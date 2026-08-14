ట్యాంపరింగ్ చేయలేరు - కలర్ జిరాక్స్ తీయలేరు : 9 కీలక సెక్యూరిటీ ఫీచర్లతో సిద్ధమైన స్మార్ట్ రేషన్కార్డులు
పంపిణీకి సిద్ధమైన స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు - ట్యాంపరింగ్కు వీలులేకుండా 9 కీలక సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు - 1.05 కోట్ల స్మార్ట్ కార్డులు సిద్ధం - రేపు సంగారెడ్డిలో లబ్ధిదారులకు అందించనున్న సీఎం
Published : August 14, 2026 at 8:06 AM IST|
Updated : August 14, 2026 at 9:39 AM IST
Smart Ration Card Security Features : కొత్త స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీకి ప్రభుత్వం సర్వం సిద్ధం చేసింది. 9 కీలక సెక్యూరిటీ ఫీచర్లతో ట్యాంపరింగ్ చేయడానికి వీల్లేకుండా కొత్త కార్డులను తయారు చేసింది. ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఫొటోలతో కూడిన కార్డు నమూనాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. రేపు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని సంగారెడ్డిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ స్మార్ట్ కార్డులను లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.05 కోట్ల స్మార్ట్ రేషన్కార్డులను పంపిణీ చేయనున్నారు.
ట్యాంపరింగ్కు అవకాశం లేని విధంగా : కొత్త స్మార్ట్ రేషన్కార్డుల పంపిణీకి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.05 కోట్ల స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీని శనివారం సంగారెడ్డిలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించి లబ్ధిదారులకు అందించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త స్మార్ట్ రేషన్కార్డుల నమూనా, సెక్యూరిటీ ఫీచర్లను పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారికంగా వెల్లడించింది. 9 కీలక సెక్యూరిటీ ఫీచర్లతో ట్యాంపరింగ్కు అవకాశం లేనివిధంగా స్మార్ట్ రేషన్కార్డులు తయారు చేసినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. కార్డుపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఫొటోలు ఉంటాయని పేర్కొంది.
స్పర్శతో గుర్తించేలా ఏర్పాట్లు : స్మార్ట్ రేషన్ కార్డు ముందు వైపు సీఎం, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఫొటోతో పాటు రేషన్ కార్డు నంబరు, షాపు నంబరు, కుటుంబ యజమాని పేరును ముద్రించారు. కార్డు ముందు వైపున కింద భాగంలో పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్ సంతకం, కార్డు వెనక వైపున కింద 16X12 మిల్లీమీటర్ల సైజులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికార చిహ్నం హాలోగ్రామ్ ఉంటుంది. ముందు వైపు పైభాగంలో చేతితో తాకితే స్పర్శ ద్వారా గుర్తించేలా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అనే ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు ఉంటాయి. తద్వారా కలర్ జిరాక్స్, ప్రింటింగ్ ద్వారా డూప్లికేట్ చేయడానికి వీలు కాకపోవడంతో పాటు ప్రీమియం లుక్ ఉంటుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
భూతద్దంతో చూస్తేనే కనిపించే ఇమేజ్లు : కార్డు రెండు వైపులా బ్యాంకు నోట్లు, పాస్పోర్టు, ఇతర హైసెక్యూర్డ్ డాక్యుమెంట్లపై ఉండేలా అతి సూక్ష్మ అక్షరాలతో ఇంగ్లీషులో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని రాసి ఉంటుంది. సాధారణ కంటికి కనిపించని ఆ అక్షరాలు ప్రింటింగ్ ద్వారా కాపీ చేయడానికి వీలుండదని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. వెనక వైపు కింది భాగంలో 'Go TG', 'ORIGINAL' అనే హిడెన్ ఇమేజ్లు ఉంటాయని తెలిపింది. నిర్దిష్ట కోణంలో లేదా భూతద్దం ద్వారా చూస్తేనే అవి కనిపించనున్నాయి. ఈ కొత్త ఫీచర్ వల్ల డూప్లికేట్ తయారు చేయడానికి వీలుండదని సర్కారు పేర్కొంది.
డేటా నిర్ధారణ కోసం క్యూర్ కోడ్ : స్మార్ట్ రేషన్ కార్డు రెండు వైపులా మధ్యలో ప్రభుత్వ అధికార చిహ్నం వాటర్మార్క్ ఉంటుంది. లైట్లో మాత్రమే కనిపించే ఈ తరహా వాటర్ మార్క్ సాధారణంగా ప్రభుత్వ, లీగల్ డాక్యుమెంట్లపై వాడతారు. ముందు వైపున అల్ట్రావాయొలెట్ లైట్లో మాత్రమే కనిపించే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఎంబ్లెమ్ ఏర్పాటు చేశారు. సాధారణ వెలుతురులో కనిపించని ఈ సెక్యూరిటీ ఫీచర్ వల్ల ఫేక్ డాక్యుమెంట్ సృష్టించడానికి వీలు కాకపోవడంతో పాటు అనుమానం వస్తే అధికారులు తనిఖీ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. వెనకవైపు ఎన్క్రిప్టెడ్ క్యూఆర్ కోడ్ ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన స్కానర్, సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మాత్రమే డేటా నిర్ధారించుకునే వీలుంటుంది.
కార్డు పంపిణీ కోసం ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ సెల్ : కార్డు వెనక వైపు గజిబిజి రేఖలతో కూడిన క్లిష్టమైన ప్రత్యేక డిజైన్ ఉంటుందని సర్కార్ వివరించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 3.42 కోట్ల లబ్ధిదారులకు గానూ 1.05 కోట్ల స్మార్ట్ రేషన్కార్డులు సిద్ధమయ్యాయి. ఈ కార్డుల కోసం వచ్చే వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రత్యేక క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేయాలని కలెక్టర్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. రేషన్ కార్డుల పంపిణీ సందర్భంగా లబ్ధిదారులకు ఎదురయ్యే సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు అధికారులు ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ సెల్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
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