ETV Bharat / state

ప్రయాణికుల కోసం సరికొత్త ఫీచర్​ - ఇక నుంచి మెట్రో స్టేషన్లలో స్మార్ట్​ లాకర్ల సదుపాయం

హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలులో సరికొత్త ఫీచర్​ - స్మార్ట్​ లాకర్ల సదుపాయం ఏర్పాటు

Smart Lockers in Metro Stations in Hyderabad
Smart Lockers in Metro Stations in Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 8:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Smart Lockers in Metro Stations : హైదరాబాద్​ మహానగరం అంటేనే ట్రాఫిక్​ కష్టాలు. అలాంటి ట్రాఫిక్​ కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించేందుకు మెట్రో రైలు ఎంతో ఉపయోగపడుతోంది. ప్రారంభించిన దగ్గరి నుంచి యాజమాన్యం ఎన్నో కొత్త కొత్త పథకాలతో మెట్రో సేవలను ప్రయాణికులకు మరింత దగ్గర చేస్తూ వస్తోంది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా, ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం మెట్రోలో అనేక సేవలను ప్రవేశపెట్టారు. తాజాగా హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలు మరో సరికొత్త ఫీచర్​ను ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అదే మెట్రో స్టేషన్లలో స్మార్ట్​ లాకర్ల సదుపాయం.

మెట్రోలో ప్రయాణించాలనుకునే ప్రయాణికులు హెల్మెట్లు, సామాన్లు, షాపింగ్​ బ్యాగులు, బ్యాక్​ప్యాక్​లు, ఇతర వ్యక్తిగత వస్తువులను సురక్షితంగా భద్రపర్చుకునేందుకు ఈ స్మార్ట్​ లాకర్లు ఉపయోగపడనున్నాయి. ముందుగా ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం స్మార్ట్​ లాకర్​లను ఉప్పల్​ మెట్రో స్టేషన్​లో ఇవాళ ప్రారంభించారు. ఎల్​ అండ్​ టీ మెట్రో రైల్​ లిమిటెడ్​, టక్కీట్​ భాగస్వామ్యంతో హైదరాబాద్​ నగరంలోని ఏడు మెట్రో స్టేషన్లలో ఆన్​-డిమాండ్​ స్మార్ట్​ స్టోరేజ్​ లాకర్ల సౌకర్యాన్ని ఇవాళ్టి నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.

30 సెకన్లలో పూర్తి : టక్కీట్​తో భాగస్వామ్యం తమ స్టేషన్లలోకి స్మార్ట్​, సురక్షితమైన, అనుకూలమైన స్టోరేజ్​ పరిష్కారాన్ని తీసుకు వస్తుందని ఎల్ ​అండ్ ​టీ, ఎంఆర్​హెచ్​ఎల్​ ఎండీ కేవీబీ రెడ్డి వివరించారు. ఇది ప్రయాణికులకు రోజువారీ ప్రయాణాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ టక్కీట్​ స్మార్ట్​ లాకర్​ సేవలు ప్రారంభంలో మియాపూర్​, అమీర్​పేట్​, పంజాగుట్ట, ఎల్​బీనగర్​, ఉప్పల్​, పరేడ్​ గ్రౌండ్​, హై-టెక్​ సిటీ స్టేషన్లలో అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపారు. మరిన్ని వివరాల కోసం http://www.tuckit.in/ సందర్శించాలని సూచించారు. ప్రయాణికులు స్మార్ట్​ లాకర్​ సొల్యూషన్​ ప్రక్రియను మూడు సులభమైన దశల ద్వారా 30 సెకన్లలోపు పూర్తి చేయవచ్చని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు.

8 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న హైదరాబాద్​ మెట్రో : ప్రజా రవాణాలో మెట్రో రైలు ఒక జీవరేఖ. ట్రాఫిక్​ కష్టాల నుంచి ఉపశమనం లభించేలా చేసిన మెట్రోకు శుక్రవారంతో 8 ఏళ్లు పూర్తి అయ్యాయి. 2017 నవంబరు 28న మియాపూర్​లో ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా మియాపూర్​ టూ నాగోల్​ వరకు మెట్రోరైలు సేవలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ప్రస్తుతం 69 కి.మీ. మెట్రో సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

నిత్యం 1100 ట్రిప్పులు : మూడు కారిడార్లలో నిత్యం 57 మెట్రో రైళ్లు, 1100 ట్రిప్పులు తిరుగుతున్నాయి. దాదాపు పాతిక వేల కిలోమీటర్లు రాకపోకలను సాగిస్తున్నాయి. సగటున ప్రతి రోజూ 4.5-5 లక్షల మంది ప్రయాణికులు మెట్రోలో ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. గురువారం నాటికి ఈ ఎనిమిదేళ్లలో 80 కోట్ల మంది ప్రయాణికులు మెట్రోలో ప్రయాణాలు చేశారు. ఇప్పటివరకు ప్రైవేటు యాజమాన్యంలో హైదరాబాద్​ మెట్రో నడుస్తోంది. ఈసారి మార్చి నాటికి ప్రభుత్వం చేతికి మెట్రో వచ్చేలా కసరత్తు సాగుతోంది. మరి 9వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్న మెట్రోలో ముందు ముందు ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయో చూడాలి.

హైదరాబాద్​ మెట్రో స్వాధీనానికి ముహూర్తం! - ఎంతో కీలకంగా మారనున్న మార్చి నెల

ఈ సంగతి తెలుసా? - మెట్రోలో గంటన్నర ప్రయాణం దాటితే అదనపు ఛార్జీలు

TAGGED:

HYDERABAD METRO SERVICES
SMART LOCKERS IN METRO STATIONS
హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలు
HYDERABAD METRO STATIONS
HYDERABAD METRO RAIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.