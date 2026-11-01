5 నిమిషాల్లో వైద్య, రక్షణ సేవలు - అమరావతిలో ట్రాఫిక్ రద్దీ లేని రహదారులు
Smart Roads in Amaravati: అమరావతిలో 300 కిలోమీటర్ల మేర ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న గ్రిడ్ రహదారులు రాజధాని నగర ప్రగతికి సరికొత్త పునాదులు వేయబోతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 11:24 AM IST
రాష్ట్ర భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని కూటమి ప్రభుత్వం అభివృద్ధి దిశగా దూసుకుపోతోంది. ఈ క్రమంలోనే నవ్యాంధ్ర రాజధానిలో రాబోయే వందేళ్ల వరకు ట్రాఫిక్ రద్దీ లేని విశాలమైన రహదారులను ప్రభుత్వం నిర్మిస్తోంది. అమరావతిలో 300 కిలోమీటర్ల మేర ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న గ్రిడ్ రహదారులు రాజధాని నగర ప్రగతికి సరికొత్త పునాదులు వేయబోతున్నాయి.
ట్రాఫిక్ రద్దీకి చెక్: అమరావతి మాస్టర్ప్లాన్ ప్రకారం రాజధాని ట్రంక్రోడ్లను గ్రిడ్ విధానంలో డిజైన్ చేశారు. ఇవి తూర్పు నుంచి పడమరకు 'E' అక్షరం, ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి 'N' అక్షరం ఆకారంలో రెండు దిశల్లో ప్రధాన ప్రాంతాలను కలుపుతూ ప్రతి కిలోమీటరుకు ఒక రహదారిని నిర్మిస్తున్నారు. అమరావతి గవర్నమెంట్ కాంప్లెక్స్, నివాస ప్రాంతాలు, వాణిజ్య హబ్లు, ఐటీ కారిడార్లతో పాటు రాజధాని గ్రామాలను అనుసంధానిస్తూ సాగే ఈ రోడ్లతో భవిష్యత్తులో వాహనాల రద్దీ పెరిగినా ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఏర్పడే అవకాశం ఉండదు. రాజధానికి పర్యావరణహితమైన, మెరుగైన కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతుందని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
5, 10 నిమిషాల్లో: రాజధాని రవాణా ప్రణాళికలో సమయపాలనకు పెద్దపీట వేశారు. నగరంలో ఏ మూల నుంచైనా 5 నిమిషాల్లో వైద్య, రక్షణ సేవలు, పది నిమిషాల్లో ఆహ్లాదకరమైన థీమ్ పార్కులు, వినోద కేంద్రాలకు చేరుకోవచ్చు. 15 నిమిషాల్లో నివాసాల నుంచి కార్యాలయాలకు చేరుకునేలా సిగ్నల్ ఫ్రీ రవాణా వ్యవస్థను డిజైన్ చేశారు.
గ్రీన్ కారిడార్లు: అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సువిశాలమైన ఆరు వరుసల రహదారులను ప్రభుత్వం నిర్మిస్తోంది. కాలుష్య రహిత ప్రయాణాల కోసం సైకిల్, వాకింగ్ ట్రాక్లను నిర్మిస్తున్నారు. రహదారులకు రెండు వైపులా ఆహ్లాదకరంగా ఉండేందుకు మొక్కల పెంపకం, అందమైన స్ట్రీట్ ఫర్నిచర్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. స్మార్ట్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా ఆధునిక సివరేజ్ నెట్వర్క్, నీటి పునర్వినియోగానికి ప్రత్యేక లైన్లు, అత్యాధునిక వీధిదీపాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అమరావతిని కాంక్రీట్ వనంలా కాకుండా వందేళ్ల పాటు ట్రాఫిక్ కష్టాలు లేని పచ్చని స్మార్ట్సిటీగా మార్చడంలో ట్రంక్ రోడ్లు కీలకపాత్ర పోషించనున్నాయి.
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