ఎక్కువ వాడొద్దనడమే పాపమైంది - కన్నవారికి కన్నీటి శోకాన్ని మిగిల్చింది
ఫోన్తో ఎక్కువ సమయం గడపొద్దన్నందుకు యువతి ఆత్మహత్య - ఎలుకల మందు తాగి బలవన్మరణానికి పాల్పడిన శిరీష - ఆసుపత్రికి తరలించినా దక్కని ప్రాణం - కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్న తల్లిదండ్రులు
Published : January 29, 2026 at 12:46 PM IST
Phone Addicted Woman Died in Medak : చక్కగా చదువుకుంటున్న విద్యార్థిని. తల్లిదండ్రులు కూడా కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటున్నారు. త్వరలో పెళ్లి చేసి అత్తారింటికి పంపాలని కలులు కంటున్నారు. ఈలోపే జరగరాని ఘోరం జరిగిపోయింది. చేతికి అంది వచ్చిన పిల్ల, తిరిగిరాని లోకాలకు చేరింది. 'ఇది తప్పమ్మా. ఇలా చేయొద్ద'ని కోప్పడటమే ఆ తల్లికి శాపమైంది. ఇంతకీ ఆ యువతి ఏం చేసింది? తల్లి కోప్పడినందుకే అంత కఠిన నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? మెదక్ జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటన సభ్య సమాజానికి ఏం సందేశం ఇస్తోంది?
మెదక్ జిల్లా హవేలీఘనపూర్ మండలం ముత్తాయిపల్లి గ్రామం. సంగేమ్ శంకర్- సుజాత దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం. పెద్ద కుమార్తె పేరు శిరీష. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ పని చేసుకుంటూ పిల్లల్ని చదివిస్తున్నారు. త్వరలో శిరీష పెళ్లి చేసి అత్తారింటికి పంపే ఆలోచనలో ఉన్నారు. జీవితం సాఫీగా సాగుతోంది. ఓ రోజు పని కోసం ఉదయం బయటకు వెళ్లిన తండ్రికి పెద్ద కుమార్తె శిరీష ఫోన్ చేసింది. ఎప్పుడు వస్తున్నారంటూ అడిగింది. పని అయిపోగానే వస్తామని తండ్రి చెప్పాడు. అమ్మను కూడా వెంట తీసుకుని రా నాన్న అని చెప్పింది. అనుమానం వచ్చిన తండ్రి ఏమైందంటూ కుమార్తెను అడిగాడు. తల అంతా భారంగా ఉందని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసింది.
తల్లిదండ్రులు ఇంటికి వెళ్లగానే కుమార్తెను వైద్యుడి వద్దకు తీసుకెళ్లాలనుకున్నారు. కానీ ఈలోపే జరగరాని ఘోరం జరిగిపోయింది. శిరీష రెండుసార్లు వాంతులు చేసుకుని తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైంది. విషయం తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు శిరీషను హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు శిరీష ఎలుకల మందు తాగినట్లు గుర్తించారు. చికిత్స తీసుకుంటూ శిరీష ప్రాణాలు విడిచింది.
''మా కుమార్తె ఇలా చేసుకుంటుందని అనుకోలేదు. నేను ఎలుకల మందు తెచ్చి వాటికి కొంచెం పెట్టినా. అవి చనిపోయాయి. ఆ తర్వాత ఆ ప్యాకెట్లో కొంచెం ఉంది. దాని ఇంట్లో ఓ పక్కన దాచి పెట్టినా. నా బిడ్డ ఎప్పుడు చూసిందో ఏమో? ఆ తర్వాత నాకు ఫోన్ చేసింది. డాడీ ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తారు అని అడిగింది. పని అయిపోయాక వస్తాం అని చెప్పాను. నాకు అనుమానం వచ్చి ఏమైంది? ఎందుకు అలా అడుగుతున్నావు అని అడిగితే నాకు తలనొప్పిగా ఉందని చెప్పింది. కానీ ఇలా జరుగుతుందని ఊహించలేకపోయాం'' - శంకర్, శిరీష తండ్రి
అసలేం జరిగిందంటే : మొబైల్ ఫోన్తో ఎక్కువ సమయం గడపొద్దని చెప్పడమే ఆ తల్లిదండ్రులకు శాపంగా మారింది. చేతికి అందివచ్చిన కుమార్తె క్షణికావేశంలో బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. మెదక్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయిన శిరీషను చూసి తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. మృతురాలి తండ్రి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
సెల్ఫోన్కు దూరంగా ఉండటమే మంచిది : పిల్లలు సెల్ఫోన్లకు బానిసలుగా మారి బంగారం భవిష్యత్ను నాశనం చేసుకుంటున్నారని పోలీసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సెల్ఫోన్ అత్యధికంగా వాడటం వలన యువత మానసిక ఒత్తిడికి గురై అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారని, అనవసరమైన లింక్లు ఓపెన్ చేయడం వలన సైబర్ క్రైమ్ బాధితులుగా మారుతున్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు. మైనర్లను వీలైనంత వరకూ సెల్ఫోన్లకు దూరంగా ఉంచడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
''ఈ మధ్య ఇలాంటి కేసులు చాలా ఎక్కువయ్యాయి. పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు సెల్ఫోన్లు ఇవ్వకపోవడమే మంచిది. దాని వల్ల సైబర్ నేరాలు కూడా చాలా అవుతున్నాయి. మొబైల్ వాడటం వల్ల చదువు తక్కువై పోతుంది. ఛాటింగ్లు ఎక్కువ అవుతున్నాయి.'' - జార్జి, సీఐ
