గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా పాము కాట్లు - ఎన్ని రకాల జాతులు విషపూరితమో తెలుసా?
ఇంటి ఆవరణ, గడ్డివాములు, పశువుల షెడ్ల వద్ద పెరుగుతున్న పాముల సంచారం - తరచూ పాముకాట్లకు గురవుతున్న గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు - సకాలంలో వైద్యం అందకపోవడంతో మృత్యువాతపడుతున్న తీరు
Published : October 31, 2025 at 10:01 PM IST
Snake Bite Cases in Telangana : రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బీడు భూములు తగ్గిపోవడం, పంట పొలాల్లో క్రిమిసంహారక మందుల వినియోగం మరింత పెరగడంతో పాముల సంఖ్య క్రమ క్రమంగా తగ్గిపోతోంది. మిగిలినవి నివాస ప్రాంతాలవైపు ఆవాసాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇంటి ఆవరణ, పశువుల షెడ్లు, గడ్డివాములు, పొదలు, కాలువ గట్ల వద్ద పాముల సంచారం పెరగగా తరచూ గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు పాముకాటుకు గురవుతున్నారు.
రోజుల తరబడి చికిత్స : ఇటీవల పెద్దపల్లి జిల్లాలోని పలు విద్యాసంస్థల్లో కూడా పాముల సంచారం పెరిగింది. నెల రోజుల వ్యవధిలో పాముకాటు బాధితుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. వీరిలో కొంత మందికి సకాలంలో వైద్యం అందించకపోవడంతో పలువురు మృత్యువాతపడగా మరికొందరు ఆరోగ్యం కుదుటపడేందుకు రోజుల తరబడి చికిత్స పొందాల్సిన దయనీయమైన కఠోర పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.
పొలం పనులు చేసేవారే ఎక్కువగా : రాత్రింబవళ్లు పొలాల్లో పని చేసే వారికి పాము కాటు తీవ్ర ప్రాణాంతకంగా మారుతోంది. దేశంలో 240 జాతుల పాములుంటే వాటిలో 10 జాతులకు చెందిన 52 రకాల పాములు మాత్రమే విషపూరితమైనవి. గడ్డివాములు, పంట పొలాలు, చెరువులు, కాలువ గట్లు, పశువుల పాకలు, గుబురుగా ఉండే పచ్చికలు, చల్లటి ప్రదేశాల్లో ఈ పాములు ఎక్కువగా సంచరిస్తాయి. వర్షాకాలంలో సర్పాలు వాటి సంతానం కోసం గుడ్లను పొదుగుతాయి. ఈ సమయంలో కోపంతోనూ, చిరాకుగా భయంకరంగా ఉంటాయి. అందుకే పొలం పనుల సమయంలో ఎక్కువగా పాముకాటు బాధితులు ఉంటారు. తాచు, కట్ల, నాగు పాములు కాటు తీవ్ర ప్రాణాంతకంగా గుర్తించాలి. సర్పాలకు ఎలాంటి చెవులుండవు, భూమిపై ఏర్పడే ప్రకంపనల ద్వారానే అన్నింటిని పసికట్టి గుర్తిస్తాయి.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇబ్బందులే : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అందించే అత్యవసర వైద్య సేవలు అంతంతమాత్రంగానే ఉన్నాయి. రాత్రి ఆరోగ్య కేంద్రాలు, పల్లె దవాఖానాలు సక్రమంగా పని చేయకపోవడం, ఆర్ఎంపీలు అత్యవసర సేవలకు ఆమడంత దూరంగా ఉండటం ప్రమాద తీవ్రతను మరింత పెంచుతున్నాయి. ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చే ముందు ప్రాథమిక వైద్యం (ప్రథమ చికిత్స) అందించకపోవడంతో పలువురు మృత్యువాత పడుతున్నారు. కాగా జిల్లా కేంద్రాల్లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో పాముకాటు మందులు అందుబాటులో ఉన్నట్లు జిల్లా వైద్యాధికారి వాణిశ్రీ తెలిపారు.
- ఇటీవల ఓదెల మండలం రూప్నారాయణపేట గ్రామానికి చెందిన గుర్రం అక్షిత అనే డిగ్రీ విద్యార్థిని తన ఇంటి ఆవరణలో దురదృష్టవశాత్తు పాముకాటుకు గురయ్యారు. సుల్తానాబాద్ ఆసుపత్రిలో సరైన చికిత్స అందకపోవడంతో కరీంనగర్కు తీసుకెళ్లే క్రమంలో మృతి చెందారు.
- పెద్దపల్లి మండలం పెద్దకల్వల గ్రామానికి చెందిన బత్తుల సమ్మయ్య అనే యువకుడు పంట పొలం వద్ద వ్యవసాయ పనులు చేస్తుండగా పాముకాటుకు గురయ్యారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రాథమిక చికిత్స చేసిన అనంతరం హైదరాబాద్లోని ఓ హస్పిటల్కు తరలించారు. వైద్యం కోసం రూ.2 లక్షల వరకు వెచ్చించగా అతికష్టం మీద సాధారణ స్థితికి కోలుకున్నారు.
|రెండు నెలల వ్యవధిలో ఆసుపత్రులకు వచ్చిన పాముకాటు బాధితులు
|వైద్యశాల
|సెప్టెంబరు
|అక్టోబరు (20 )
|పెద్దపల్లి
|35
|36
|సుల్తానాబాద్
|15
|3
|మంథని
|12
|8
|గోదావరిఖని
|10
|7
