ఫలించని 'ఆపరేషన్ భిక్షాటన్' - సొంతూళ్లకు తరలించినా నో యూజ్!
వారిని సొంతూళ్లకు పంపినా ప్రయోజనం లేదు - ఆరేడు నెలల్లో 900 మంది తరలింపు - ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడంతో మళ్లీ భిక్షాటన - డబ్బులు ఎక్కువగా వస్తాయని ఐదేళ్లలోపు పిల్లల ఎంపిక
Published : January 17, 2026 at 1:36 PM IST
Small Children Becoming Beggars : ఎవరైనా విదేశీయులు వస్తేనో, ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తేనో మన దేశం ఎంత అందంగా ఉందో చూపించడానికి సన్నాహాలు చేస్తారు. అందులో భాగంగా భిక్షాటనకు వచ్చే చిన్నారులు, పెద్దలను రోడ్లపై కనిపించకుండా ప్రత్యేక శిబిరాల్లోకి తరలిస్తారు. ఆ తర్వాత వారిని పట్టించుకోరు. కొంతకాలం క్రితం నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లు, దేవాలయాల వద్ద భిక్షాటన చేస్తున్న పిల్లలను గుర్తించి వారి సొంతూళ్లకు పంపించేందుకు హైదరాబాద్ జిల్లా అధికారులు చేపట్టిన ‘ఆపరేషన్ భిక్షాటన్’ ఆగిపోయింది. స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ, పోలీస్ అధికారులంతా కలిసి గతేడాది ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
సొంత గ్రామాలకు పంపినా మళ్లీ అదే దారి : పిల్లలతో పాటు తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకులను అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు. తర్వాత వారిని ఒకటీ రెండు రోజులు బాలల సంరక్షణ కేంద్రాల్లో వసతి కల్పించారు. అనంతరం వారి సొంత గ్రామాలకు ప్రత్యేక బస్సుల్లో పంపించారు. ఇలా ఆరేడు నెలల్లో 900 మందిని పంపించారు. కానీ అక్కడ వారిని ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడంతో మళ్లీ దేవాలయాలు, రైల్వేస్టేషన్లు, ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద చిన్నారులు భిచ్చమెత్తుకుంటున్నారు.
భిక్షాటనతో రూ.వేలల్లో సంపాదన : హైదరాబాద్లో భిక్షాటనతో రోజూ రూ.వేలల్లో డబ్బు సంపాదించవచ్చని నగరానికి సమీపంలోని బీదర్, కలబురిగి, బళ్లారి, రాయచూర్, అనంతపురం జిల్లాల నుంచి వందల మంది పిల్లలను వారి తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకులు రెండుమూడేళ్ల నుంచి ఇక్కడికి తీసుకువస్తున్నారు. పెద్ద పిల్లలైతే డబ్బులు వేయరన్న భావనతో ఐదేళ్లలోపు పిల్లలను ఎంచుకుంటున్నారు.
ఈ ప్రాంతాల్లో అధికంగా :
- జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్, పెద్దమ్మగుడి, ప్యారడైజ్ సర్కిల్, మాసబ్ట్యాంక్, నానల్నగర్, చాంద్రాయణగుట్ట ప్రాంతాల్లోని దేవాలయాలు, రద్దీ కూడళ్ల వద్ద ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకూ భిక్షాటన చేయిస్తున్నారు.
- ఆలయాలు, ప్రార్థనా మందిరాలు, కూడళ్ల వద్ద భిక్షాటన చేసుకుంటున్న చిన్నారులతో కొందరు దొంగతనాలు చేయిస్తున్నారు. రౌడీషీటర్ల అనుచరుల్లో కొందరు చిన్నారులపై దాడులు చేస్తున్నారు. కొద్దిరోజుల క్రితం జూబ్లీహిల్స్ పెద్దమ్మ గుడి, బంజారాహిల్స్, నాంపల్లి రైల్వేస్టేషన్ ప్రాంతాల్లో వేర్వేరు ఘటనల్లో 8 మంది చిన్నారులపై దాడులు జరిగాయి.
- గాంధీ, ఉస్మానియా ఆసుపత్రుల వద్ద రాత్రి జరుగుతున్న దొంగతనాలకు ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన చిన్నపిల్లలే కారణమని గుర్తించారు. వీరిని సొంత రాష్ట్రాలకు పంపిస్తే, ఇలాంటి నేరాలకు అడ్డుకట్ట పడడమే కాకుండా వారిలో కొందరైనా విద్యను అభ్యసించే అవకాశం ఉంది.
పిల్లలతో అధిక లాభం : మన దేశంలో దాదాపు ప్రతిచోటా భిక్షాటన చేసే వాళ్లు కనిపిస్తూనే ఉంటారు. రోడ్లు, బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు, సినిమా థియేటర్లు, మార్కెట్లు, ఆలయాలు ఇలా ప్రతిచోటా భిక్షాటన చేసేవారు మనకు తారసపడుతుంటారు. అలాగే వీరిలో పిల్లలు కూడా ఉండటం అత్యంత ఆందోళన కలిగించే అంశం. చిన్న పిల్లలు భిక్షాటన చేస్తే ఎక్కువగా దానం చేస్తారని, అలా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు అనుకునే వారు కొందరున్నారు.
చిన్నారులకు డీఎన్ఏ పరీక్ష : అందుకనే ఐదు సంవత్సరాలు కూడా నిండని ఇతరుల పిల్లల్ని తీసుకొస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ఎండ, వాన అనే తేడా లేకుండా వీరితో భిక్షాటన చేయిస్తున్నారు. దాంతో పంజాబ్ ప్రభుత్వం గతంలో ఓ వినూత్న నిర్ణయం తీసుకుంది. భిక్షాటన జరగని రాష్ట్రంగా పంజాబ్ను మార్చాలని ఆప్ సర్కార్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో భాగంగా భిక్షాటన చేస్తున్న పిల్లలు, వారి సంరక్షకులుగా ఉన్నవారికి ఎక్కడికక్కడ డీఎన్ఏ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఒకవేళ భిక్షాటన చేస్తున్న బాలలతో, వారి వెంటనున్న పెద్దలకు జన్యుపరమైన సంబంధం లేదని డీఎన్ఏ టెస్టుల్లో తేలితే చట్టపరమైన కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు.
అక్రమ రవాణాకు కఠినమైన శిక్ష : ఇతరుల పిల్లలతో భిక్షాటన చేయిస్తున్నందుకు, బాధ్యులైన వ్యక్తులకు జైలు శిక్ష పడుతుందని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. బాలల అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని వెల్లడించాయి. పైలట్ ప్రాజెక్టుగా భిక్షగాళ్లకు డీఎన్ఏ పరీక్షలు చేయించాలంటూ పంజాబ్లోని ఐదు జిల్లాల డిప్యూటీ కమిషనర్లు(డీసీ), అడిషనల్ డిప్యూటీ కమిషనర్ల(ఏడీసీ)కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. 'ప్రాజెక్ట్ జీవన్ జోత్-2'లో భాగంగా రాష్ట్ర సామాజిక భద్రత, మహిళా శిశు సంక్షేమ విభాగం డైరెక్టరేట్ నుంచి ఈ ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
