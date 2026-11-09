కోరింగ అభయారణ్యంలో నత్తగుల్లల వేట - రంగంలోకి ఫారెస్ట్ అధికారులు
Snail hunting in Koringa Sanctuary : కాకినాడ జిల్లా కోరింగ అభయారణ్యంలో నత్తగుల్లల వేట కలకలం రేపింది. 12 బోట్లలో వచ్చిన వ్యక్తులు నత్తగుల్లలు సేకరిస్తున్నట్లు అటవీశాఖ సిబ్బంది గుర్తించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 4:57 PM IST
కాకినాడ జిల్లాలోని సుప్రసిద్ధ కోరింగ వన్యప్రాణి అభయారణ్యంలో నత్తగుల్లల వేట కలకలం రేపింది. అభయారణ్య పరిధిలోకి 12 బోట్లలో అక్రమంగా ప్రవేశించిన కొందరు వ్యక్తులు యథేచ్ఛగా నత్తగుల్లలను సేకరిస్తుండటాన్ని అటవీశాఖ సిబ్బంది గుర్తించారు. సాధారణ పెట్రోలింగ్లో భాగంగా గస్తీ నిర్వహిస్తున్న అటవీ శాఖ సిబ్బందికి వీరు కంటపడ్డారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన అధికారులు అభయారణ్యం నుంచి తక్షణమే వెళ్లిపోవాలని సదరు వ్యక్తులను ఆదేశించారు. అయితే వేటగాళ్లు అధికారుల ఆదేశాలను ఖాతరు చేయకుండా వారితో వాగ్వాదానికి దిగి తిరగబడ్డారు. తాము కేవలం చేపల వేట కోసమే వచ్చామని నత్తగుల్లల సేకరణకు కాదంటూ బుకాయించే ప్రయత్నం చేశారు.
ఈ క్రమంలో అటవీశాఖ అధికారులు గట్టిగా మందలించారు. వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం ప్రకారం అభయారణ్యం పరిధిలో నత్తగుల్లల వేట, సేకరణ పూర్తిగా నిషేధమని స్పష్టం చేశారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. అనంతరం అభయారణ్య నియమ నిబంధనలను వారికి స్పష్టంగా వివరించి ఆ 12 బోట్లను అక్కడి నుంచి పంపించేశారు.