని భావిస్తున్నాం.

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