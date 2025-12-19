ETV Bharat / state

'మామా సరకు పంపించా - ఓసారి వాట్సాప్ చెక్​ చేసుకో!' : స్మగ్లర్ల కొత్త ఎత్తుగడలు

ధర ఎంతైనా కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్న మాదక ద్రవ్యాల వినియోగదారులు - డ్రగ్స్​ను పలు ప్రాంతాలకు చేరవేస్తున్న డ్రగ్​పింగ్​లు

New Recruits for Transporting Drugs and Narcotics
New Recruits for Transporting Drugs and Narcotics (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 19, 2025 at 12:07 PM IST

2 Min Read
New Recruits for Transporting Drugs and Narcotics : హైదరాబాద్​ నగరంలో ప్రస్తుతం పెద్దఎత్తున డ్రగ్స్​ పట్టుబడుతున్నాయి. ప్రతి ఏడాది డిసెంబర్, జనవరి నెలల మధ్య 80-90 శాతం డ్రగ్స్​ అమ్మకాలు జరుగుతుంటాయి. డ్రగ్స్​ రవాణాను ఓవైపు హెచ్​న్యూ, టీజీ న్యాబ్​, టాస్క్​ఫోర్స్​ పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకుంటుండగా, మరోవైపు మత్తుకు బానిసైన వారు అది అందుబాటులో లేక ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఎంత ఎక్కువ ధరకైనా కొనడానికి వెనకాడటం లేదు. కొకైన్​, ఎండీఎంఏ, హెరాయిన్​ వంటి వాటి ధర ఎంతైనా కొనేందుకు సిద్ధపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే స్మగ్లర్లు కొత్త దారి కనుక్కొన్నారు. పోలీసులు పాత ఏజెంట్లపై నిఘా పెడుతుండటంతో ఎలాంటి కేసులు లేని వారిని రంగంలోకి దింపుతున్నారు.

డెడ్​డ్రాప్​ పద్ధతిలో : న్యూ ఇయర్​ వేడుకలకు ఇంకా కొద్ది రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది. ఇప్పుడే వీలైనంత మత్తు పదార్థాలను రవాణా చేయాలని స్మగ్లర్లు చూస్తున్నారు. బార్​ అండ్​ రెస్టారెంట్స్, ఫామ్​హౌస్​లు, పబ్​లు సరకును రవాణా చేసుకొనేందుకు రెడీ అవుతుండగా, అంతర్జాతీయ ముఠాలు డ్రగ్స్​ను చేరవేయడానికి నూతన మార్గాలు వెతుకుతున్నాయి. హెచ్‌న్యూ పోలీసులు ఇటీవల 10 మంది నైజీరియన్లను అరెస్ట్‌ చేశారు. డెడ్ ​డ్రాప్​ పద్ధతిలో ముఠాలు మాదక ద్రవ్యాలను హైదరాబాద్​కు చేరవేస్తున్నారు.

విదేశాల నుంచి ఆదేశాలు రాగానే : మాదక ద్రవ్యాలను అమెరికా, నైజీరియాల నుంచి డ్రగ్ కింగ్​పిన్​లు వివిధ ప్రాంతాలకు చేరవేస్తుంటారు. హైదరాబాద్​ నుంచి సింథటిక్ డ్రగ్స్ కావాలని సోషల్​ మీడియాల్లో ఆర్డర్​ వస్తే, బెంగళూరులోని నైజీరియన్ ఏజెంట్లకు సమాచారాన్ని ఇస్తారు. ఇక్కడున్న పెడ్లర్స్​కు సరకు పంపిస్తారు. డ్రగ్స్‌ను చిన్న ప్యాకెట్లుగా మార్చి ఓ చోట పెట్టి ఫొటో తీస్తారు. విదేశాల్లోని స్మగర్లకు పంపితే, ఆ ఫొటోలను నగరంలోని కొనుగోలుదారుల వాట్సాప్‌కు పంపిస్తారు. ఈ విధంగా చేసే ఓ ఐటీ ఉద్యోగి ఆరు నెలల్లో రూ.5 లక్షలు సంపాదించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

మీ స్నేహితులో, మీ బంధువుల పిల్లలో, చుట్టు పక్కల వారో డ్రగ్స్​కు అలవాటు పడినా, విక్రయాలు చేస్తున్నా, ఏం సందేహించకుండా తెలంగాణ ఈగల్ బృందానికి సమాచారాన్ని అందజేయండి. తెలంగాణ సహాయ్, షీల్డ్​ పేరుతో ఈ వెబ్​సైట్ ఉంటుంది. దీని ద్వారా డ్రగ్స్​ వాడుతున్న లేక విక్రయాలు జరుపుతున్న వారి సమాచారాన్ని తెలియజేయవచ్చు. దాంతో మాదక ద్రవ్యాల రవాణాకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు. అందుకు ఈ రెండు వెబ్​సైట్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.

సహాయ్.ఏఐ :

  • తెలంగాణ ఈగల్​ వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లిన తర్వాత కుడి వైపున ఈగల్​ ఏఐ పేరుతో ఉన్న లింక్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అప్పుడు తెరపై సహాయ్​.ఏఐ విభాగం ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
  • డ్రగ్స్​ నియంత్రణ, అలవాటు మానుకోవడానికి పునరావాస కేంద్రాలు, ఈగల్​ టోల్ ​ఫ్రీ నంబరు తదితర సమాచారం ఇది అందిస్తుంది. డ్రగ్స్​ని నియంత్రించడానికి పోలీసులకు సమాచారాన్ని ఇవ్వడంపై వివిధ అంశాలపై గురించి సహాయ్.ఏఐ విషయాలు ఇస్తుంది.

షీల్డ్.ఏఐ :

  • షీల్డ్​లో టేక్​ రిస్క్ టెస్ట్​ మీద క్లిక్ చేస్తే కొన్ని ప్రశ్నలు వస్తాయి.
  • మీరిచ్చే సమాధానాలను చూసి తెరపై విశ్లేషణ ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
  • అనుమానాస్పదంగా ఉంటే పరిస్థితి విషమించినట్టు, లేకపోతే ప్రమాదం తక్కువగా ఉన్నట్టు గుర్తించాలి. అక్కడ ఎవరిని సంప్రదించాలో ఫోన్​ నెంబరు తెరపై కనిపిస్తుంది.

చలికాలంలో డ్రగ్స్​కు విపరీతమైన డిమాండ్ - రంగంలోకి అంతర్జాతీయ ముఠాలు

గంజాయి స్మగ్లర్లకు పిల్లలే కీలకం! - తక్కువ శిక్షలుంటాయని చిన్నారులతో రవాణా

TAGGED:

THE GROWING DRUG TRAFFICKING
DRUG TRAFFICKING
HOW TO STOP DRUG TRAFFICKING
పెరుగుతున్న డ్రగ్స్ రవాణా
TRANSPORTING DRUGS AND NARCOTICS

