'మామా సరకు పంపించా - ఓసారి వాట్సాప్ చెక్ చేసుకో!' : స్మగ్లర్ల కొత్త ఎత్తుగడలు
ధర ఎంతైనా కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్న మాదక ద్రవ్యాల వినియోగదారులు - డ్రగ్స్ను పలు ప్రాంతాలకు చేరవేస్తున్న డ్రగ్పింగ్లు
Published : December 19, 2025 at 12:07 PM IST
New Recruits for Transporting Drugs and Narcotics : హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రస్తుతం పెద్దఎత్తున డ్రగ్స్ పట్టుబడుతున్నాయి. ప్రతి ఏడాది డిసెంబర్, జనవరి నెలల మధ్య 80-90 శాతం డ్రగ్స్ అమ్మకాలు జరుగుతుంటాయి. డ్రగ్స్ రవాణాను ఓవైపు హెచ్న్యూ, టీజీ న్యాబ్, టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకుంటుండగా, మరోవైపు మత్తుకు బానిసైన వారు అది అందుబాటులో లేక ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఎంత ఎక్కువ ధరకైనా కొనడానికి వెనకాడటం లేదు. కొకైన్, ఎండీఎంఏ, హెరాయిన్ వంటి వాటి ధర ఎంతైనా కొనేందుకు సిద్ధపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే స్మగ్లర్లు కొత్త దారి కనుక్కొన్నారు. పోలీసులు పాత ఏజెంట్లపై నిఘా పెడుతుండటంతో ఎలాంటి కేసులు లేని వారిని రంగంలోకి దింపుతున్నారు.
డెడ్డ్రాప్ పద్ధతిలో : న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు ఇంకా కొద్ది రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది. ఇప్పుడే వీలైనంత మత్తు పదార్థాలను రవాణా చేయాలని స్మగ్లర్లు చూస్తున్నారు. బార్ అండ్ రెస్టారెంట్స్, ఫామ్హౌస్లు, పబ్లు సరకును రవాణా చేసుకొనేందుకు రెడీ అవుతుండగా, అంతర్జాతీయ ముఠాలు డ్రగ్స్ను చేరవేయడానికి నూతన మార్గాలు వెతుకుతున్నాయి. హెచ్న్యూ పోలీసులు ఇటీవల 10 మంది నైజీరియన్లను అరెస్ట్ చేశారు. డెడ్ డ్రాప్ పద్ధతిలో ముఠాలు మాదక ద్రవ్యాలను హైదరాబాద్కు చేరవేస్తున్నారు.
విదేశాల నుంచి ఆదేశాలు రాగానే : మాదక ద్రవ్యాలను అమెరికా, నైజీరియాల నుంచి డ్రగ్ కింగ్పిన్లు వివిధ ప్రాంతాలకు చేరవేస్తుంటారు. హైదరాబాద్ నుంచి సింథటిక్ డ్రగ్స్ కావాలని సోషల్ మీడియాల్లో ఆర్డర్ వస్తే, బెంగళూరులోని నైజీరియన్ ఏజెంట్లకు సమాచారాన్ని ఇస్తారు. ఇక్కడున్న పెడ్లర్స్కు సరకు పంపిస్తారు. డ్రగ్స్ను చిన్న ప్యాకెట్లుగా మార్చి ఓ చోట పెట్టి ఫొటో తీస్తారు. విదేశాల్లోని స్మగర్లకు పంపితే, ఆ ఫొటోలను నగరంలోని కొనుగోలుదారుల వాట్సాప్కు పంపిస్తారు. ఈ విధంగా చేసే ఓ ఐటీ ఉద్యోగి ఆరు నెలల్లో రూ.5 లక్షలు సంపాదించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
మీ స్నేహితులో, మీ బంధువుల పిల్లలో, చుట్టు పక్కల వారో డ్రగ్స్కు అలవాటు పడినా, విక్రయాలు చేస్తున్నా, ఏం సందేహించకుండా తెలంగాణ ఈగల్ బృందానికి సమాచారాన్ని అందజేయండి. తెలంగాణ సహాయ్, షీల్డ్ పేరుతో ఈ వెబ్సైట్ ఉంటుంది. దీని ద్వారా డ్రగ్స్ వాడుతున్న లేక విక్రయాలు జరుపుతున్న వారి సమాచారాన్ని తెలియజేయవచ్చు. దాంతో మాదక ద్రవ్యాల రవాణాకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు. అందుకు ఈ రెండు వెబ్సైట్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.
సహాయ్.ఏఐ :
- తెలంగాణ ఈగల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లిన తర్వాత కుడి వైపున ఈగల్ ఏఐ పేరుతో ఉన్న లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అప్పుడు తెరపై సహాయ్.ఏఐ విభాగం ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
- డ్రగ్స్ నియంత్రణ, అలవాటు మానుకోవడానికి పునరావాస కేంద్రాలు, ఈగల్ టోల్ ఫ్రీ నంబరు తదితర సమాచారం ఇది అందిస్తుంది. డ్రగ్స్ని నియంత్రించడానికి పోలీసులకు సమాచారాన్ని ఇవ్వడంపై వివిధ అంశాలపై గురించి సహాయ్.ఏఐ విషయాలు ఇస్తుంది.
షీల్డ్.ఏఐ :
- షీల్డ్లో టేక్ రిస్క్ టెస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే కొన్ని ప్రశ్నలు వస్తాయి.
- మీరిచ్చే సమాధానాలను చూసి తెరపై విశ్లేషణ ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
- అనుమానాస్పదంగా ఉంటే పరిస్థితి విషమించినట్టు, లేకపోతే ప్రమాదం తక్కువగా ఉన్నట్టు గుర్తించాలి. అక్కడ ఎవరిని సంప్రదించాలో ఫోన్ నెంబరు తెరపై కనిపిస్తుంది.
