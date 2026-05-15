ETV Bharat / state

పొగాకు తినడం వల్ల ఈ మూడు క్యాన్సర్లు వచ్చే ఛాన్స్​ ఎక్కువ! - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే

ప్రభుత్వ క్యాన్సర్​ హాస్పిటల్​కు ప్రతి సంవత్సరం 2500 మంది రోగులు - మరో 700 మంది ఊపిరితిత్తులు, 350 మందికి పొట్ట క్యాన్సర్ - అలవాటుగా మొదలై వ్యసనంగా మారుతున్న పొగాకు తినడం

Oral Cancer Caused By Smoking
Oral Cancer Caused By Smoking (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 1:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Oral Cancer Caused By Smoking : కొన్నిసార్లు సరదా, సంతోషం కోసం చేసే పనులు జీవితాలను చిందర వందరం చేస్తాయి. చిరకాలం వేధించే ప్రాణాంతకమైన 'క్యాన్సర్' వంటి వ్యాధుల బారిన పడేలా చేస్తాయి. కొందరు స్నేహితులను చూసి, సినిమాలను చూసి పొగాకు తాగడం, పొగాకుకు సంబంధించిన ఉత్పత్తులను నమలుతుంటారు. నెమ్మదిగా ప్రారంభిస్తారు. కానీ అది అలవాటుగా మారిపోతుంది. ఏ పని చేసిన పొగాకు నమలాలని అనిపిస్తుంది. సినిమాలో చూసి హీరోయిజంగా ఫీల్​ అయ్యి తింటారు. కానీ అదే మూవీలోని హెచ్చరికలు మాత్రం గమనించరు. 'పొగ త్రాగడం, మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం' అనే హెచ్చరికలు ఏమాత్రం పట్టించుకోరు. ఇలాంటి నిర్లక్ష్యం వల్లే చాలా మంది నోటి, ఊపిరితిత్తుల, పొట్ట క్యాన్సర్ల ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

చికిత్స కోసం నోటి క్యాన్సర్ల బాధితులు : గతంలో 10 నుంచి 15 ఏళ్లు పొగాకుకు అలవాటు పడిన వారు 2,3 సంవత్సరాల నుంచి మానేసిన కూడా నోటి క్యాన్సర్​తో డాక్టర్లను సంప్రదిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​లోని ప్రభుత్వ క్యాన్సర్​ హాస్పిటల్ 'ఎంఎన్​జే'కు ప్రతి సంవత్సరం 2500 మంది వరకు నోటి క్యాన్సర్​తో బాధపడేవారు చికిత్స కోసం వస్తున్నారు. మరో 700 మంది ఊపిరితిత్తులు, 350 మంది వరకు పొట్ట క్యాన్సర్ బాధితులు చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. అందువల్లే ఈ ఒక్క కారణం వల్లే మూడు క్యాన్సర్లు వచ్చే అవకాశం ఉందని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు.

తాజాగా బయటపడుతున్న క్యాన్సర్ : కొందరు గత రెండేళ్లు, మూడేళ్ల నుంచి ఎలాంటి పొగాకు, దానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తులను తీసుకోవడం లేదు. అయినప్పటికీ గతంలో ఉన్న అలవాటు వారిని వదలడం లేదు. 2 నుంచి 3 ఏళ్లలో కిందట పొగతాగడం వదులుకున్నామని చెబుతున్నప్పటికీ వారిలో కొందరిలో క్యాన్సర్ బయట పడుతోంది. అందుకని అసలు పొగాకును ఏ రూపంలో కూడా అలవాటు చేసుకోవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.

సరదా వ్యసనంగా మారుతుంది : నోటీ క్యాన్సర్లతో బాధపడేవారిలో ఎక్కువ శాతం మంది 25 నుంచి 50 ఏళ్ల లోపు వారే ఉన్నారు. ఎక్కువ శాతం వలస జీవులు కూడా ఈ మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా పనిచేసే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువ మంది గుట్కా, జర్దా, తంబాకు, చుట్ట, బీడీ లాంటివి అలవాట్లు చేసుకుంటారు. దీనికి తోడుగా మద్యం కూడా చేరితే ముప్పు చాలా ఎక్కువగా అవుతుంది. మొదట్లో సరదాగా అలవాటు చేసుకుంటే, తర్వాత అది వ్యసనం కింద మారుతుంది. అందువల్ల దూరంగా ఉండడం చాలా మంచిది.

మీలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం వహించకుండా, వెంటనే డాక్టర్​ను సంప్రదించండి :

  • నోటిలో, నాలుక, బుగ్గల్లో రెండు వారాలకు మించి మానని పుండ్లు. దీంతో మాట్లాడడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం
  • నోటి నుంచి రక్తం రావడం
  • గొంతు నొప్పితో బాధపడడం
  • నాలుక, బుగ్గలపై తెల్లని, ఎర్రని మచ్చలు
  • నోటి కండరాలు క్షీణించి, నోరు సరిగ్గా తెరుచుకోకపోవడం
  • నోటిలో లేదా మెడలో గడ్డ, కణితి, కారణం లేకుండా నోటి నొప్పి, చెవి నొప్పితో బాధపడడం
  • కారణం లేకుండానే బరువు తగ్గిపోవడం
  • రెండు వారాలకు మించి గొంతు బొంగురుపోవడం, నాలుక, దవడ కదవడం కష్టంగా ఉండటం
  • మద్యం ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా నోటి క్యాన్సర్​ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • నోటి శుభ్రత పాటించకపోవడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో వాపు రావడం వల్ల, క్యాన్సర్​కు దారి తీసే అవకాశం
  • నోట్లో నాడులు దెబ్బతిని నాలుక, దవడ వంటి భాగాల్లో రుచి, స్పర్శ, రుచిని కోల్పోయి మొద్దుబారినట్లు అవడం


యువతపై పంజా విసురుతోన్న నోటి క్యాన్సర్​ - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్త పడాల్సిందే!

ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్​కు కిమ్స్​లో అరుదైన చికిత్స - లాప్రోస్కోపిక్ విధానంలో సర్జరీ

TAGGED:

WHAT IS SOLLUTION FOR STOP SMOKING
పొగ తాగడం వల్ల క్యాన్సర్
CANCERS CAUSED BY SMOKING
CANCER HOSPITAL IN HYDERABAD
ORAL CANCER CAUSED BY SMOKING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.