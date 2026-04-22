ఆర్డర్ ఇస్తే చాలు క్షణాల్లో గాల్లో ఎగిరొస్తాయి! - డ్రోన్లతో స్కై ఎయిర్ ఈ కామర్స్ సేవలు
హైదరాబాద్ నగరంలో వచ్చే ఏడాది నుంచి అందుబాటులోకి రానున్న స్కై ఎయిర్ ఈకామర్స్ సేవలు - వేగవంతమైన ఆర్డర్ డెలివరీకి దోహదం
Published : April 22, 2026 at 9:02 AM IST|
Updated : April 22, 2026 at 9:09 AM IST
Sky Air E Commerce Service With Drones : హైదరాబాద్ మాహనగరంలో ప్రస్తుతం ఎలాంటి వస్తువుల డెలివరీ చేసేందుకైనా వాహనాలే ఆధారం. కిరాణా, ఫుడ్ ఇలా దేనికైనా ఓ 10 నిమిషాలు సమయం పడుతుంది. అదీ డెలివరీ హబ్లు, రెస్టరంట్లు సమీపంలో ఉంటేనే. ఓ 30 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి రావాలంటే నగరంలో ట్రాఫిక్ జామ్ దృష్ట్యా కనీసం గంట నుంచి రెండు గంటల సమయం తీసుకుంటారు. కానీ దిల్లీ, బెంగళూరు లాంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కై ఎయిర్ సంస్థ హైపర్ లోకల్ డ్రోన్ డెలివరీ నెట్వర్క్ ద్వారా కేవలం 7 నిమిషాల్లోనే డెలివరీ చేయగలుగుతోంది. హైదరాబాద్ నగరంలోనూ వచ్చే ఏడాది జులైలో తమ డ్రోన్ డెలివరీ సేవలను ప్రారంభించేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టినట్లుగా ఇటీవల ‘హైసియా’ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనలో పేర్కొంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి స్కై ఎయిర్ ‘మెడిసిన్స్ ఫ్రం స్కై’ ప్రాజెక్ట్లో ఈ సంస్థ ఇప్పటికే భాగమైంది. గురుగ్రామ్, బెంగళూరు నగరాల్లో ఈ-కామర్స్ అల్ట్రా ఫాస్ట్ డ్రోన్ డెలివరీ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన ఈ కంపెనీ ప్రతినిధులు దిల్లీలో ప్రస్తుతం రోజుకి 12 లక్షల డెలివరీలు చేస్తున్నట్లుగా వివరిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో రోజుకి 3.75 లక్షలు లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నట్లు వివరించారు.
ఎలా పని చేస్తాయంటే :
డ్రోన్లు గాలిలో సురక్షితంగా ఎగరేందుకు వీలుగా వర్చువల్ స్కై టన్నెల్ ఏర్పాటు చేస్తారు. వేర్హౌస్ నుంచి సరుకు డెలివరీ చేయాల్సిన ప్రాంతం వరకు ఈ మార్గంలోనే డ్రోన్లు వెళతాయి.
ఆ రూట్లో ఇతర డ్రోన్లు ఉన్నాయా? వాతావరణం అనుకూలంగా ఉందా లేదా అనే విషయాలు తనిఖీ చేసేందుకు అన్మ్యాన్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం నుంచి భద్రతపరమైన అనుమతులను తీసుకోవాల్సి పొందాల్సి ఉంటుంది.
నిర్దేశిత ప్రాంతాల్లో బేస్ స్టేషన్లు ఉంటాయి. కస్టమర్ల నుంచి ఆర్డర్ రాగానే అక్కడి నుంచి డ్రోన్లు బయలుదేరుతాయి. భూ ఉపరితలానికి 120 మీటర్ల ఎత్తులో ఎగురుతాయి.
గమ్యస్థానానికి రీచ్ అయ్యాక భూమి నుంచి 20 మీటర్ల ఎత్తు వరకు దిగి, పార్సిల్ను సురక్షితంగా నిర్దేశిత స్కైప్యాడ్ ప్రదేశంలో విడిచిపెడుతుంది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ 7 నిమిషాల్లో పూర్తవుతుంది.
అక్కడి నుంచి డెలివరీ బాయ్ వస్తువును తీసుకుని కస్టమర్కు అందిస్తారు. తర్వాత సంబంధిత డ్రోన్ తిరిగి తన బేస్ స్టేషన్కు చేరుకుంటుంది.
డ్రోన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని ట్రాక్ చేసేందుకు 5జీ మాడ్యుల్ ఉంటుంది. రియల్ టైమ్ నావిగేషన్కు డ్రోన్ను ఉపయోగిస్తారు. ఒక్కో డ్రోన్ సుమారు 10 కిలోల బరువు మోయగలదు.
లైసెన్స్ ఉంటేనే : సాధారణంగా డ్రోన్ పరికరాన్ని పైకి ఎగరవేసినప్పుడు కంటికి కన్పించే దూరం వరకే ఆపరేట్ చేయడం చూస్తుంటాం. ఇక్కడేమో డెలివరీ కోసం 30 కి.మీ. దూరం అందునా సిటీలో కంటికి కన్పించనంత దూరంలో ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. అందుకోసం ‘బియాండ్ విజువల్ లైన్ ఆఫ్ సైట్’ అనుమతులు తప్పనిసరి.
పైలట్ లేకుండానే కొన్ని డ్రోన్లు ఆటోమోటివ్గా ఎగురుతాయి. వాటికి ఎలాంటి ఆపరేటర్, రిమోట్ అవసరం లేదు. కాకపోతే సరిగ్గా వెళ్తున్నాయా, లేదా అనేది వ్యవస్థ పర్యవేక్షిస్తుంది. గమ్యాన్ని చేరుకునే మార్గంలో పక్షులు, ఇతర డ్రోన్లు ఉంటే సెన్సర్ల సహాయంతో వాటిని తప్పించుకుంటుంది.
డ్రోన్ గాలిలో ఉన్నంతసేపు నిరంతరం సమాచారాన్ని పంపుతుంది. వేగం, బ్యాటరీ స్థితి, వాతావరణ పరిస్థితుల తదితర 255 రకాల సమాచారాన్ని బ్లాక్బాక్స్ రికార్డు చేస్తుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డ్రోన్ సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయ్యేందుకు వీలుగా ఇన్బిల్ట్గా పారాచ్యూట్ వ్యవస్థ సైతం ఉంటుంది.
వినియోగదారుడు, కంపెనీ డ్రోన్ ఎక్కడ ఉందనే విషయాలను రియల్టైమ్లో లైవ్ ట్రాకింగ్ ద్వారా చూడవచ్చు. సేవలు వేగంగా అందించడంతోపాటు, ఒక్కో డ్రోన్ డెలివరీ ద్వారా 520 గ్రాముల కాలుష్య ఉద్గారాలను తగ్గించేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది. ఫలితంగా పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని నిర్వాహకులు వివరిస్తున్నారు.