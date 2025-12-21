ETV Bharat / state

మామా స్కోర్‌ చేశావా! - కొత్త దారుల్లో డ్రగ్స్ సరఫరా

డ్రగ్స్‌ చేరవేతకు కోడ్‌ భాష - ప్రేమ పేరుతో అమ్మాయిలకు వల - వారినే ఏజెంట్లుగా నియమించి దందా - పోలీసుల అదుపులో ఏడుగురితో సహజీవనం చేసిన వ్యక్తి

పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న మత్తుపదార్థాలు
పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న మత్తుపదార్థాలు (Eenadu)
Drug Trafficking in Hyderabad : నూతన సంవత్సర వేడుకలకు కొద్ది రోజులు మాత్రమే టైం ఉంది. ఇప్పుడే వీలైనంత మత్తు పదార్థాలను రవాణా చేయాలని స్మగ్లర్లు చూస్తున్నారు. ఫామ్​హౌస్​లు, బార్​ అండ్​ రెస్టారెంట్స్, పబ్​లు సరకును రవాణా చేసుకొనేందుకు రెడీ అవుతుండగా, అంతర్జాతీయ ముఠాలు డ్రగ్స్​ను చేరవేయడానికి కొత్త మార్గాలు వెతుకుతున్నాయి.

సహజీవనం సాగిస్తున్న జంటలే లక్ష్యం : ఒకవైపు మాదక ద్రవ్యాల కట్టడిలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంటే, మరోవైపు మత్తు ముఠాలు నూతన మార్గాలు వెతుకుతున్నాయి. ప్రధాన స్మగ్లర్లు ఇతర దేశాల్లో ఉంటూనే దేశంలోని ప్రధాన సిటీలకు సింథటిక్‌ డ్రగ్స్‌ చేరవేసేందుకు కొత్త ఎత్తులు వేస్తున్నారు. సరకు లావాదేవీలకు కోడ్‌ భాష ప్రయోగించి పోలీసులను ఏమార్చే యత్నం చేస్తున్నారు. డ్రగ్స్‌ దందాలో పరిచయమై, ప్రేమికులుగా మారిన, సహజీవనం సాగిస్తున్న జంటలను మాదక ద్రవ్యాలు తరలించేందుకు ఏజెంట్లుగా మలచుకుంటున్నట్లు హైదరాబాద్‌ నార్కోటిక్స్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ బ్యూరో (హెచ్‌న్యూ) దర్యాప్తులో గుర్తించింది.

సింథటిక్‌ డ్రగ్స్‌ ఉచితంగా ఇస్తూ : యెమెన్‌ నుంచి స్టూడెంట్‌ వీసాపై భారత్‌ వచ్చిన ఓ యువకుడు 3 నెలలకు ఒకసారి ఒక నగరం మారుతూ డ్రగ్స్‌ స్మగ్లింగ్‌లో ఆరితేరాడు. బెంగళూరు, హైదరాబాద్, గోవాల్లో 5 ఇళ్లను అద్దెకు తీసుకున్నాడు. ఏడుగురితో సహజీవనం సాగిస్తున్నాడు. తాజాగా హైదరాబాద్​ పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించినపుడు ఈ విషయాలు బయటకువచ్చాయి. వీసా గడువు ముగిసి నాలుగు సంవత్సరాలు అయినా ప్రాంతం మారుతూ దొరక్కుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టు తేల్చారు. మత్తు పదార్థాల సరఫరాకు తనతో సన్నిహితంగా ఉండే నలుగురు యువతులు, వారి బాయ్‌ఫ్రెండ్స్‌ను పావులుగా వాడుకున్నట్టు స్పష్టం చేశారు.

నైజీరియన్లు, డ్రగ్‌కింగ్‌పిన్‌లు పబ్‌లు, పార్టీల్లో మత్తు పదార్థాలకు అలవాటుపడిన యువతులను గుర్తిస్తారు. వారికి సింథటిక్‌ డ్రగ్స్‌ ఉచితంగా ఇస్తూ దగ్గరవుతున్నారు. ప్రేమ, సహజీవనం ముసుగులో దగ్గరై అమ్మాయిలతో డ్రగ్స్‌ తరలిస్తున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. వీరిలో ఎక్కువ శాతం ఉపాధి, ఉద్యోగం కోసం ఈశాన్య రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన అమ్మాయిలే ఉంటున్నారు. కొంపల్లి సమీపంలోనిప్రైవేట్ హాస్పిటల్​లో నర్సుగా పని చేస్తున్న ఓ యువతికి ఒక నైజీరియన్‌ ప్రేమ వల విసిరాడు. ఆమె ఉంటున్న ఇంటినే మత్తు పదార్థాల అడ్డాగా మార్చుకున్నాడు.

మామా స్కోర్‌ చేశావా! అంటూ ఆర్డర్‌ : డ్రగ్స్‌ లావాదేవీల్లో నిందితులు సోషల్ మీడియా యాప్‌లతో చర్చలు జరుపుతున్నారు. ఏయే సరకు ఎంత పరిమాణంలో కావాలనే వాటి కోసం కోడ్‌ భాష ప్రయోగిస్తున్నారు. 3 ప్రశ్నార్థకాలు(???) పంపిస్తే మాల్‌ కావాలంటూ ఆర్డర్‌, అటు నుంచి 3 చుక్కలు (...) వచ్చాయంటే సరకు రెడీగా ఉన్నట్టు అర్థం. ఓషన్‌ గంజా కోసం గ్రీన్‌, ఎండీఎంఏ కొనుగోలుదారులు ఐస్‌ కావాలని ఆర్డరిస్తారు. కొకైన్‌ కోసం సీ (సముద్రం) సింబాలిక్‌ గుర్తు ఉపయోగిస్తున్నారని పోలీసు అధికారి తెలిపారు. ముంబయిలో స్మగ్లర్లు ఎండీఎంఏకు ఇచ్చిన కోడ్‌ బకరా. ఎన్ని బకరాలు కావాలంటే అన్ని అంకెలు వేయాలి. డ్రగ్స్‌ సరఫరాలో అన్నిరకాల డ్రగ్స్‌కు కామన్‌ కోడ్‌ లాంగ్వేజ్‌ 'స్కోర్‌' సరకు కావాలంటే మామా స్కోర్‌ చేశావా! అంటూ ఆర్డర్‌ వస్తుంది. అక్కడ సరకు సిద్ధంగా ఉంటే స్కోర్‌ చేశానంటూ బదులు ఇస్తారు.

మాదక ద్రవ్యాల రవాణాకు అడ్డుకట్టకు వెబ్​సైట్లు : మీ స్నేహితులో, మీ బంధువుల పిల్లలో, చుట్టు పక్కల వారో డ్రగ్స్​కు అలవాటు పడినా, విక్రయాలు చేస్తున్నా, ఏం సందేహించకుండా తెలంగాణ ఈగల్ బృందానికి సమాచారాన్ని అందజేయండి. తెలంగాణ సహాయ్, షీల్డ్​ పేరుతో ఈ వెబ్​సైట్ ఉంటుంది. దీని ద్వారా డ్రగ్స్​ వాడుతున్న లేక విక్రయాలు జరుపుతున్న వారి సమాచారాన్ని తెలియజేయవచ్చు. దాంతో మాదక ద్రవ్యాల రవాణాకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు. అందుకు ఈ రెండు వెబ్​సైట్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.

సహాయ్.ఏఐ : -

  • తెలంగాణ ఈగల్​ వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లిన తర్వాత కుడి వైపున ఈగల్​ ఏఐ పేరుతో ఉన్న లింక్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అప్పుడు తెరపై సహాయ్​.ఏఐ విభాగం ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
  • డ్రగ్స్​ నియంత్రణ, అలవాటు మానుకోవడానికి పునరావాస కేంద్రాలు, ఈగల్​ టోల్ ​ఫ్రీ నంబరు తదితర సమాచారం ఇది అందిస్తుంది. డ్రగ్స్​ని నియంత్రించడానికి పోలీసులకు సమాచారాన్ని ఇవ్వడంపై వివిధ అంశాలపై గురించి సహాయ్.ఏఐ విషయాలు ఇస్తుంది.

షీల్డ్.ఏఐ : -

  • షీల్డ్​లో టేక్​ రిస్క్ టెస్ట్​ మీద క్లిక్ చేస్తే కొన్ని ప్రశ్నలు వస్తాయి.
  • మీరిచ్చే సమాధానాలను చూసి తెరపై విశ్లేషణ ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
  • అనుమానాస్పదంగా ఉంటే పరిస్థితి విషమించినట్టు, లేకపోతే ప్రమాదం తక్కువగా ఉన్నట్టు గుర్తించాలి. అక్కడ ఎవరిని సంప్రదించాలో ఫోన్​ నెంబరు తెరపై కనిపిస్తుంది.

