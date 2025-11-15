ETV Bharat / state

పొలంలో ఉన్నప్పుడే పాము కాట్లు అధికం - జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్న సీసీఎంబీ

ఏటా పెరుగుతున్న పాము కాటు కేసులు! - అవగాహన లేక ప్రాణాలు కోల్పోతున్న పలువురు - పాము కాటు మరణాలకు దారితీస్తున్న పరిస్థితులపై సీసీఎంబీ అధ్యయనం

Snake Bite cases in Telangana
Snake Bite cases in Telangana (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 8:22 PM IST

Snake Bite cases in Telangana : దేశంలో పాము కాటు కేసులు ఏటా పెరుగుతున్నాయి. ఓ అధ్యయనం ప్రకారం మన దేశంలో ఏటా దాదాపు 58 వేల మంది పాము కాటు వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అధికశాతం రక్తపింజర, కట్లపాము, నాగుపాముల వల్ల మరణాలు సంభవిస్తున్నట్లుగా భావిస్తున్నారు. 2030 నాటికి బాధితుల మరణాలు, వైకల్యాలు తగ్గించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించి మార్గదర్శకాలను(గైడ్​లైన్స్​) జారీ చేసింది.

ఇటీవల ఉమ్మడి కరీంనగర్‌ జిల్లాలో పాము కాటు మరణాలకు దారి తీసిన పరిస్థితులపై సీసీఎంబీ(సెంటర్‌ ఫర్‌ సెల్యూలర్‌ అండ్‌ మాలిక్యులర్‌ బయాలజీ) బృందం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఓ అధ్యయనం చేసింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అన్నదాతలు, వ్యవసాయ కూలీలు పొలం పనుల్లో ఉన్నప్పుడు, నీటివనరుల సమీపంలోని ఇళ్ల పరిసరాల వారు పాము కాటు బారిన పడుతున్నారు.

గుర్తించిన అంశాలు :

  • కొన్నిసార్లు పాము కాటు లక్షణాలు తెలియటానికి కొంత సమయం పట్టడం, కాటు గుర్తులు కనిపించని సందర్భాల్లో వైద్యం ఆలస్యం కావడం వల్ల మరణాలు, వైకల్యాలు సంభవిస్తున్నాయి.
  • చిన్నారులు కాటు వేసినట్లుగా గుర్తించకపోవడం వల్ల వైద్య చికిత్సలో ఆలస్యంతో మరణాలకు దారి తీయటమనేది ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
  • గంటలోపే చికిత్స అందించగలిగినట్లయితే వీటి నుంచి బయటపడొచ్చు.
  • కొంత మంది హాస్పిటల్​కు వెళ్లకుండా నాటు వైద్యానికి మొగ్గు చూపి ప్రాణం మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు.
  • బాధితుల్లో కొంతమంది చికిత్స తీసుకున్నప్పటికీ ఆలస్యమవడం వల్ల గాయం మానక, చూపు మందగించి, నిస్సత్తువ, మానసిక ఆందోళనల బారిన పడుతున్నారు.

అవగాహనే ముఖ్యం : విష సర్పాల కాటు బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, నాటు వైద్యం వల్ల నష్టంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం ఉత్తమం. పంచాయతీల్లో వైద్య శాఖతో అవగాహన సమావేశాలను ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రథమ చికిత్స, ఆసుపత్రులకు సంబంధించిన వివరాలు గ్రామాల్లో అందుబాటులో ఉంచాలి. ఆశా కార్యకర్తలకు ప్రథమ చికిత్సపై అవగాహన పెంచాలి. ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స వసతులు మెరుగుపర్చాలి. వెంటనే సీహెచ్‌సీ, జిల్లా ఆస్పత్రులకు వెళ్లేలా రోడ్డు సౌకర్యం ఉండాలి.

ఈ విధంగా చేస్తే మేలు :

  • పాముకాటుకు గురైన వ్యక్తిని ఆందోళనకు గురిచేయకూడదు.
  • బాధితుడిని కదలనివ్వకుండా, ప్రశాంతంగా ఉంచి వెంటనే 108 నంబరుకు సమాచారమివ్వాలి.
  • కరిచిన వ్యక్తి ఒంటిపై వాచ్​, చైన్​, బెల్ట్, ఉంగరాలు లాంటివి ఉంటే తీసేయాలి. ఇది చర్మ వాపునకు అడ్డు రాకుండా ఉండేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.
  • విషం వల్ల వాంతులు అయ్యేందుకు అవకాశముండగా తిరిగి గొంతులోకి వెళ్లకుండా రోగిని హాస్పిటల్​కు తరలించేటప్పుడు పక్కకు పడుకోబెట్టాలి.
  • పాము కరిచిన సమయం, పాము వివరాలను డాక్టర్​కు తెలియజేయాలి.
  • నాటు వైద్యం, పామును వెతకటంలో సమయాన్ని వృథా చేసుకోవద్దు.
  • కాటు వేసిన భాగంలో కట్టు వేయటం, బ్లేడుతో కోయటం, శుభ్రం చేయటం, నోటితో విషం పీల్చడం లాంటివి చేయొద్దు.

అప్రమత్తతే శ్రీరామరక్ష : పొలాల వెంట నడిచేటప్పుడు తప్పనిసరిగా పాదరక్షలు ధరించాలి. రాత్రి పూట అయితే తప్పకుండా టార్చిలైట్​ను వెంట తీసుకువెళ్లడం ఉత్తమం. చేతి కర్ర పట్టుకుని నేలపై శబ్దం చేసుకుంటూ వెళ్లాలి. మోటారు, స్టార్టర్‌ డబ్బాల్లో వెచ్చదనానికి పాములు సేద తీరుతుంటాయి. పరిశీలించి వాటిని జాగ్రత్తగా కర్రతో తెరవాలి. ఇంటి చుట్టూ వ్యర్థాలు, గడ్డి మొక్కలు పెరగకుండా నిత్యం శుభ్రం చేసుకోవడం ఉత్తమం. వేసుకునే బూట్లలో, కుండీల్లో విష పురుగులు దాగి ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు ఈ విషయంలో కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

