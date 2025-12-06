ETV Bharat / state

ఈ నెల 15 నాటికి స్మార్ట్​కార్డులు పంపిణీ - మిగిలిపోతే ఆందోళన వద్దు!

రాష్ట్రంలో ఓ కొలిక్కి రానున్న స్మార్ట్​ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ - ప్రభుత్వం విధించిన గడువైన డిసెంబరు 15లోపు తీసుకోవాలని వెల్లడి, లేకపోతే రూ.200 రుసుం చెల్లించి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 8:39 PM IST

Smart Cards Distribution Not Completed in AP: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు మరింత సులభంగా, పారదర్శకంగా రేషన్ సరకులు అందించడానికి స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు ప్రవేశపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. తద్వారా పేదలకు చౌకదుకాణాల సరకులు అందిస్తోంది. ఈక్రమంలో అక్రమాలకు కళ్లెం వేసేందుకు స్మార్ట్‌ రేషన్‌ కార్డులను రూపొందించింది. వాటిని లబ్ధిదారులకు ఆగస్టు నుంచే పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టింది. అందులో భాగంగా ఆయా గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలకు పంపిణీ చేసింది.

అందుకు అనుగుణంగా తమ పరిధిలోని కార్డుదారులకు అందజేసే బాధ్యతను సంబంధిత అధికారులకు అప్పగించింది. వృద్ధులు, దివ్యాంగుల ఇళ్లకు వద్దకు వెళ్లి ఇచ్చేలా ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చింది. అయినా వేలాదిగా కార్డులు పంపిణీ కాకుండానే మిగిలిపోవడం గమనార్హం. ప్రభుత్వం ఈనెల 15 నాటికి పంపిణీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని తాజాగా ఆదేశాలిచ్చింది. మిగిలిపోయిన వాటిని తిరిగి కమిషనరేట్​కు పంపాలని స్పష్టంగా పేర్కొంది.

గడువు సమీపిస్తున్నా సరే అర్హులైన కొద్దిమంది స్మార్ట్ కార్డులను తీసుకోవటం లేదు. అనంతపురం జిల్లాలోని 5,63,028 మందికి స్మార్ట్‌ కార్డులు వచ్చాయి. అందులో 5,11,150 పంపిణీ చేశారు. అయితే ఇంకా నాలుగు రెవెన్యూ డివిజన్ల పరిధిలో 51,878 మిగిలి ఉన్నాయి. లబ్ధిదారులకు ఫోన్‌ ద్వారా సమాచారం ఇచ్చినా స్పందన ఉండటం లేదని సచివాలయ సిబ్బంది, డీలర్లు చెబుతున్నారు.

గడువు దాటితే రుసుం చెల్లించాలి: ప్రభుత్వం విధించిన గడువు ఈనెల 15 లోపు స్మార్ట్‌ రేషన్‌ కార్డులను పొందాలని డీఎస్​ఓ వంశీకృష్ణరెడ్డి అన్నారు. లేదంటే కమిషనరేట్​కు పంపుతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. అయితే తమ కార్డులను రద్దు చేస్తారన్న ఆందోళన అవసరం లేదని సూచించారు. దగ్గర్లోని సచివాలయాల్లో రూ.200 రుసుం చెల్లించి, చిరునామాతో సహా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత సదరు చిరునామాకు కమిషనరేట్ నుంచి నేరుగా లబ్ధిదారుకు పంపుతారని పేర్కొన్నారు.

స్మార్ట్ కార్డుల ఉపయోగాలు: కూటమి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు ఏటీఎం తరహాలో ఉంటాయి. వీటిపై ప్రత్యేకమైన క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కార్డు ఒక వైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చిహ్నం, లబ్ధిదారుడి ఫొటో, చౌక దుకాణం నంబర్లు ఉంటాయి. మరోవైపు కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు ఉంటాయి. కార్డుపై ఉన్నటువంటి క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే కుటుంబ వివరాలు, ఫొటోలు, చిరునామా, డిపో ఐడీ వెంటనే తెలుస్తాయి. దీంతో రేషన్ పంపిణీ మరింత పారదర్శకంగా జరుగుతుంది.

సాంకేతికతతో రేషన్ పంపిణీ: కొత్త ఈ-పోస్ యంత్రంలో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డును స్వైప్ చేయగానే లబ్ధిదారుల వివరాలు ఆటోమేటిక్‌గా కనెక్ట్ అవుతాయి. బయోమెట్రిక్ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఒకవేళ వేలిముద్ర పనిచేయకపోతే ఐరిస్ స్కాన్ ద్వారా ధ్రువీకరించి సరకులను అందిస్తారు. అదనంగా, జీపీఆర్‌ఎస్ సదుపాయం ఉండటం వల్ల లావాదేవీలు తక్షణమే రికార్డు అవుతాయి.


