20 అంతస్తులు 8 భవనాలను కలుపుతూ స్కై పార్క్​ - వారికి ప్రత్యేక అనుభూతి

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 20 అంతస్తుల 8 టవర్లపై నిర్మించిన ఆకర్షణీయ ఉద్యానవనం - రాత్రి వెలుగుల్లో అద్భుతంగా కనిపిస్తున్న కట్టడం

Visakhapatnam Sky Park
Visakhapatnam Sky Park (Image Source: Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Sky Park in Visakhapatnam: విశాఖపట్నం తన అందాలతో, సముద్రతీర సోయగాలతో ప్రసిద్ధి పొందిన నగరం. అందులో ఒకటి ప్రస్తుతం తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. అదే నగరంలోని ఎండాడ కూడలిలో ఉన్న స్కై పార్క్. 20 అంతస్తుల 8 భవనాలను అనుసంధానిస్తూ అద్భుతమైన ఈ గగన ఉద్యానవనం నిర్మించారు. ఈ నిర్మాణం రాత్రివేళ వెలుగులలో మెరిసిపోతోంది. ఈ సమయంలో చూస్తే గగనంలో తేలియాడే ఒక నక్షత్ర మండలం భూమిపైకి దిగిపోయినట్టుగా కనిపిస్తుంది.

20 అంతస్తులపై ఉద్యానవనం: ఈ ప్రాజెక్టులోని ప్రతి భవనం సుమారు 20 అంతస్తుల ఎత్తులో నిర్మించారు. వాటిని పైభాగంలో కలిపి, ఒక ఉద్యానవనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పార్క్​ పచ్చదనంతో కళకళలాడుతోంది. రాత్రివేళ LED లైటింగ్‌, వాకింగ్‌ ట్రాక్‌లు, ఫౌంటెన్‌లు అన్నీ ఈ దృశ్యాన్ని ఒక కలల ప్రపంచంలా మార్చేస్తాయి.

సముద్రాన్ని చూస్తూ: ఈ భవనాలు విశాఖలోని సముద్రానికి అతి సమీపంగా ఉండటం ప్రత్యేకత. రాత్రి సమయంలో లైట్ల వెలుగుల్లో ఈ ఉద్యానవనం మెరుస్తుండగా, పై అంతస్తు నుంచి సముద్రపు అలలు, నగర దీపాల వెలుగు, ఆకాశంలోని నక్షత్రాలు ఈ మూడు కలిసిన దృశ్యం చూసినవారు మంత్రముగ్ధులవుతున్నారు. రాత్రి వేళ ఈ పార్క్​లో కలియతిరుగుతూ సముద్రాన్ని చూస్తే మనసు హాయిగా ఉంటుందని ఈ భవంతుల్లో నివసించేవారు చెబుతున్నారు. ఇంత ఎత్తులో ప్రకృతిని ఆస్వాదించడం జీవితంలో ఒక ప్రత్యేక అనుభూతి అని అంటున్నారు.

ఇంజనీరింగ్‌ అద్భుతం: ఈ స్కై పార్క్​ నిర్మాణం వెనుక ఉన్న ఇంజనీరింగ్‌ అద్భుతం ఉందనే చెప్పాలి. 20 అంతస్తుల ఎత్తులో 8 టవర్లను అనుసంధానించడమంటే సాంకేతికంగా పెద్ద సవాలు. భవనాల మధ్య కాంక్రీట్‌ బ్రిడ్జ్‌ల మాదిరిగా ప్రత్యేకంగా నిర్మించి, వాటిపైన పార్క్​ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పార్క్​లో మొక్కలు, లైటింగ్‌, వాకింగ్ ట్రాక్​లు, ఇతర సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు.

రోజంతా బిజీగా గడిపి ఇంటికి వచ్చే వారు ఈ ఉద్యానవనాన్ని వాకింగ్‌ జోన్‌ లేదా సేదతీరేందుకు ఉపయోగిస్తున్నారు. నగరానికి వచ్చిన పర్యాటకులు కూడా ఈ ఆకాశ ఉద్యానవనాన్ని చూడాలని ఆసక్తి చూపుతున్నారు. రాత్రివేళ ఈ టవర్లపై నుంచి చూసే విశాఖ బీచ్‌ అందాలు, సిటీ వ్యూ ఈ ఉద్యానవనాన్ని పర్యాటక ఆకర్షణగా నిలబెట్టాయి. అయితే స్కై పార్క్​ చూసేందుకు కేవలం భవంతుల్లో నివసించేవారికి మాత్రమే అనుమతి ఉంది.

రాత్రి వెలుగుల్లో అద్భుత దృశ్యం: రాత్రివేళ ఈ గగన ఉద్యానవనం వెలుగులతో ముస్తాబై, ఆకాశంలో మెరిసే ఒక సముద్ర నక్షత్ర మండలంలా కనిపిస్తోంది. ఎవరు చూసినా ఆ అందాన్ని కెమెరాలలో బంధించకుండా ఉండలేరు. విశాఖ వాసులు ఈ నిర్మాణాన్ని నగర సొగసుకు ప్రతీకగా చూస్తున్నారు. విశాఖ నగరంలో ఇప్పటికే గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌, రహేజా వంటి అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులతో పాటు అనేక ఐటీ సంస్థలు అడుగుపెడుతున్నాయి.

