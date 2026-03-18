కిమ్స్లో అరుదైన శస్త్రచికిత్స - మూడేళ్ల చిన్నారికి వినికిడి సమస్యను తొలగించిన వైద్యులు
కిమ్స్లో స్మార్ట్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ శస్త్రచికిత్స - మూడేళ్ల చిన్నారికి వినికిడి పునరుద్ధరణలో కొత్త ఆశలు - ప్రత్యేక వైద్యంలో కిమ్స్కు మరో మైలురాయి - స్మార్ట్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ప్రత్యేకత ఏమిటి?
Published : March 18, 2026 at 7:42 PM IST
Smart Cochlear Implant in KIMS :వినికిడి లోపంతో బాధపడుతున్న చిన్నారులకు కొత్త ఆశాకిరణంగా నిలిచే అరుదైన వైద్యం సికింద్రాబాద్లోని కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చేశారు. అక్కడి వైద్యులు మూడేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాధునిక "స్మార్ట్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్" శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. దీని ద్వారా తీవ్రమైన చెవిటితనంతో బాధపడుతున్న పిల్లలకు మళ్లీ వినికిడి, మాటల అభివృద్ధికి మార్గం సుగమమవుతుందని వైద్యులు వెల్లడించారు.
ఈ శస్త్రచికిత్స విశేషాలను కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో వైద్యులు వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా ఈఎన్టీ విభాగాధిపతి, కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ శస్త్రవైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ జనార్ధన్రావు జగిని, చీఫ్ ఆడియాలజిస్ట్, క్లినికల్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ శివప్రసాద్ బొడ్డుపల్లి, ఆడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ దివ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. వారు మాట్లాడుతూ, చిన్నారుల్లో వినికిడి లోపాన్ని తొందరగా గుర్తించి సరైన సమయంలో కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ చేస్తే భాషా, మాటల అభివృద్ధిలో అద్భుత ఫలితాలు సాధ్యమవుతాయని తెలిపారు.
చిన్న వయసులో శస్త్రచికిత్స ఎందుకు ముఖ్యం? : వైద్యుల ప్రకారం, కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ శస్త్రచికిత్సను చిన్న వయసులోనే చేయడం ఎంతో కీలకం. ముఖ్యంగా మూడు సంవత్సరాల వయస్సులో ఇలాంటి చికిత్స అందితే, పిల్లల్లో మాట్లాడే సామర్థ్యం, వినికిడి స్పందన, భాషను అర్థం చేసుకునే శక్తి వేగంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
"సరైన సమయంలో శస్త్రచికిత్స జరిగితే పిల్లలు సాధారణ పిల్లల మాదిరిగా సంభాషణ నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది" అని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. ఈ చిన్నారికి మూడేళ్ల వయసులో శస్త్రచికిత్స చేయడం వల్ల తోటి పిల్లలతో సమానంగా వినడం, మాట్లాడడం నేర్చుకునే అవకాశాలు గణనీయంగా మెరుగుపడ్డాయని చెప్పారు.
కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ అంటే ఏమిటి? : కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ అనేది సాధారణ వినికిడి యంత్రాలకంటే భిన్నమైన ఆధునిక వైద్య పరికరం. తీవ్రమైన వినికిడి లోపం ఉన్నవారికి, ముఖ్యంగా 70 శాతం కంటే ఎక్కువ వినికిడి నష్టం ఉన్నప్పుడు, సాధారణ హియరింగ్ ఎయిడ్స్ సరైన ప్రయోజనం ఇవ్వకపోతే దీనిని సూచిస్తారు. ఇది చెవిలోని దెబ్బతిన్న భాగాల పనిని కొంతవరకు భర్తీ చేస్తూ, శబ్ద సంకేతాలను నేరుగా వినికిడి నాడులకు చేరవేసే విధంగా పనిచేస్తుంది. దీంతో బాధితుడు శబ్దాలను గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
స్మార్ట్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ప్రత్యేకత ఏమిటి? : ఈ కేసులో ఉపయోగించిన స్మార్ట్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ సంప్రదాయ పరికరాల కంటే మరింత ఆధునికంగా ఉండటం విశేషం. దీనిలో భవిష్యత్తులో టెక్నాలజీ అభివృద్ధికి అనుగుణంగా అప్గ్రేడ్లు పొందే సామర్థ్యం ఉంటుంది. అంటే కొత్త సాఫ్ట్వేర్, సాంకేతిక మెరుగుదలలను భవిష్యత్తులో కూడా ఈ పరికరంలో అనుసంధానం చేసుకునే వీలుంటుంది. ఈ లక్షణం వల్ల దీర్ఘకాలంలో రోగికి మరింత మెరుగైన వినికిడి అనుభవం లభించే అవకాశం ఉందని వైద్యులు వివరించారు.
ముందస్తు నిర్ధారణే విజయానికి మూలం : వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లల విషయంలో తొందరగా నిర్ధారణ చేయడం, వెంటనే తగిన చికిత్స అందించడం చాలా అవసరమని డాక్టర్లు స్పష్టం చేశారు. ఆలస్యం జరిగితే పిల్లల మాటల అభివృద్ధి, సామాజిక పరస్పర సంబంధాలు, విద్యా ప్రగతిపై ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరించారు. అందుకే తల్లిదండ్రులు చిన్నారుల్లో శబ్దాలకు స్పందన తగ్గడం, పిలిచినా చూడకపోవడం, మాటల అభివృద్ధి ఆలస్యం కావడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే నిపుణులను సంప్రదించాలని సూచించారు.
ప్రత్యేక వైద్యంలో కిమ్స్కు మరో మైలురాయి : ఈ విజయవంతమైన శస్త్రచికిత్సతో కిమ్స్ ఆస్పత్రి ప్రత్యేక వైద్య సేవల్లో మరో మైలురాయిని చేరిందని వైద్య వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించి పిల్లల జీవితాలను మార్చే విధంగా వైద్య సేవలు అందించడం ద్వారా ప్రత్యేక ఆరోగ్య సేవల రంగంలో కొత్త ప్రమాణాలు నెలకొల్పుతోందని చెప్పారు.
కొత్త జీవితానికి నాంది : స్మార్ట్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ వంటి ఆధునిక చికిత్సలు వినికిడి సమస్యలతో బాధపడుతున్న చిన్నారులకు కొత్త జీవితం ప్రసాదిస్తున్నాయి. సరైన సమయంలో వైద్య సహాయం అందితే, వారు కూడా సాధారణ పిల్లల మాదిరిగా వినడం, మాట్లాడడం, నేర్చుకోవడం సాధ్యమవుతుందని ఈ ఘటన మరోసారి చాటిచెప్పింది. దీనితో వినికిడి లోపంతో ఇబ్బంది పడుతున్న కుటుంబాలకు ఈ విజయం కొత్త నమ్మకాన్ని, ఆశను నింపుతోంది.
