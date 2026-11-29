'ప్రభుత్వ ప్రణాళిక అమలు చేయండి సారూ' - NH-65పై ప్రమాదాల నివారణ చర్యల కోసం ప్రజల విజ్ఞప్తి
Accidents Measures Prevent On NH-65 : హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదాలను నివారించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందించి, అమలు చేయాలని భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా నల్గొండ జిల్లాలోని బ్లాక్స్పాట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.
Published : November 29, 2026 at 7:06 PM IST
రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న 7 జిల్లాల్లో ప్రత్యేక ప్రణాళికను రూపొందించి అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. నల్గొండ జిల్లా పరిధిలోని 67 కి.మీ.ల మేర విస్తరించి ఉన్న హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారి ప్రస్తుతం మృత్యు మార్గంగా మారింది. దీంతో ఈ రోడ్డుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రణాళికను అమలు చేస్తే ప్రమాదాల తీవ్రతతో పాటు మరణాల సంఖ్య తగ్గించే అవకాశాలు మెరుగవుతాయని జిల్లా వాసులు ఆశిస్తున్నారు.
5 మండలాల్లో 67 కి.మీ.ల మేర
హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారి (ఎన్హెచ్-65) నల్గొండ జిల్లా పరిధిలో 67 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. చిట్యాల మండలంలోని గుండ్రాంపల్లి నుంచి కేతేపల్లి మండలంలోని ఉప్పలపహాడ్ వరకు కొనసాగుతుంది. మండలాల వారీగా చూస్తే చిట్యాలలో 20 కి.మీ, నార్కట్పల్లిలో 9, కట్టంగూర్లో 18, నకిరేకల్లో 5, అలాగే కేతేపల్లిలో 15 కి.మీ.ల మేర వెళ్తోంది.
ఈ చర్యలు చేపట్టాలి
ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే బ్లాక్ స్పాట్ల దగ్గర వాహనదారులకు దూరం నుంచే కనిపించేలా హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. రాత్రిపూట స్పష్టంగా కనిపించేలా విద్యుత్ దీపాలను అమర్చాలి. కట్టంగూర్లోని నల్గొండ క్రాస్రోడ్, అదే మండలంలోని చెర్వు అన్నారం క్రాస్రోడ్ అలాగే సమీప గ్రామాల నుంచి వాహనాలు ప్రధాన రహదారిపైకి ప్రవేశించే చోట ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి ఈ ప్రాంతాలను జంక్షన్లుగా అభివృద్ధి చేయాలి. అంతేకాకుండా కేతేపల్లి మండలంలోని రహదారి వెంట ఉన్న గ్రామాల్లో స్థానికంగా ఉండే వాహనాల రాకపోకల కోసం సర్వీస్ రోడ్లు, అండర్పాస్లు నిర్మించాలి.
ప్రమాదానికి గురైన కారుతో అప్రమత్తం
వాహనాల పరిమితికి మించిన వేగాన్ని నియంత్రించేందుకు, డ్రైవర్లకు అవగాహన కల్పించి చైతన్యపరచేందుకు నల్గొండ జిల్లా ఎస్పీ శరత్చంద్రపవార్ ప్రత్యేక చర్య చేపట్టారు. తమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో చిట్యాల మండలంలోని వెలిమినేడు వద్ద 'అరైవ్ అలైవ్' అనే నినాదంతో ఒక పెద్ద హోర్డింగ్ను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే రహదారిపై వెళ్లే వాహనదారులకు స్పష్టంగా కనిపించేలా ప్రమాదానికి గురైన ఓ కారును ఎత్తైన స్టాండ్పై నిలబెట్టారు.
12 బ్లాక్ స్పాట్ల గుర్తింపు
జిల్లా గుండా వెళ్లే హైవేపై పలుచోట్ల ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే ప్రాంతాలు (బ్లాక్ స్పాట్లు) గుర్తించారు. వీటిలో చిట్యాల మండల పరిధిలోని చిట్యాల, గుండ్రాంపల్లి, వెలిమినేడు, పెద్దకాపర్తి, నార్కట్పల్లి మండలంలోని నార్కట్పల్లి ఫ్లైఓవర్, ఏపీ లింగోటం ఉన్నాయి. అలాగే కట్టంగూర్ మండలంలోని కట్టంగూర్ ఫ్లైఓవర్ (నల్గొండ, కురుమర్తి క్రాస్రోడ్లు), నకిరేకల్ ప్రవేశ మార్గంలోని జంక్షన్, కేతేపల్లి మండలంలోని ఇనుపాముల కూడలి, కేతేపల్లి ఎస్సీ కాలనీ, చీకటిగూడెం స్టేజీలను బ్లాక్ స్పాట్లుగా గుర్తించారు.
"రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించేందుకు పోలీస్ శాఖ నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. అతివేగంతో వెళ్లే వాహనాలను గుర్తించేందుకు స్పీడ్ లేజర్ గన్లను ఉపయోగించి జరిమానాలు విధిస్తున్నాం. అలాగే బ్లాక్ స్పాట్ల దగ్గర బ్లింకర్ లైట్లను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(ఎన్హెచ్ఏఐ)కి ఎస్పీ లేఖ రాశారు" - కె.శివరాంరెడ్డి, నల్గొండ డీఎస్పీ
నల్గొండ జిల్లా పరిధిలోని జాతీయ రహదారిపై 2024 నుంచి ఇప్పటి దాకా 446 ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఈ ఘటనల్లో 181 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 357 మంది గాయాల పాలయ్యారు.
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