విజయవాడలో తొలి వందే భారత్‌ స్లీపర్‌ రైలు - త్వరలో ప్రారంభం

ఏపీలో వందేభారత్ స్లీపర్​ బోగీలు - ఇప్పటికే విజయవంతంగా ట్రయల్స్‌ రన్‌, సురక్షిత ప్రయాణాన్ని అందించేందుకు త్వరలో ప్రారంభిస్తామని వెల్లడించిన రైల్వే శాఖ

Sleeper Coaches For Vande Bharat
Sleeper Coaches For Vande Bharat (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Sleeper Coaches For Vande Bharat in Vijayawada: భారతదేశంలో 160కి పైగా వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు ప్రస్తుతం నడుస్తున్న నేపథ్యంలో వందే భారత్‌ రైళ్లకు ప్రయాణికుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. అందుకు అనుగుణంగా వందే భారత్‌ స్లీపర్‌ వెర్షన్‌ను విజయవాడలో ప్రయోగత్మాకంగా ప్రవేశ పెట్టబోతుంది. ఇప్పటికే విజయవంతంగా ట్రయల్స్‌ పూర్తి చేయగా ఎప్పుడు పట్టాలెక్కిస్తారోనని ఆసక్తిగా ప్రయాణికులు ఎదురుచూస్తున్నారు. మెరుగైన, సురక్షిత ప్రయాణం అందించేందుకు తొలి వందే భారత్‌ స్లీపర్‌ రైలును త్వరలో ప్రారంభిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో: తొలి స్లీపర్‌ రైలు ప్రయాణికులకు ఉన్నతస్థాయి సౌకర్యాలు అదే విధంగా వేగం రెండింటినీ ఒకేసారి అందిస్తుంది. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం, భద్రత విషయంలోనూ ఏ మాత్రం రాజీ పడకుండా వందే భారత్‌ స్లీపర్‌ రైలు ర్యాక్‌లను రూపొందించారు. ఇప్పటికే పలు స్థాయిల్లో పరీక్షించారు. ట్రయల్స్‌ అనంతరం సీట్లు, బోగీలకు సంబంధించి పలు మార్పులను చేశారు.

విజయవాడ డివిజన్‌ మీదుగా: ఈ రైళ్లు విజయవాడ డివిజన్‌ మీదుగా నడిపేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నారు. ముందుగా రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే విజయవాడ-సికింద్రాబాద్, విజయవాడ-విశాఖకు తొలి రైళ్లు నడపనున్నారు. అన్నీ అనుకూలిస్తే డిసెంబర్‌లో ప్రారంభించేందుకు రైల్వే శాఖ సన్నాహాలు చేస్తోంది.

ఏపీ వ్యాప్తంగా మరికొన్ని: వందే భారత్‌కు లభిస్తున్నటువంటి ఆదరణ నేపథ్యంలో రైల్వే బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చెన్నై సెంట్రల్‌ - విజయవాడ మధ్య నడుస్తున్న వందే భారత్‌ (నంబరు 20677/20678) రైలును నరసాపురం వరకు పొడిగిస్తూ రైల్వే బోర్డు ఇటీవల ఆదేశాలు జారీ చేసింది. త్వరలో ఈ సర్వీసు మొదలుకానుంది. ప్రస్తుతం చెన్నై సెంట్రల్‌లో ఉదయం 5.30 గంటలకు బయలుదేరే వందే భారత్‌ రేణిగుంట, గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, తెనాలి స్టేషన్ల మీదుగా విజయవాడకు 12.10కి చేరుతోంది.

పొడిగించిన సర్వీసు 11.45 గంటలకు విజయవాడకు చేరుకొని, అక్కడి నుంచి 11.50కి బయల్దేరి మధ్యాహ్నం 12.25కు గుడివాడ, 1.30కి భీమవరం, 2.10కి నరసాపురం చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో మధ్యాహ్నం 2.50 గంటలకు నరసాపురంలో బయలుదేరి 3. 20కి భీమవరం, 4.10కి గుడివాడ, 4.50కి విజయవాడకు చేరుతుంది.

ఇక్కడి నుంచి 4.55 గంటలకు బయలుదేరి, సాయంత్రం 5.20కి తెనాలి, 6.30కి ఒంగోలు, రాత్రి 7.40కి నెల్లూరు, 8.50కి గూడూరు, 9.50కు రేణిగుంట మీదుగా రాత్రి 11.45 గంటలకు చెన్నై సెంట్రల్‌ స్టేషన్‌కు చేరుతుంది. పొడిగించిన మేరకు అడ్వాన్స్‌ రిజర్వేషన్‌ సదుపాయం కల్పించి, నరసాపురంలో ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించి, అక్కడి నుంచి ప్రారంభిస్తామని ఆ తేదీని కొద్దిరోజుల్లో ప్రకటిస్తామని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

