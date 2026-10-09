వయోజన విద్యతో మొదలైంది - ఇప్పుడు ఏఐలోనూ శిక్షణ ఇస్తోంది
మహిళలు సొంతకాళ్లపై నిలబడాలని స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ అప్పట్లో లిట్రసీ హౌస్ ద్వారా వృత్తి నైపుణ్యాలు అందించారు. ఇప్పుడీ సంస్థ అన్ని రంగాల్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తూ 'ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలంగాణ అవార్డు' సాధించింది.
Published : October 9, 2026 at 5:04 PM IST
Free AI Skill Training To Women In Hyderabad : సొంత కాళ్లపై నిలబడాలనేది ప్రతి మహిళ కల. దాన్ని నెరవేర్చే వేదికయ్యంది దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ మహిళా సభ లిట్రసీ హౌస్. స్వాతంత్య్రానికి ముందే వయోజన విద్యతో అక్షరాస్యతా విప్లవానికి నాంది పలికిన ఈ సంస్థ. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా అడుగులు వేస్తోంది. నేడు ఏకంగా ఏఐ శిక్షణ వరకు మహిళలకు సాంకేతికతపరంగా అండగా నిలుస్తోంది. దశాబ్దాలుగా ఎంతోమంది మహిళల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్న ఆ సంస్థను తాజాగా ప్రతిష్టాత్మక 'ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలంగాణ అవార్డు' వరించింది.
కాలానికి అనుగుణంగా నైపుణ్య శిక్షణలు
సమాజంలో మహిళలు స్వయంగా ఉపాధి పొంది, సొంత కాళ్లపై నిలబడాలనే ముందస్తు ఆలోచనతో దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ ఈ మహిళా సభను ప్రారంభించారు. నాటి నుంచి నేటి వరకు హైదరాబాద్ వేదికగా వేలాది మంది మహిళల జీవితాల్లో ఈ సంస్థ వెలుగులు నింపుతోంది. ఈ లిట్రసీ హౌస్ స్వాతంత్య్రానికి పూర్వమే వయోజన విద్యను ప్రోత్సహించింది. ఇప్పుడూ మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మహిళలకు ఆధునిక నైపుణ్య శిక్షణ అందిస్తూ సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తోంది.
ఏఐ విభాగంలోనూ ట్రైనింగ్
హైదరాబాద్ నగరంలో అక్షరాస్యత పెంపొందించడం, కుట్టు మిషన్ల పంపిణీ, టైలరింగ్ వంటి సాంప్రదాయ మార్గాలతో మొదలైన సేవలు కాలానుగుణంగా మారుతూ వచ్చాయి. నిరుపేద మహిళలకు ఆర్థిక స్వావలంబన చేకూర్చడంతో పాటు, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, బ్యూటిషియన్లలో ప్రత్యేక శిక్షణ అందిస్తున్నారు. నేటి డిజిటల్ యుగంలో విద్యార్థినులు టెక్నాలజీలో వెనుకబడకూడదనే ఉద్దేశంతో ఇటీవల ఏఐ విభాగంలోనూ అధునాతన శిక్షణను అందిస్తోంది.
అవార్డు వరించడంతో నిర్వాహకుల హర్షం
సమాజ సేవ, మహిళా సాధికారత, విద్యా రంగాల్లో విశేష సేవలందిస్తున్న దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ మహిళా సభకు తాజాగా ప్రతిష్టాత్మక గౌరవం దక్కింది. ఎన్జీవో విభాగంలో సమాజ శ్రేయస్సుకు, సమగ్ర అభివృద్ధికి చేసిన కృషికి గానూ ఈ సంస్థకు 2026 ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు లభించింది. సంస్థ ఛైర్మన్ జె.రమాదేవి, కార్యదర్శి ధరణి ఈ పురస్కారం అందుకున్నారు. దశాబ్దాలుగా విద్య, వైద్యం, ఉపాధి రంగాల్లో అండగా నిలుస్తున్న తమకు ఈ అవార్డు రావడం పట్ల వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"స్వాతంత్రోద్యమ సమయంలో దుర్గాబాయి కీలక పాత్ర పోషించారు. స్వాతంత్రం వ్చచిన తర్వాత కూడా ప్రజలకు సేవ చేయాలని తపించారు. ముఖ్యంగా స్త్రీలు స్వావలంబన దిశగా అడుగులు వేయాలని ఆమె ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేశారు. హైదరాబాద్లో 1968-69లో ఈ లిటరసీ హౌస్ను ప్రారంభించారు. విద్యార్థుల ఆసక్తి మేరకు వాళ్లకి నచ్చింది నేర్పిస్తున్నాం. శిక్షణ పూర్తయిన వారికి సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇస్తున్నాం. రిక్రూటర్లను పిలిపించి, ఇక్కడే ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి ఉద్యోగాల్లో చేరేలా ప్రోత్సహిస్తున్నాం" - రమాదేవి దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ లిటరసీ హౌస్ ఛైర్పర్సన్
అతివల్లో ఆత్మస్థైర్యం నింపుతూ
పెళ్లైన తర్వాత జీవితంలో ఏమీ సాధించలేనేమో అనుకున్నానని, కానీ ఇక్కడ శిక్షణ పొందాక తనలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అయిందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ట్రైనీ సునీత. సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించి ధైర్యంగా నిలబడతాననే నమ్మకం వచ్చిందని చెబుతున్నారు. డిగ్రీ, ఎంబీఏ చదువులు పూర్తి చేసినప్పటికీ సరైన స్కిల్స్ లేకపోవడంతో చాలామంది ఉద్యోగాలు సాధించలేకపోతున్నారు. కానీ చదువుతో పాటు ఇక్కడ ఏఐ, కంప్యూటర్ శిక్షణ తమ కెరీర్కు ఎంతగానో తోడ్పడుతోందని చెబుతోంది ఈ విద్యార్థిని.
మరోవైపు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉన్న బ్యూటీషియన్ కోర్సు పూర్తి చేసుకుని సొంతంగా బిజినెస్ ప్రారంభిస్తామంటోంది మరో యువతి. అలాగే టైలరింగ్ శిక్షణ ద్వారా ఎంతోమంది మహిళలు సొంతంగా దుస్తులు కుడుతూ కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తున్నారు.
"నేను నెల రోజులుగా ఇక్కడ శిక్షణ పొందుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను కూడా ఉద్యోగం సాధించగలనన్న విశ్వాసం వచ్చింది. ఎంఎస్ ఆఫీస్, ఏఐ టూల్స్ నేర్చుకుంటున్నాను. టీచర్లు కూడా ఎంతో వివరంగా చెబుతున్నారు. మరో నెల రోజుల్లో ట్రైనింగ్ పూర్తవుతుంది" - శిక్షణ పొందుతున్న ఓ యువతి
ఉపాధి కల్పించే స్కిల్స్ అందించడమే లక్ష్యం
మారుతున్న సమాజ అవసరాలకు అనుగుణంగా, మహిళలకు ఉపాధినిచ్చే సరికొత్త నైపుణ్యాలను ఒకే వేదికపై అందించడమే తమ ప్రాథమిక లక్ష్యమని చెబుతున్నారు లిట్రసీ హౌస్ సెక్రటరీ ధరణి. ఏ రంగంలోనైనా రాణించాలంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవసరమని ఆ దిశగా మహిళలను తీర్చిదిద్దుతున్నామని స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో శిక్షణ అందిస్తున్న టీచర్ పద్మరాణి వెల్లడించారు. తరాలు మారినా, సాంకేతికత రూపాంతరం చెందినా మహిళా అభ్యున్నతియే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతున్న దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ మహిళా సభ లిట్రసీ హౌస్ సమాజంలో ఎంతో మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.
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