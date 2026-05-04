ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 'స్మార్ట్ కిచెన్' - శుచీ, శుభ్రతకు నూతన ప్రమాణాలు

కిచెన్‌ భవనాల నిర్మాణాలు దాదాపు పూర్తి- నిపుణులైన వంట మనుషులతో భోజనాలు -తుది దశకు వంటశాలల నిర్మాణం - నిపుణులతో భోజన తయారీ

Smart Kitchen Implementation In Schools
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 11:31 AM IST

Updated : May 4, 2026 at 12:39 PM IST

Smart Kitchen Implementation In Schools: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మెరుగైన వసతులను కల్పించడంపై కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఈ క్రమంలో, పాఠశాలల్లో ప్రస్తుతం అమలవుతున్న 'డొక్క సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకం' పటిష్టంగా అమలుయ్యేలా చూడటానికి ఒక వినూత్న విధానాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ దిశగా అధికారులు చురుకుగా చర్యలు చేపడుతున్నారు. దీనికి అనుగుణంగా, జిల్లాలోని ప్రతి మండల కేంద్రంలో ఒక 'స్మార్ట్ కిచెన్'ను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రణాళిక రూపొందించారు.

ఈ కేంద్రాల నుంచే ఆయా పాఠశాలలకు మధ్యాహ్న భోజనం సరఫరా చేయనున్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా 33 ప్రాంతాల్లో స్మార్ట్ కిచెన్ నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు. ఒక్కో యూనిట్ నిర్మాణం కోసం రూ.38 లక్షల వ్యయం ఖర్చవుతుంది. ఈ నెల 15వ తేదీ నాటికి నిర్మాణం పూర్తయ్యేలా జిల్లా కలెక్టర్ పనుల పురోగతిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి, అనేక ప్రాంతాల్లో నిర్మాణ పనులు తుది దశలో ఉన్నాయి.

పలు మండలాల్లో ఇప్పటికే ప్రారంభం: ప్రస్తుతం, CK దిన్నె, కడప జమ్మలమడుగుతో సహా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన స్మార్ట్ కిచెన్లలో వండిన భోజనం, జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలలకు సరఫరా చేయనున్నారు. ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం అనుసరిస్తున్న నిర్వహణ నమూనాను, మండల కేంద్రాల్లో కొత్తగా నిర్మించిన 33 స్మార్ట్ కిచెన్లలోనూ అమలు చేయనున్నారు. ఈ విషయంపై 'ఈటీవీ భారత్​' వివరణ కోరగా, డొక్క సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకం సమర్థవంతంగా అమలయ్యేలా చర్యలు తీసుకున్నామని వైఎస్సార్​ కడప డీఈవో షంషుద్దీన్ తెలిపారు. విద్యార్థులకు అత్యుత్తమ నాణ్యతతో కూడిన భోజనాన్ని అందించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన చెప్పారు.

మెనూ అమలుకు చర్యలు: రుచికరమైన భోజనాన్ని తయారు చేయడానికి నైపుణ్యం కలిగిన వంటవారిని నియమించనున్నారు. వీరు పోషకాహార నిపుణుల పర్యవేక్షణలో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందునున్నారు. మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఆధునిక, అన్ని వసతులు కలిగిన వంటశాలల్లో (kitchen Sheds) తయారు చేస్తారు. ప్రతిరోజూ నిర్దేశిత మెనూను కచ్ఛితంగా పాటిస్తూ, ప్రత్యేక వాహనాల ద్వారా 2,749 ప్రభుత్వ ఉన్నత ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలకు భోజనాన్ని సరఫరా చేస్తారు. ఈ విధంగా సరఫరా చేసిన భోజనాన్ని ఆయా పాఠశాలల్లో నమోదైన 3,02,539 మంది విద్యార్థులకు వడ్డిస్తారు.

విద్యార్థులు పూర్తి సంతృప్తితో భోజనం చేసేలా చూసేందుకు అత్యుత్తమ నాణ్యతతో కూడిన ఆహారాన్ని అందిస్తారు. సరిగ్గా ఉడకని రుచిలేని లేదా అపరిశుభ్రమైన ఆహారాన్ని తినలేక విద్యార్థులు పస్తులు ఉండాల్సి వచ్చిన గత పరిస్థితి ఇకపై ఉండదు. నిర్దేశించిన మెనూ యథాతథంగా అమలు చేయనున్నారు. విద్యార్థులకు భోజనం వడ్డించే బాధ్యత కోసం, ప్రస్తుతం పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న వంటవారిని వినియోగించుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

