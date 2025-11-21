చలికాలంలో చర్మం పొడిబారడం, పగుళ్లు - ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
శ్రీకాకుళం సర్వజనాసుపత్రిలోని చర్మ వ్యాధుల విభాగానికి బాధితుల తాకిడి - ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు ఏమిటంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 1:08 PM IST
Skin Problems In Winter Season: ప్రస్తుతం ఓ వైపు చలి చంపేస్తోంది. మరోవైపు రోజురోజుకు శీతల గాలుల తీవ్రత పెరుగుతోంది. వాటి ప్రభావంతో చర్మ రుగ్మతలు వేధిస్తుంటాయి. చర్మం పొడిబారడం, పగుళ్లు రావడం, దురదతో కూడిన ఎర్రటి మచ్చలు ఏర్పడటం వంటి సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. చిన్నారుల నుంచి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సమయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. రద్దీ ప్రదేశాలు, వసతి గృహాల్లో ఉండే విద్యార్థుల నుంచి చర్మ సమస్యలు అవకాశం ఉందని వైద్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
శ్రీకాకుళం సర్వజనాసుపత్రిలోని చర్మ వ్యాధుల విభాగానికి ప్రస్తుతం రోజుకు 80-90 మంది వరకు అవుట్ పేషెంట్లు వస్తున్నారు. సాధారణంగా నెలకు 1,500 నుంచి 2,000 వరకు ఓపీ ఉంటుంది. ఇటీవల రోగుల తాకిడి పెరగడంతో ఈ నెల ఆ సంఖ్య 3,000కు చేరుకుంటుంది అని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు ఇవీ:
- చర్మం పొడిబారడం వల్ల తామర (ఎగ్జిమా) వస్తుంది. దాని వల్ల దురద ఎక్కువగా ఉంటుంది. గోకితే దద్దుర్లు ఏర్పడి మంట పుడుతుంది.
- జలుబు, దగ్గు, ఎక్కువగా ఉన్న పిల్లలు ఎటోఫిన్ డెర్మటైటిస్ వ్యాధికి గురి కావడంతో శరీరంపై ఎరుపు రంగు మచ్చలు వస్తాయి.
- సొరియాసిస్ సోకి చర్మంపై మచ్చలు ఏర్పడతాయి. దాంతో పొట్టులా రాలిపోతూ దురద వస్తుంది. తలలో చుండ్రు పెరుగుతోంది.
- సెబోరిక్ డెర్మటైటిస్ తలలో ఏర్పడి పొట్టులా చర్మం ఊడిపోతుంది. కాళ్ల మడమలు, పెదాలు, చేతులపై పగుళ్లు వస్తాయి.
- చేతి మునివేళ్లు మంటగా ఉంటాయి. అలాగే గుంజినట్లు అవుతాయి.
ఏం చేయాలంటే:
- చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే సమయంలో వీలైనంత వరకు ఇంట్లోనే ఉండాలి. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు పూర్తిగా చర్మాన్ని కప్పేలా కాటన్ లేదా ఉన్ని దుస్తులు ధరించాలి. సన్స్క్రీన్ లేపనాలు వంటివి వాడాలి.
- చలికాలంలో గ్లిజరిన్ సబ్బులు వాడాలి. గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయడం ఉత్తమైనది. అలాగే చర్మం తేమగా ఉండేలా ప్రతి 2 గంటలకోసారి కొబ్బరి నూనె, కోల్డ్ మాయిశ్చరైజర్ క్రీములు పూసుకోవాలి.
- ప్రతిరోజు కనీసం 3 లీటర్ల నీరు తాగాలి. ఆహార పదార్థాలు విటమిన్ ‘సి’ ఎక్కువగా ఉండేవే తీసుకోవాలి. సొరియాసిస్, తామర, దద్దుర్లు ఏర్పడితే ఇంట్లోనే సొంత వైద్యం చేసుకోకుండా తక్షణమే వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి. వారి సలహాలు తీసుకోవాలి.
- గృహిణులు పాత్రలు కడిగేందుకు సబ్బులు వాడతారు. ఆ పని పూర్తయిన వెంటనే చేతుల్ని శుభ్రం చేసుకుని కొబ్బరినూనె, మాయిశ్చరైజర్ క్రీములు, ఇతర లేపనాలు రాసుకోవాలి.
నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు:
'చర్మ రుగ్మతలకు ప్రాథమిక దశలోనే వైద్యం తీసుకుంటే సమస్య జఠిలం కాకుండా పరిష్కరించుకోవచ్చు. నిర్లక్ష్యం చేస్తే వ్యాధి తీవ్రత పెరుగుతుంది. సొరియాసిస్, తామర వచ్చిన వారు వైద్యుల సూచనల మేరకు సక్రమంగా మందులు వినియోగించాలి. శీతాకాలంలో చర్మం ఎప్పుడూ తేమగా ఉంచుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి.' - డా. వావిలాపల్లి రేవతి, చర్మవ్యాధి నిపుణురాలు, శ్రీకాకుళం ప్రభుత్వ సర్వజనాసుపత్రి
రాష్ట్రంలో పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే 'శీతాకాలం'లో సేఫ్!
చలికాలంలో మూడీగా అనిపిస్తుందా? - ఇలా చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!