ETV Bharat / state

వేగంగా ఎస్​ఎల్బీసీ పనులు - రంగంలోకి అత్యాధునిక త్రీఆర్మ్‌ బూమర్‌ యంత్రం

ఎస్ఎల్బీసీ పనులు వేగవంతం - పూర్తి భద్రతా చర్యలతో కొనసాగుతున్న పనులు - షీర్‌జోన్‌కు సమాంతరంగా చేపట్టిన బైపాస్ సొరంగం తవ్వకం పూర్తి - జపాన్ నుంచి తెప్పించిన అత్యాధునిక త్రీ ఆర్మ్ బూమర్

Completed SLBC bypass tunnel
పూర్తయిన ఎస్​ఎల్​బీసీ బైపాస్ సొరంగం (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2026 at 10:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SLBC Present Bypass Tunnel Works : ప్రమాదం తర్వాత ఆగిపోయిన ఎస్​ఎల్బీసీ పనులు తిరిగి గాడిన పడ్డాయి. పూర్తి భద్రతా చర్యలతో పున:ప్రారంభమై, ఇప్పుడు కీలక దశకు చేరుకున్నాయి. ప్రమాదం జరిగిన షీర్ జోన్​కు సమాంతరంగా చేపట్టిన బైపాస్ సొరంగం తవ్వకం పూర్తయింది. జపాన్ నుంచి తెప్పించిన అత్యాధునిక త్రీ ఆర్మ్ బూమర్ ద్వారా పనులు మరింత వేగవంతం అవుతాయని అంటున్నారు. 2028 మే లక్ష్యాన్ని చేరుకునేలా సొరంగం పనులను మరింత వేగవంతం చేసేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

ప్రత్యేక బృందంతో పర్యవేక్షణ : శ్రీశైలం ఎడమ గట్టు కాల్వ (ఎస్​ఎల్బీసీ) సొరంగం పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటున్నాయి. గతంలో జరిగిన ప్రమాదం అనంతరం కొంతకాలం నిలిచిపోయిన పనులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొద్ది నెలల క్రితం తిరిగి ప్రారంభించింది. సొరంగం పనులను పూర్తి చేయడంలో వేగంతో పాటు భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి ఆదేశించారు. సొరంగం పనుల పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సైన్యంలో సొరంగాల నిర్మాణంలో పనిచేసిన నిపుణుడు కల్నల్‌ పరీక్షిత్‌ మెహ్రా ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతంలో భౌగోళిక పరిస్థితులను పూర్తిగా అంచనా వేసిన తర్వాతే ముందుకు వెళ్లేలా చర్యలు చేపడుతున్నారు.

బైపాస్ టన్నెల్ పనులు పూర్తి : నేషనల్‌ జియోఫిజికల్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆధ్వర్యంలో హెలీబోర్న్‌ సర్వే నిర్వహించారు. సర్వే ద్వారా గుర్తించిన భౌగోళిక పరిస్థితులు, రాతి పొరలు, షీర్‌జోన్లకు అనుగుణంగా తవ్వకాలు చేపడుతున్నారు. చీఫ్ ఇంజినీర్ శ్రీనివాసరెడ్డి, ఇంజినీర్లు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని పనులు సాఫీగా సాగేలా చూస్తున్నారు. గతంలో ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతానికి సమాంతరంగా తవ్విన బైపాస్‌ టన్నెల్‌ పనులు పూర్తయ్యాయి. తాజాగా ప్రధాన సొరంగం పనులు ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతాన్ని దాటి ముందుకు సాగుతున్నాయి. షీర్‌ జోన్‌ ప్రాంతంలో సుమారు 12 మీటర్ల మేర తవ్వకానికి దాదాపు 20 రోజుల సమయం పట్టింది. ఆ తర్వాత మరో 3.5 మీటర్ల మేర తవ్వకం పూర్తయింది. ప్రస్తుతం గట్టి రాతి ప్రాంతం ఎదురవుతుండటంతో పనులు కొంత సులభంగా సాగుతున్నాయని ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు. ప్రమాదం తర్వాత ఇప్పటి వరకు సుమారు 500 మీటర్ల మేర సొరంగం తవ్వకం పూర్తయింది. ఇంకా దాదాపు 9.2 కిలోమీటర్ల సొరంగం తవ్వాల్సి ఉంది.

అత్యాధునిక జపాన్ యంత్రం సహాయంతో : సొరంగం పనుల వేగాన్ని మరింత పెంచేందుకు అత్యాధునిక త్రీఆర్మ్‌ బూమర్‌ యంత్రాన్ని రంగంలోకి దించారు. జపాన్‌ నుంచి సుమారు రూ.15 కోట్ల వ్యయంతో ఈ యంత్రాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఇప్పటివరకు సొరంగం ఎగువ, దిగువ భాగాల్లో విడివిడిగా తవ్వకాలు చేపట్టాల్సి వచ్చేది. త్రీఆర్మ్‌ బూమర్‌ అందుబాటులోకి రావడంతో ఒకేసారి పూర్తి భాగాన్ని తవ్వే అవకాశం ఏర్పడింది. సుమారు 10 మీటర్ల వ్యాసంతో సొరంగం తవ్వే సామర్థ్యం ఈ యంత్రానికి ఉంది. సోమవారం రాత్రి నుంచే త్రీ ఆర్మ్‌ బూమర్‌తో తవ్వకం ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకు ఔట్‌ లెట్‌ వైపు నుంచి సాగిన పనులతో పాటు తాజాగా ఇన్‌ లెట్‌ వైపు నుంచి తవ్వకాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇరువైపులా కలిపి రోజుకు సుమారు 17 మీటర్ల మేర సొరంగం తవ్వాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

మరో బూమర్​ కోసం కూడా ఆర్డర్ : పనుల వేగాన్ని కొనసాగించేందుకు మరో త్రీఆర్మ్‌ బూమర్‌ను సెప్టెంబర్‌ నెలాఖరు నాటికి అందుబాటులోకి రానుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించేందుకు మూడో బూమర్‌కు ఆర్డర్‌ ఇచ్చారు. ఎస్​ఎల్​బీసీ సొరంగం పనులను 2028 మే నాటికి పూర్తి చేయాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా పనులను వేగవంతం చేస్తున్నారు. త్రీఆర్మ్‌ బూమర్ల వినియోగం పెరగడంతో ఇకపై తవ్వకాల వేగం మరింత పెరుగుతుందని ఇంజనీర్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఓచోట 'డబుల్ డెక్', మరోచోట భూగర్భ మార్గం - మెట్రో రెండో దశలో సరికొత్త హంగులు

మేడిగడ్డ ఏడో బ్లాక్‌లో కాంక్రీట్‌ లోపం - అన్నారం, సుందిళ్లలు ఓకే : CWPRS నివేదిక

TAGGED:

SLBC BYPASS TUNNEL WORKS
SRISAILAM LEFT BANK CANAL WORKS
SLBC WORKS PROGRESS UPDATES
ఎస్​ఎల్బీసీ పనుల తాజా సమాచారం
PRESENT SLBC TUNNEL WORKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.