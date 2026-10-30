ఎక్కడ చూసినా కరవు ఛాయలే - ఎల్నినో దెబ్బకు ఎండిపోయిన చెరువులు
El Nino Effect on Small Water Resources : రాష్ట్రంలో చిన్న నీటి పారుదల రంగంపై ఎల్నినో ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వర్షాభావం కారణంగా వేలాది చెరువులు ఎండిపోయాయి.
Published : October 30, 2026 at 8:19 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 9:14 AM IST
Small Water Resources in Telangana : ఎల్నినో ప్రభావంతో తెలంగాణలో చెరువులు ఎండిపోతున్నాయి. చిన్న నీటి వనరులపై కరవు ఛాయలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. నాలుగో వంతు చెరువుల్లో చుక్క నీరు లేకపోగా, మరో 7,141 చెరువుల్లో పావు వంతు నీరు కూడా లేదు. సగం నీరు కూడా లేని చెరువులే అధికంగా ఉండగా, 75 శాతానికి పైగా నిండిన చెరువులు కేవలం 550 మాత్రమే ఉన్నాయి. మొత్తం 21,500 చెరువుల్లో సుమారు మూడో వంతు చెరువుల్లో కనీస స్థాయి నీటి నిల్వలు కూడా లేవు.
రాష్ట్రంలో చిన్న నీటి పారుదల రంగంపై ఎల్నినో ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వర్షాలు లేక చెరువుల్లోకి నీరు చేరకపోవడంతో వేలాది చెరువులు ఎండిపోయాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 21,500 చెరువులకు గానూ 6,123 చెరువుల్లో చుక్క నీరు కూడా లేకపోవడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. మరో 7,141 చెరువుల్లో పావు వంతు లోపే నీరు ఉంది. జలాశయాల నుంచి నింపిన నీరు, అక్కడక్కడా కురిసిన వర్షాలతో కొన్ని చెరువుల్లో మాత్రమే కొంతమేర నీరు నిల్వలు ఉండగా, మెజారిటీ చెరువుల్లో నీటిమట్టాలు ఆందోళనకరంగా పడిపోయాయి.
సిద్దిపేట, మెదక్ జిల్లాల్లో పరిస్థితి తీవ్రం
నీటి పారుదల శాఖ గణాంకాల ప్రకారం రాష్ట్రంలోని మొత్తం 21,500 చెరువుల్లో దాదాపు 30 శాతం చెరువులు పూర్తిగా వట్టిపోయాయి. ముఖ్యంగా సిద్దిపేట, మెదక్ జిల్లాల్లో పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది. సిద్దిపేట జిల్లాలో అత్యధికంగా 1,544 చెరువుల్లో నీరు లేకపోగా, మెదక్ జిల్లాలో 1,047, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 482, కరీంనగర్లో 444, పెద్దపల్లిలో 421, జగిత్యాలలో 402, మంచిర్యాల జిల్లాలో 304 చెరువులు ఎండిపోయాయి.
వర్షాభావ పరిస్థితులు చిన్న నీటి వనరులపై ఎంతటి ప్రభావం చూపుతున్నాయో ఈ వివరాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మరో 7,141 చెరువుల్లో 25 శాతంలోపే నీరు ఉంది. అంటే మొత్తం చెరువుల్లో సుమారు మూడో వంతు చెరువులు కనీస స్థాయి నీటి నిల్వలు కూడా లేకుండా ఉన్నాయి. 25 శాతంలోపు నీరున్న చెరువుల జాబితాలో సిద్దిపేట జిల్లాలో 1,154, మెదక్లో 932, యాదాద్రి భువనగిరిలో 646, కరీంనగర్లో 450, నిజామాబాద్లో 319 చెరువులు ఉన్నాయి.
తగ్గిపోతున్న నీటి నిల్వలు
వర్షాలు కురవకపోవడంతో చెరువుల్లోకి కొత్త నీరు చేరకపోగా, ఉన్న నీటి నిల్వలు కూడా తగ్గిపోతున్నాయి. రాష్ట్రంలో 4,805 చెరువుల్లో 25 నుంచి 50 శాతం మధ్య నీటి నిల్వలున్నాయి. మెదక్ జిల్లాలో 443, సిద్దిపేటలో 376, నిజామాబాద్లో 363 చెరువులు ఈ విభాగంలో ఉన్నాయి. మరోవైపు 2,881 చెరువుల్లో మాత్రమే 50 నుంచి 75 శాతం మధ్య నీరు ఉంది. నిజామాబాద్లో 260, ఖమ్మంలో 197, సిద్దిపేటలో 182, కామారెడ్డిలో 167, జగిత్యాలలో 166, పెద్దపల్లిలో 161, మెదక్లో 145, సూర్యాపేటలో 135 చెరువులు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.
సగానికి పైగా నీరు ఉన్నవి 16 శాతం!
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 75 శాతానికి పైగా నీరు ఉన్న చెరువులు కేవలం 550 మాత్రమే. మొత్తం చెరువుల్లో ఇవి మూడు శాతంలోపే. సూర్యాపేట జిల్లాలో అత్యధికంగా 56 చెరువులు ఈ స్థాయిలో ఉండగా సిద్దిపేటలో 51, ఖమ్మంలో 38, జగిత్యాలలో 38, నిజామాబాద్లో 37, యాదాద్రి భువనగిరిలో 34, నల్గొండలో 34, మెదక్లో 32 చెరువుల్లో 75 శాతానికి పైగా నీరు ఉంది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 21,500 చెరువుల్లో సగానికి పైగా నీరు ఉన్నవి 16 శాతంలోపే.
చిన్న నీటి పారుదల వ్యవస్థపై వర్షాభావ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. చెరువులపై ఆధారపడి సాగు చేసే రైతులకు నీటి లభ్యత ప్రధాన సమస్యగా మారింది. చెరువుల్లో నీటి నిల్వలు మరింత తగ్గే ప్రమాదం ఉంది. తాగు నీటి అవసరాల కోసం ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న నీటిని సమర్థంగా వినియోగించడంతో పాటు చెరువుల నీటి నిల్వలపై నిరంతరం పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది.
తీవ్రమవుతున్న ఎల్నినో ప్రభావం - రాష్ట్రంలో ఎడారిగా మారిన వేలాది చెరువులు
అడుగంటుతున్న నీటి వనరులు - నీటి జాడ లేక, నిప్పులు కక్కుతున్న నేలతల్లి!