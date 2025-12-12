ఇంటి దగ్గరే ఉచిత శిక్షణ - విద్యార్థులకు వరంగా స్కిల్ హబ్
కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ - డేటా ఎంట్రీ, ఫీల్డ్ రిసెప్షనిస్ట్ పలు అంశాలపై శిక్షణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 5:24 PM IST
Skill Hub Empowers Tribal Youth with Free Training: పోటీ ప్రపంచంలో నిలదొక్కుకోవాలంటే కేవలం విద్యార్హత ఉంటే సరిపోదు. కొలువు కొట్టాలంటే సంబంధిత నైపుణ్యాలు ఉండాలి. అందుకే నిరుద్యోగుల్ని ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గుమ్మలక్ష్మీపురంలోని పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో 'స్కిల్ హబ్'ను ఏర్పాటు చేసింది. ఇక్కడ విద్యార్థులకు నైపుణ్యాలు నేర్పించడమే కాదు, వారికి ఉద్యోగ భరోసా కూడా కల్పిస్తోందీ కేంద్రం.
ఉచిత శిక్షణ, ఉద్యోగ సాధన: ఈ కేంద్రం యువతకు ఉచిత శిక్షణ అందిస్తూ, వారికి అవసరమైన నైపుణ్యాలను నేర్పిస్తోంది. 3 నెలల పాటు రోజుకు 5 గంటల చొప్పున శిక్షణ ఉంటుంది. డేటా ఎంట్రీ, జనరల్ డ్యూటీ సహాయకులు, ఫీల్డ్ రిసెప్షనిస్ట్ తదితర రంగాల్లో తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు. ప్రతి బ్యాచ్కు 30 మందికి అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న 325 మందిలో సగం మందికి పైగా విద్యార్థులు వివిధ కంపెనీల్లో కొలువులు దక్కించుకున్నారు.
మన్యంలో మార్పు: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కురుపాం నియోజకవర్గానికి చెందిన వీరంతా, ఇంటర్, డిగ్రీ, ఐటీఐ తదితర కోర్సులు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు. అయితే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు తక్కువగా ఉండటం, ప్రైవేట్ రంగంలోనూ అవసరమైన నైపుణ్యాలు లేకపోవడంతో వీరు ఉపాధి అవకాశాలు పొందలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి వారందరికీ గుమ్మలక్ష్మీపురం ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన స్కిల్ హబ్ వరంగా మారింది.
"నేను ఇంటర్ పూర్తి చేసి ఖాళీగా ఉన్నాను. వైజాగ్ వెళ్తే కంప్యూటర్ స్కిల్స్ లేవని జాబ్ ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ ఫ్రీగా నేర్పిస్తున్నారని తెలిసి జాయిన్ అయ్యాను. బయట కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే వేల రూపాయలు ఫీజు, రూమ్ రెంట్, ఫుడ్ ఖర్చులు అవుతాయి. ఇక్కడైతే ఇంటి దగ్గరే ఉండి ఉచితంగా నేర్చుకోవచ్చు. ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్, డేటా ఎంట్రీ వంటివి నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు బయట ఎక్కడైనా బతకగలనన్న నమ్మకం వచ్చింది." - విద్యార్థి
పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కూడా: ఈ కేంద్రంలో చేరిన యువతకు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్, కంప్యూటర్లో పలు అంశాలపై శిక్షణ అందిస్తోంది. అవసరమైన మెళకువలను నేర్పిస్తూ ఆయా కోర్సులపై పూర్తి పట్టు సాధించేలా చేస్తోంది. ఇక్కడ తర్ఫీదు పొందినవారు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందుతున్నారు.
"స్కిల్ హబ్ స్టార్ట్ చేసి రెండేళ్లైంది. ఇప్పటి వరకు 16 కోర్సుల్లో 400 మందికి పైగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సిలబస్ ప్రకారం రిసెప్షనిస్ట్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ వంటి కోర్సులు చెబుతున్నాం. స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చే సర్టిఫికెట్కు చాలా విలువ ఉంది. డిగ్రీ ఉన్నా లేకపోయినా ఇది అదనపు అర్హతగా పనికొస్తుంది." - జగదీశ్వరరావు, ప్రిన్సిపాల్, పాలిటెక్నిక్ కళాశాల
యువతలో ఉత్సాహం: స్కిల్ హబ్ శిక్షణకు మంచి స్పందన వస్తోందని అంటున్నారు అక్కడి ఉపాధ్యాయులు. నిరుద్యోగ యువతీ, యువకులు దీనిని సద్వినియోగం చేసుకుని స్వయం ఉపాధిపై దృష్టి సారించాలని కోరుతున్నారు. ఉద్యోగాలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు నేర్చుకుంటూ, భవిష్యత్తు కోసం ఉపాధికి బాటలు వేసుకుంటున్నారు వీరంతా. ఉచితంగా శిక్షణ ఇవ్వడంతో పాటు జాబ్ మేళా నిర్వహించి ఉద్యోగం కల్పించడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"ఇప్పటి వరకు 15 బ్యాచ్లు పూర్తయ్యాయి. ఇప్పుడు 16వ బ్యాచ్, మధ్యాహ్నం 17వ బ్యాచ్ కూడా మొదలవుతున్నాయి. హాస్టల్ సౌకర్యం లేకపోయినా, చాలా దూరం నుంచి విద్యార్థులు సొంత ఖర్చులతో వచ్చి నేర్చుకుంటున్నారు. వారి తపన చూసి కంపెనీలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తున్నాయి." - మేఘాలయ్య, స్కిల్ హబ్ ట్రైనర్
"గతంలో ఈ ఐటీడీఏ ప్రాంతంలోని గిరిజన విద్యార్థులు స్కిల్స్ లేక ఇబ్బంది పడేవారు. ఈ స్కిల్ సెంటర్ రావడం వారికి చాలా ఉపయోగపడింది. వారి నైపుణ్యాలు పెంచుకుని, మంచి ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్నారు. అప్పటికి, ఇప్పటికి చాలా మార్పు వచ్చింది." - ప్రహ్లాద, స్కిల్ హబ్ ఇన్స్ట్రక్టర్
