మెట్రో నుంచి రెసిడెన్షియల్ టౌన్షిప్నకు స్కైవాక్ - హైదరాబాద్లోనే ఫస్ట్ టైమ్ - ఎక్కడంటే?
హైదరాబాద్లో రెసిడెన్షియల్కి అనుసంధానం చేస్తూ స్కైవాక్ నిర్మాణం చేయనున్నారు. రూ.15 కోట్లతో 6 నెలల్లో పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. ఫ్యూచర్లో ఆటంకం కలగకుండా ఐఐటీ హైదరాబాద్ డిజైన్ చేసింది.
Published : September 17, 2026 at 12:28 PM IST
Metro to Residential Skywalk in LB Nagar : హైదరాబాద్ నగరంలో రోజుకు లక్షన్నర వరకు వాహనాలు నలువైపులా రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ప్రస్తుత రోజుల్లో పాదచారులు అటూ ఇటూ రోడ్డు దాటుతున్న క్రమంలో ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని దాటుతున్నారు. కొన్నిసార్లు వేగంగా వచ్చే వాహనాలు ఢీకొని గాయాలపాలవుతుంటారు. అంతేకాదు ప్రాణాలు సైతం కోల్పోయిన సంఘటనలున్నాయి.
ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్లోని రద్దీ ప్రాంతాల్లో పాదచారులకు ఊరట కలిగించడానికి స్కైవాక్ ఏర్పాట్లు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే నగరంలో ఇప్పటి వరకు మెట్రో స్టేషన్ల నుంచి నేరుగా మాల్స్కు, ఆఫీస్లకు చేరుకునేందుకు స్కైవాక్స్ ఉన్నాయి. మెట్రో స్టేషన్, ప్రగతినగర్ రోడ్డు, జేఎన్టీయూ బస్స్టేషన్, లూలూమాల్ వైపు నుంచి సులువుగా పాదచారులు అటూఇటూ వెళ్లవచ్చు.
మొట్టమొదటిసారిగా ఒక రెసిడెన్షియల్ టౌన్షిప్నకు అనుసంధానం చేస్తూ స్కైవాక్ నిర్మించబోతున్నారు. అది ఎక్కడంటే ఎల్బీనగర్ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి పక్కనే 3,576 ఫ్లాట్లతో నిర్మితమవుతున్న వాసవి ఆనంద గేటెడ్ కమ్యూనిటీకి నేరుగా చేరుకునేందుకు వీలుగా నిర్మించే స్కైవాక్ నిర్మాణానికి చట్టబద్ధ అనుమతులు లభించాయని వాసవి గ్రూప్ సీఎండీ యొర్రం విజయ్కుమార్ బుధవారం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు ట్రాఫిక్ పోలీసుల నుంచి ఎన్వోసీ వచ్చిందని, ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, బారికేడింగ్ తర్వాత పనులు మొదలు పెడతామని పేర్కొన్నారు.
ఎల్ అండ్ టీ హైదరాబాద్ మెట్రోతో కుదిరిన ఒప్పందం
స్కైవాక్ వాసవి ఎవెన్యూస్ ఎల్ఎల్పీ, ఎస్ఆర్ ఇన్ఫ్రా అండ్ డెవలపర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయని తెలిపారు. ఎల్ అండ్ టీ హైదరాబాద్ మెట్రోతో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం 6 నెలల్లో స్కైవాక్ను పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. అయితే రూ.15 కోట్లతో చేపట్టే ఈ స్కైవాక్ను ఐఐటీ హైదరాబాద్ డిజైన్ చేసింది. సెంట్రల్ మీడియన్ నుంచి 14.5 మీటర్ల దూరంలో, నేషనల్ హైవే-65కు ఆనుకుని ఉన్న కాలిబాటల వరకు నిర్మిస్తారు. ఇందులో 10 ప్రధాన స్తంభాలు ఉంటాయి. ఒక్కో స్తంభం 5.94 మీటర్ల వ్యాసం, 8.64 మీటర్లతో ఎత్తుతో 12-14 మీటర్ల దూరంలో నిర్మిస్తారు. దీన్ని ఫ్యూచర్లో కూడా ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా డిజైన్ చేశారు. ప్రధాన స్కైవాక్ స్తంభం, అంతర్గత సరిహద్దు స్తంభం (దిగే మెట్లతో) మధ్య దూరం సుమారు 12.5 మీటర్లు ఉంటుంది. స్కైవాక్లో ర్యాంప్, లిఫ్ట్ సదుపాయంతో పాటు మెట్లు ఉంటాయి.
స్కైవాక్లతో కలిగే ప్రయోజనాలు
- వాహనాలు వేగంగా వెళ్లే దగ్గర, జంక్షన్ల వద్ద రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగేందుకు అవకాశం ఉండదు.
- వృద్ధులు, వికలాంగులు, పిల్లలు ఎలాంటి భయం లేకుండా రోడ్డు దాటవచ్చు.
- ఈ స్కైవాక్స్ నిర్మించడం వల్ల ప్రయాణికులు ఒక మోడ్ నుంచి మరో మోడ్కు సులభంగా మారవచ్చు
- బిజీగా ఉండే కూడళ్లలో రోడ్డు దాటడానికి ఎక్కువ సమయం వృథా కాదు.
- మోడ్రన్ స్కైవాక్లలో వికలాంగుల కోసం ప్రత్యేక లిఫ్ట్లు, ఎస్కలేటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
- కొన్ని స్కైవాక్స్ నేరుగా షాపింగ్ మాల్స్ లేదా సముదాయాలకు అనుసంధానం చేసి ఉంటాయి. దీంతో వ్యాపారాలు, కస్టమర్ల సంఖ్య పెరుగుతుంది.
- స్కైవాక్తో ప్రయాణికులు ఎండ, వాన తగలకుండా ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకి వెళ్లవచ్చు.
- వ్యాయామం, ఆరోగ్యం సురక్షితమైన వాతావరణం ఉండటం వల్ల ప్రజలు నడవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు.
ఆకాశమార్గంలో మరో భారీ స్కైవాక్ - ఇకపై ఈ ప్రాంతాల వారు డోంట్ వర్రీ!
హైదరాబాద్లోని రద్దీ కూడళ్లలో స్కైవాక్లు - త్వరలో సికింద్రాబాద్, జేఎన్టీయూ వద్ద నిర్మాణాలు