పామంటే భయమే - పడగ విప్పినా వైభవమే! - పలు రకాల సర్పాల విశేషాలివే
హైదరాబాద్లోని నెహ్రూ జూ పార్క్లో రకరకాల పాములు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. దాదాపు భారతదేశంలో జీవించే అన్ని జాతుల సర్పాలు ఇక్కడ చూడొచ్చు. మరి వాటిలో విషపూరితమైన, విషరహితమైన వాటి విశేషాల గురించి తెలుసుకుందామా?
Published : September 27, 2026 at 11:06 PM IST
Different Types Of Snakes Details : సాధారణంగా పామును చూడగానే మనకు భయం కలుగుతుంది. కానీ దగ్గరగా గమనిస్తే దాని రంగు, ఆకారం, కదలికలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. హైదరాబాద్లోని నెహ్రూ జూ పార్క్లోని సరీసృపాల విభాగంలో ఇలాంటి అనేక రకాల పాములను చూడొచ్చు. నాగుపాము, కట్లపాము వంటి విషపూరిత జాతుల నుంచి జెర్రిపోతు, కొండచిలువ వంటి విషం లేని పాముల వరకు ప్రతి దానికీ ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి. వీకెండ్లో జూని సందర్శించడం వాటి గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
నాగుపాము (ఇండియన్ కోబ్రా)
ఇది అత్యంత విషపూరితమైన పాముల్లో ఒకటి. ప్రమాదాన్ని పసిగట్టినప్పుడు ఇది హెచ్చరికగా తన పడగను విప్పుతుంది. దీని పడగపై ఉండే ప్రత్యేకమైన ఆకృతి, అది పైకి లేచి నిలబడే తీరు చూపరులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఇది ప్రధానంగా ఆసియాలోని గడ్డి మైదానాలు, ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో నివసిస్తుంది. సుమారు 3 కిలోల బరువు, 1.5 మీటర్ల పొడవుతో 24 సంవత్సరాల వరకు జీవించగలదు.
గ్రీన్ వైన్ స్నేక్ (పచ్చ పాము)
దీని ఆకుపచ్చ రంగు చెట్ల ఆకుల మధ్య సులభంగా కలిసిపోయేలా చేస్తుంది. దీని సన్నని శరీరం, కొమ్మల మధ్య కదిలే విధానం దీని ప్రత్యేక లక్షణాలు. దీనిలో స్వల్పంగా విషం ఉంటుంది.
వానకోయిల (ట్రింకెట్ స్నేక్)
పరిమాణంలో చిన్నదైన ఈ పాము విషరహితమైనది. దీని రూపం, ప్రవర్తన ఇతర పాముల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. భారత ఉపఖండంలోని మిశ్రమ సతత హరిత అడవులు, వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో కనిపిస్తుంది. దీని ఆయుర్దాయం సుమారు 15 సంవత్సరాలు. 450 గ్రాముల వరకు బరువు, ఒక మీటర్ దాకా పొడవు పెరుగుతాయి.
పలు ఇతర రకాల పాములు
రెటిక్యులేటెడ్ పైథాన్, కోడెనాగు, బాల్ పైథాన్, వెదురు పింజర పాము(బాంబూ పిట్ వైపర్), రక్త పింజర, కార్న్ స్నేక్, వాటర్ స్నేక్, రెండు తలల పాము, ఇసుక పాము(సాండ్ బోవా), బ్లాక్ హెడెడ్ రాయల్ స్నేక్, నాగార్జునసాగర్ రేసర్, ట్రీ స్నేక్, ఎల్లో-నెక్డ్ కీల్బ్యాక్, గోల్డెన్ ట్రీ స్నేక్ వంటి అనేక రకాలు ఉన్నాయి.
కొండచిలువ (పైథాన్)
ఇది విషాన్ని ఉపయోగించదు. తన బలమైన శరీరంతో జీవిని చుట్టూ చుట్టి లొంగదీసుకుంటుంది. దీని భారీ శరీరం, నిదానంగా కదలే విధానం వల్ల పిల్లలు వీటిని ఆసక్తిగా గమనిస్తుంటారు. పాముల్లో ఉండే విభిన్న వేట పద్ధతులకు ఉదాహరణగా నిలుస్తాయి. ఇవి 23 నుంచి 29 సంవత్సరాల వరకు జీవిస్తాయి. 100 నుంచి 270 కిలోల బరువు, 1.6 నుంచి 9 మీటర్ల పొడవు ఉంటాయి.
జెర్రిపోతు (ఇండియన్ రాట్ స్నేక్ )
ఇది విషం లేని పాము. నేల మీద, చెట్లపై వేగంగా కదలగలదు. ప్రమాదం ఎదురైనప్పుడు చురుకుగా తప్పించుకోవడం దీని ప్రత్యేక లక్షణం. మన పరిసరాల్లో సాధారణంగా కనిపించే పాముల్లో ఇదీ ఒకటి. ఈ పాము సుమారు 11 సంవత్సరాలు బతకగలదు. 1.5 నుంచి 2 మీటర్ల పొడవు వరకు పెరుగుతుంది.
కట్లపాము (కామన్ క్రైట్)
ఇది అత్యంత విషపూరితమైన పాము. దీని శరీరంపై ఉండే గుండ్రని మచ్చలు దీన్ని గుర్తించడానికి ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉంటాయి. మన దేశంలో వైద్య రంగం పరంగా అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన విషపూరిత పాముల్లో ఇదీ ఒకటి. ఇవి ప్రధానంగా మన దేశంతో పాటు, శ్రీలంక, అఫ్ఘానిస్థాన్, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్లో కనిపిస్తాయి. 17 సంవత్సరాల వరకు జీవిస్తాయి. 1.2 కిలోల బరువుతో 1.7 మీటర్ల దాకా పొడవు పెరుగుతాయి.
కింగ్ కోబ్రా
పాముల ప్రపంచంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు కలిగిన విషపూరిత పాము ఇది. ప్రధానంగా ఆసియాలోని ఉష్ణమండల తేమ, పొడి అడవుల్లో కనిపిస్తుంది. ఇతర పాములను ఆహారంగా తీసుకోవడం వీట ప్రత్యేక లక్షణం. దీని ఆయుర్దాయం సుమారు 20 సంవత్సరాలు, బరువు ఆరు కిలోలు, పొడవు 4 మీటర్ల వరకు ఉంటుంది.
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