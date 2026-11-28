రాజమహేంద్రవరంలో స్కిల్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ - కేంద్రంతో ఒప్పందం
Skill India International Centre in Rajamahendravaram : రాజమహేంద్రవరంలోని నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో 'స్కిల్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్' ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 2:01 PM IST
రాష్ట్ర యువతకు అంతర్జాతీయ ఉపాధి అవకాశాలను పెంపొందించే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక కీలకమైన అడుగు వేసింది. రాజమహేంద్రవరం జిల్లా బొమ్మూరులోని నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ (న్యాక్) అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (ఏఎస్టీఐ)లో 'స్కిల్ ఇండియా అంతర్జాతీయ కేంద్రాన్ని' (ఎస్ఐఐసీ) ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. అందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి, వ్యవస్థాపక మంత్రిత్వ శాఖతో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎమ్ఓయు) కుదుర్చుకుంది.
వివిధ రంగాలలో పెరుగుతున్న ప్రపంచ మానవ వనరుల డిమాండ్కు అనుగుణంగా రాష్ట్ర యువత సామర్థ్యాలను తీర్చిదిద్దుతూ వారికి నైపుణ్య శిక్షణ అందించడమే ఈ కేంద్రం ప్రాథమిక లక్ష్యం. తమ యువతకు విదేశాలలో సురక్షితమైన, చట్టబద్ధమైన ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ప్రతిపాదిత ఈ కేంద్రం ద్వారా ప్రభుత్వం యువతకు సమగ్ర సేవలను అందిస్తుంది. రాష్ట్రంలోని ఐటీఐలు, పాలిటెక్నిక్లు, నర్సింగ్, ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు, ఎన్ఏసీ (న్యాక్) నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థలు ప్రస్తుత మౌలిక సదుపాయాలను ఉపయోగించుకుంటున్నాయి. దీని ద్వారా ఈ కేంద్రం ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఇంజినీరింగ్, నిర్మాణం, లాజిస్టిక్స్, హాస్పిటాలిటీ వంటి రంగాలలో అంతర్జాతీయ ఉద్యోగ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేలా వ్యక్తులను సిద్ధం చేస్తుంది. ఇది అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నైపుణ్య శిక్షణను అందిస్తుంది.
అంతర్జాతీయ నైపుణ్య కేంద్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ : అంతర్జాతీయ నైపుణ్య శిక్షణ, విదేశీ ఉద్యోగ నియామకాల కోసం రాష్ట్రంలోని వ్యవస్థను గణనీయంగా బలోపేతం చేస్తుంది. నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ, శిక్షణా సామర్థ్యాలు, ఓవర్సీస్ మ్యాన్పవర్ కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్ (ఓఎమ్క్యాప్) అంతర్జాతీయ నియామక నైపుణ్యం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మద్దతు వీటన్నింటినీ ఒకే ఏకీకృత వేదిక కిందకు తీసుకురావడం ద్వారా ప్రపంచ స్థాయి నైపుణ్యం గల యువ శ్రామిక శక్తిని పెంపొందించడమే ఈ చొరవ లక్ష్యం.
అభ్యర్థుల గుర్తింపు, కౌన్సెలింగ్, స్కిల్ పోర్టల్లో నమోదు, రంగాల వారీ శిక్షణ, విదేశీ భాషా బోధన, నైపుణ్య మదింపు, ధృవీకరణ పత్రాల జారీ వంటి ప్రక్రియలను నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ పర్యవేక్షిస్తుంది. విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖచే అధికారం పొందిన నియామక సంస్థగా పని చేస్తున్న ఓఎమ్క్యాప్ విదేశీ సంస్థలతో సమన్వయం నిర్వహించడం, ఉద్యోగ అవకాశాలను గుర్తించడం, వీసా ప్రక్రియలలో సహాయం చేయడం, విదేశాలకు వెళ్లే వారికి బయలుదేరడానికి ముందు ఓరియెంటేషన్ శిక్షణను అందించడం వంటివి చేస్తుంది.
యువతకు 90-120 రోజులు శిక్షణ - ప్రతి నియోజకవర్గంలో స్కిల్ హబ్